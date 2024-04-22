В российском регионе заметили редкого медведя

На границе Тульской и Калужской областей в Суворовском районе фотоловушка зафиксировала редкого медведя. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии российского региона.

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На размещенных кадрах запечатлено дикое животное, которому предположительно более трех лет. При этом представители Минприроды отметили, что занесенного в Красную книгу бурого медведя заметили в данной местности во второй раз. Ранее фотоловушка зафиксировала его в ноябре прошлого года.

«Минприроды региона регулярно проводит мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов, результаты которых привели к появлению данного "краснокнижного" вида на территории Тульской области», — пояснили сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось, что на Колыме медведи начали просыпаться и выходить из зимней спячки.