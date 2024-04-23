Поезд-призрак и загадочные шары в тоннелях: пять мистических историй о БАМе

Байкало-Амурскую магистраль называют одной из самых масштабных, дорогих и амбициозных строек в СССР. А еще это невероятно загадочный проект, с судьбой которого связано много легенд и мистических историй. Например, рассказы о поезде-призраке, Белом шамане, тайных тоннелях и опасных огненных шарах. Эти и другие необъяснимые загадки БАМа мы собрали в материале MIR24.TV.

Призрачный поезд

Старый паровоз мчится по рельсам, не издавая ни единого звука, а затем стремительно исчезает в непроходимой тайге. О таком устрашающем зрелище часто рассказывали рабочие, принимавшие участие в строительстве железной дороги в 70-е годы. Тогда это явление связывали с историей, которая произошла в этих местах 30 лет назад. Не секрет, что до объявления БАМа Всесоюзной комсомольской ударной стройкой, здесь трудились узники исправительно-трудовых лагерей.

© ТАСС

Однажды несколько заключенных решились на дерзкий побег – они угнали паровоз с грузовыми платформами и направились по узкоколейке на северо-запад, рассчитывая прорваться в заповедную Якутию и затеряться там в глухих лесах. На поиски беглецов руководство лагеря вызвало авиацию, которая в итоге разбомбила поезд вместе с людьми.

Спустя десятки лет новые строительные бригады наткнулись на затерянное в тайге железнодорожное полотно. К удивлению, оно находилось в безупречном рабочем состоянии. Дорога вела в никуда, точнее, 26-километровый путь обрывался прямо перед высоким холмом. Выяснить, для чего использовали этот маршрут, так и не удалось. В конце концов очевидцы связали находку с легендой о поезде-призраке.

Смертельная любовь

С существованием БАМлага (Байкало-Амурского исправительного трудового лагеря) связана трагическая история любви. В 1939 году началось строительство Дуссе-Алиньского тоннеля. Главным техническим специалистом проекта назначили талантливого инженера Георгия Квадратова, осужденного по доносу за «вредительство». Под его руководством работа быстро шла вперед. За 12 месяцев удалось пробить больше 500 погонных метров. Однако на втором году строительства блестящего техника не стало.

К несчастью, Квадратов влюбился в девушку, которая оказалась дочерью начальника охраны тоннеля. Узнав об этом, тот просто застрелил несчастного ухажера. Спустя некоторое время возлюбленная убитого с горя отравилась.

Квадратова похоронили с почестями, а на могиле установили памятник из гранита. Но просуществовала могила недолго. В 70-е годы при строительстве сквозного БАМа, памятную плиту снесли бульдозером, как и другие могилы строителей, сложивших свои головы при проходке Дуссе-Алиньского тоннеля.

Мистические тоннели

© ОАО РЖД/ТАСС

На Байкало-Амурской магистрали построено девять тоннелей. Нередко о них можно услышать леденящую душу истории. Например, во время работы на Байкальском тоннеле проходчики наблюдали, как из трещин в скалистом своде выплывают загадочные желто-огненные шары. Вскоре строители установили любопытную закономерность: через час-полтора после появления этих шаров наблюдался сильный приток подземных вод, откачать которые стоило больших трудов.

В 1980 году на одном из участков случилось внезапное обрушение, в результате которого перед рабочими появился широкий желоб, ведущий вглубь горы. Как уверяли очевидцы, оттуда доносились звуки, напоминающие удары отбойных молотков. Позже странное углубление засыпали породой и залили бетоном, а проходчикам объяснили, что у них были слуховые галлюцинации из-за высокой концентрации радона в тоннеле.

Предупреждения Белого шамана

Еще одна легенда БАМа гласит о добром призраке, который защищает людей от несчастий. В народе его называют Белым шаманом, а упоминания о нем встречаются в чукотском, маньчжурском и алтайском эпосе. Именно такого духа регулярно замечали строители Кодарского тоннеля.

Этот проход считается самым высокогорным среди всех тоннелей БАМа. Он пролегает через сейсмически активный горный массив, где часто случаются землетрясения и лавины. Призрак Белого шамана являлся перед работниками перед началом природного катаклизма, и ни разу не ошибался в своих предсказаниях.

«Чертов мост» и его обитатели

В 2003 году был сдан в эксплуатацию самый длинный в России тоннель – Северомуйский. До его появления железнодорожное движение осуществлялось через 64 километровый обход Северомуйского Хребта. Главной достопримечательностью этого маршрута является высокий двухъярусный виадук через реку Итыкит, который получил название «Чертов мост».

Перед въездом на полукруглое сооружение машинисты грузовых поездов привыкли креститься – настолько опасным кажется этот путь. Составы ходят по нему со скоростью не более 20 километров в час. При этом мост неизменно вибрирует под поездами, вызывая у железнодорожников нервные смешки, мол, это черти раскачивают.

Согласно преданиям, в этом месте действительно в изобилии бесовское влияние. Старожилы уверяют, что не раз видели, как юркие, рогатые существа сопровождали поезда по «Чертовому мосту» и устраивали пляски на крышах электровозов.