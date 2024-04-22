Археологи заявили об обнаружении дома императора Августа

Японские археологи обнаружили дом, который, скорее всего, принадлежал первому римскому императору Августу. Информация об этом появилась на портале Arkeonews, передает yunostsibiri.ru.

Император Август (63 г. до н. э. — 14 г. до н. э.) проводил свое время в своем доме к северо-востоку от Везувия, согласно древним документам. Позднее на этом месте был построен памятник в его честь. Однако местоположение дома оставалось неизвестным.

Японским исследователям удалось обнаружить часть дома, которая использовалась в качестве хранилища. На стене был выложен ряд из десятков керамических амфор. Также были найдены остатки печи, предположительно использовавшейся для обогрева бани. Часть стены обрушилась, а на полу была разбросана древняя черепица.

Ученые взяли образцы материала из печи и провели радиоуглеродный анализ. Оказалось, что большинство образцов относится к I веку, и более поздних образцов не было обнаружено. Это указывает на то, что после этого времени печь больше не использовалась.

Исследователи отметили, что индивидуальные бани обычно строились только на домах влиятельных людей. Дом был заброшен примерно в то время, когда умер Август, и впоследствии на этом месте было построено что-то, похожее на храм.

Остатки дома были уничтожены извержением Везувия в 79 году н. э. Это же событие привело к разрушению городов Помпеи и Геркуланум.