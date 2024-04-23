«А на левой груди – профиль Сталина». Как Высоцкий относился к «вождю народов»

Иосиф Сталин умер, когда Владимиру Высоцкому едва исполнилось 15 лет. Будущий артист тогда написал стихотворение, посвященное кончине вождя, под названием «Моя клятва». Позднее Высоцкий пересмотрел свои взгляды, касательно «отца народов».

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Жизнь в сталинскую эпоху

Близких Владимира Семеновича Высоцкого, в отличие от некоторых звезд советской поры, не коснулись репрессии. По крайней мере отец барда, будучи евреем, сделал неплохую карьеру: Семен Владимирович Высоцкий дослужился до полковника бронетанковых войск. Впрочем, для того, чтобы добиться таких успехов, Высоцкому-старшему пришлось тщательно скрывать свою национальность. Он даже сменил отчество с Вольфович на Владимирович. Как указано в книге Бориса Кудрявова «Страсти по Высоцкому», в те годы евреи не имели права носить погоны со звездочками. Но Семен Владимирович занимал высокие должности и у него даже был личный водитель.

Владимир Высоцкий в то время несколько лет жил с отцом и не знал никакой нужды. Поэтому неудивительно, что в юности он относился к Иосифу Сталину так же, как и многие другие. Когда в 1953 году вождь скончался, 15-летний Высоцкий скорбел вместе со всей страной. Он даже сочинил стихотворение по этому поводу, в котором были строки: «Сердце болью сжимает тоска» и «Поклянусь у могилы твоей не щадить молодых своих сил для великой Отчизны моей». Игорь Уразов, автор книги «Подделки под Высоцкого», списывает все на молодость Владимира Высоцкого да и вообще высказывает некоторое сомнение в том, что это стихотворение действительно принадлежит перу барда.

Другие стихи

Однако, как утверждает Федор Раззаков на страницах своей книги «Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне», уже спустя 3 года Владимиру Высоцкому пришлось пересмотреть свое отношение к Иосифу Сталину, впрочем, как и всем остальным. Именно в 1956 году Никита Хрущев выступил на очередном съезде с докладом «О культе личности Сталина». Благодаря речи Хрущева, а также своему либеральному окружению Высоцкий стал ярым антисталинистом. Повлиял на взгляды артиста и тот факт, что его отец вынужден был всю жизнь скрывать свое происхождение. Да и элита, частью которой стал Высоцкий после поступления в школу-студию МХАТ, тоже состояла в основном из евреев или их родственников, пострадавших в сталинскую эпоху.

Тогда поэт начал писать совсем другие тексты. Так, стихотворение «Банька по-белому», датированное 1968 годом, представляет из себя уже рассказ лирического героя о «временах культа личности». В нем есть такие строки: «А на левой груди – профиль Сталина, а на правой – Маринка анфас» и «Получилось, я зря им клеймен. И хлещу я березовым веничком по наследию мрачных времен». Высоцкий будто старался отмыться от своих прежних взглядов. Хотя Михаил Аронов, автор издания «Александр Галич. Полная биография», считает, что в стихотворении «Банька по-белому» Сталин является олицетворением власти в целом.

Антисталинист о смерти Сталина

Благодаря таким стихам, поклонники Владимира Высоцкого были уверены в том, что он действительно побывал в сталинских лагерях. Аналогичные слухи ходили про Высоцкого и за границей. Мало того, по словам автора книги «Владимир Высоцкий. Жизнь после смерти» Виктора Бакина, в заметке «The New York Times», посвященной кончине Владимира Семеновича, указывалось: «Он (Высоцкий) отбывал срок в лагерях и был освобожден после смерти Сталина в 1953 году». Подобные легенды для некоторых объясняли антисоветскую и антисталинскую позиции, которых придерживался артист.

В качестве доказательства такой точки зрения Владимира Семеновича можно привести историю, которая описана в книге Марка Цыбульского «Жизнь и путешествия В. Высоцкого». Как утверждает Цыбульский, польский актер Даниэль Ольбрыхский, друживший с Высоцким, рассказывал о том, как однажды они и еще несколько иностранцев проезжали мимо дачи Иосифа Сталина. Бард, указывая на дом, произнес:

«Тут сдох Сталин!»

Ольбрыхский перевел остальным: «Здесь умер Сталин». Но Высоцкий вдруг разозлился: