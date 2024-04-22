Бессмысленная и кровавая бойня: история Великой Парагвайской войны

Война — это всегда смерть, разрушение и горе. Великую Парагвайскую войну 1864–1870 годов чаще всего называют бойней или даже резней. Бессмысленная и невероятно кровавая, она навсегда изменила судьбы стран Южной Америки. Ее отголоски чувствуются до сих пор, ведь такие вещи не имеют срока давности и не могут быть забыты.

Ключевой фигурой войны стал парагвайский генерал Франциско Солано Лопес — человек недалекий, но невероятно амбициозный. Вряд ли он добился бы чего-то в жизни, если бы власть и уважение не достались ему по наследству. Франциско стал генералом еще в детстве, а в 1862 году принял из рук умирающего отца президентство.

© Генерал Франциско Солано Лопес

Середина 19 века была насыщена военными конфликтами. В США бушевала Гражданская война, Мексика воевала с Францией, которая, в свою очередь, уничтожала Вьетнам. Относительно спокойно было только в Южной Америке, где сосуществовали новые государства с символическими границами. Этому региону не хватало своего Наполеона, который мог бы по-хозяйски прибрать все к рукам.

Парагвайский Бонапарт

В то время Бразилия была монархией, в Аргентине заправляли богатые землевладельцы, а зажатый между ними небольшой Уругвай был погружен в многолетнюю вялотекущую гражданскую войну. Парагвай, не имевший выхода к морю, оказался во власти диктатора. Франциско Лопес положил глаз на Уругвай, захват которого позволил бы его стране стать морской державой.

В 1864 году подвернулся подходящий случай. Бразильские власти грозили Уругваю войной и готовились к интервенции. Лопес послал бразильцам грозный ультиматум, но те его игнорировали и вошли-таки в соседнюю страну. Парагвайцы не стерпели такую наглость и захватили бразильский военный корабль, патрулировавший реку Парагвай.

Через месяц Франциско Лопес объявил Бразилии войну и вторгся на ее территорию в северной провинции Мату-Гроссу. Он собрал армию из 100 тыс. человек, только за год призвав на службу 64 тыс. мужчин. В это время на юге Бразилия успешно победила Уругвай и назначила там своего президента Венансио Флореса.

В начале 1865 года Лопес набрался наглости и потребовал, чтобы Аргентина пропустила его войска в Уругвай. Генерала все не оставляла мысль захватить эту страну у моря. Когда аргентинцы отказали, то он объявил им войну. Таким образом, Парагваю противостояли Аргентина, Бразилия и подконтрольный ей Уругвай. Политикам этих стран пришла в голову идея ликвидировать зарвавшегося соседа, потерявшего связь с реальностью.

Безнадежная война

Если бы у Франциско Лопеса была хоть капля здравого смысла, он бы сразу капитулировал. Но генерал кинул свой народ в отчаянную схватку с тремя серьезными соперниками. Лопеса грела мысль, что его армия в два раза превышает по численности силы альянса. Но как известно, побеждают не числом, а уменьем. Первые битвы на территории противника Парагвай проиграл. После этого театр военных действий переместился на земли агрессора.

Боевые действия в Парагвае продолжались с 1866 по 1868 год. Можно было завершить все быстрее, но мешала нерешительность членов тройственного союза. Вместо того чтобы идти на столицу, армии тех стран атаковали форты противника вдоль рек, теряя время и силы на выматывающие осады. В 1868 году столицу Парагвая Асунсьон таки взяли. Но Франциско Лопеса это не сломило — он начал партизанскую войну.

Воевали стороны по-разному. Если бразильцы относились к своим солдатам бережно, то подданные Лопеса бились до конца. Потери парагвайцев были огромными. Если альянс утратил убитыми 76 тыс. человек, то в Парагвае погибли более 300 тыс. военных и гражданских. Кстати, большая часть потерь была небоевой. Набранные из крестьян и горожан необученные солдаты тонули в болотах, умирали от перегрева или холеры, отходили в мир иной от голода.

Отдельно стоит сказать о парагвайских командирах. Они запросто могли отправить безоружных воинов в атаку, сказав им, чтобы те добыли оружие в бою. Отряд с ножами могли выставить против кавалерии, а вооруженных палками бросить на укрепленные позиции. В последний год войны Лопесу так не хватало солдат, что в армию начали забирать детей и подростков.

Национальная катастрофа

Парагвайцы наотрез отказывались признавать поражение, предпочитая сложить голову в неравном бою. Тех же, кто сомневался в целесообразности дальнейшей войны, безжалостно убивали свои же офицеры. Бразильцы были шокированы, когда их атаковали дети 9-15 лет, вооруженные палками и муляжами ружей. Они отказывались их убивать и командирам приходилось объяснять, что враг, даже такой несуразный, должен быть уничтожен.

Удивительно, но проигравший войну Парагвай остался на карте мира, правда, потеряв часть своих территорий. Столицу полностью разграбили бразильцы и аргентинцы, не пощадив даже зарубежные посольства. Сам Франциско Лопес погиб 28 февраля 1870 года, получив пулю при форсировании реки Акидабан. Перед смертью 43-летний генерал-президент воскликнул: «Я умираю за свою страну!».

Отряд Лопеса, в том числе его возлюбленная, попали в плен. Женщину заставили хоронить генерала, выкопав ему могилу голыми руками. Это был финал войны, уничтожившей пулями, болезнями и голодом 60 процентов населения, в том числе 90 процентов мужчин. Среди погибших чудом не оказались мать и сестра генерала Лопеса. Нет, им грозили не кровожадные бразильцы. Сам президент подписал родным женщинам смертный приговор, обвинив их в предательстве. К счастью, он погиб, не успев расправиться с родней.