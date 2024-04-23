Льдам наперекор: история покорения Северного морского пути

История освоения Арктики напрямую связана с попытками найти сквозной проход из Атлантического океана в Тихий. Доказательство того, что судоходный путь существует и возможен, было получено в 1879 году. Именами полярных исследователей были названы вновь открытые земли и моря, а Северо-Восточный проход в XX веке получил название Северного морского пути.

© Судно экспедиции Виллема Баренца во льдах у Новой Земли

Экспедиции Ченслера и Баренца

Первыми искать новые пути в Китай через ледовые моря отправились англичане. В 1553 году они снарядили экспедицию из трех судов, два из которых сгинули на севере Кольского полуострова (их потом нашли поморы), а третье под руководством Ричарда Ченслера попало в Белое море, в устье Северной Двины. Так начались торговые отношения Англии и России. Английская «Московская компания» получила монопольное право на торговлю с Россией, поэтому исход экспедиции англичан вполне удовлетворил.

В отличие от англичан, голландцы оказались более настойчивыми в поисках северного прохода в Индию и Китай. В 1594 году известный мореплаватель Виллем Баренц достигает Новой Земли и Карского моря. Обнадеженный, он совершает еще два путешествия в этот район, пытаясь пройти дальше Новой Земли. Попутно он открывает Шпицберген и остров Медвежий. Но в третьей экспедиции корабль оказался затерт льдами, и Баренцу с командой пришлось впервые в истории полярных исследований зазимовать за полярным кругом. Зимовка истощила его силы, домой он уже не вернулся.

После Баренца европейцы на долгие годы оставляют попытки продвинуться на восток. Зато это активно делают русские.

Мангазейский морской ход

К тому времени поморами уже были исследованы острова Вайгач, Новая Земля, Шпицберген и Медвежий. В устьях Печоры и Оби возникают первые русские заполярные города – Пустозёрск и Мангазея. Они становятся опорными пунктами Мангазейского морского хода – первого арктического торгового пути от устья Северной Двины до Обской губы.

Этим маршрутом активно идет торговля пушниной и другими богатствами Севера. Настолько активно, что царю Михаилу Федоровичу в 1619 году пришлось запретить вывозить пушнину морским путем, дабы остановить неконтролируемую деятельность англичан и голландцев в северных водах и не допустить их в Сибирь. Мангазея после этого быстро пришла в упадок и исчезла. Зачах и Пустозёрск, превратившись в место ссылки.

Но русская экспансия на восток не останавливается. Казаки вскоре доходят до Енисея, затем до Лены и добираются до Чукотки. Продвигаясь по суше, забираются и в море, делая смелые попытки искать ценную добычу среди льдов. В 1646-м казаки под руководством Исая Игнатьева совершили из устья Колымы к востоку первую успешную вылазку за моржовыми клыками. Но поистине фантастическое открытие для тех лет совершает казачий атаман Семён Дежнёв: в 1648 году он проходит вдоль Чукотского полуострова и находит пролив между Америкой и Азией. Через 80 лет Беринг вторично проходит проливом, который потом назовут его именем.

Великая Северная экспедиция Беринга

Открытие пролива между двумя частями света доказало, что Северо-Восточный проход в Тихий океан, Японию, Китай и Индию существует. Нужны были дальнейшие исследования. И Россия организует Великую Северную экспедицию под руководством Витуса Беринга, русского мореплавателя датского происхождения, с целью пройти от Камчатки до Печоры и описать все восточные и северные берега страны.

Более масштабной экспедиции до того не было в истории России. Она продлилась в общей сложности 10 лет – с 1733 по 1743 год. В ней приняли участие такие известные полярные мореплаватели, как Семён Челюскин, Степан Малыгин, братья Дмитрий и Харитон Лаптевы. Они исследовали отдельные участки побережья, а потом полученные данные свели воедино. Это была грандиозная, если не гениальная задумка.

Результатом экспедиции стала «Карта Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному океанам с частью вновь найденных чрез морское плавание западных американских берегов и острова Япона». Были открыты Аляска, Алеутский архипелаг и Командорские острова. Исследовано северное и западное побережья полуострова Таймыр, определена самая северная точка Евразии, которую через 100 лет назовут именем первооткрывателя – мысом Челюскина. Удалось собрать уникальный материал по нескольким научным дисциплинам – астрономии, биологии, этнографии и множеству других.

Поскольку Беринг добирался до отправной точки своего маршрута – Камчатки – по суше не один год, то он картографировал также и Сибирь, добавив на карту 28 новых населенных пунктов восточнее Тобольска. К сожалению, легендарный мореплаватель из этой экспедиции не вернулся, не пережив зимовку на открытом им же под конец похода острове, названном позже в его честь.

© "Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске в 1741 году". Картина Игоря Пшеничного

Проект Ломоносова

Следующую экспедицию задумывает великий Ломоносов. Он изучает историю полярного мореплавания и научно обосновывает возможность прохода «Сибирским океаном в Восточную Индию». Екатерина II поддерживает эту идею, уже тогда понимая, что в Арктике пересекаются интересы нескольких государств и надо успеть заявить о своих приоритетах.

14 мая 1764 года Екатерина II подписала секретный указ о снаряжении экспедиции по отысканию Северо-Восточного морского прохода. Руководство походом возложили на капитана Василия Чичагова. На трех кораблях он должен был пройти из Архангельска до Шпицбергена, а оттуда – на Чукотку. Главная цель предприятия не разглашалась даже сенату. По официальной версии, экспедиция была задумана для возобновления китовых промыслов на Шпицбергене.

Капитан Чичагов предпринимает две безуспешные попытки прорваться сквозь льды и делает вывод о невозможности открытия прохода. К сожалению, технические средства того времени не позволили претворить в жизнь идеи Ломоносова, а сам он умер, не дождавшись результатов.

Первый успешный проход

Предпринятая через 100 с лишним лет – уже на паровом судне – попытка стала прорывной. Швед Адольф Эрик Норденшельд в 1878–1879 годах прошел по всему Северо-Восточному проходу с запада на восток. Перед этим он предпринял две удачные попытки дойти до Енисея и вернуться обратно за одну навигацию. Успех был практически предрешен. Экспедиция была хорошо подготовлена, корабль прекрасно оснащен различными приборами – метеорологическими, гидрографическими, магнитными, часть из которых предоставила Петербургская академия наук. К слову сказать, в финансировании экспедиции принимал участие русский золотопромышленник Сибиряков.

В плавании все складывалось удачно, позади остались самая сложная часть маршрута и самая северная точка материка – мыс Челюскин (со времен Великой Северной экспедиции это было первое его посещение). Но в 120 милях от Берингова пролива корабль оказывается затерт льдами. Смена погоды была настолько стремительной, что Норденшельду не хватило каких-то нескольких часов, чтобы дойти до цели своего путешествия. Команде пришлось зазимовать на долгих девять месяцев. Только летом следующего года корабль вошел в Тихий океан. Этот поход поставил точку в спорах о том, есть ли сквозной проход из Атлантического в Тихий океан.

Земля Санникова и ледокол «Ермак»

Вторыми по Северному морскому пути прошли в 1893 году норвежцы во главе с Фритьофом Нансеном. Россия явно отставала в этом вопросе. На пятки наступали и американцы. В поисках Северного полюса они снаряжали экспедиции, грозя занять нишу арктических первопроходцев. Еще в 1881 году американский полярник Джордж Вашингтон Делонг (Де Лонг), дрейфуя на льдине, прибился к неизвестному доселе острову в северо-восточной части Новосибирских островов. Он назвал его островом Беннета по имени спонсора своей экспедиции.

Судя по всему, это могла быть та самая Земля Санникова, которую искали русские полярные исследователи Новосибирских островов, в частности российский исследователь Арктики, геолог, географ барон Эдуард Толль. Он убеждает Академию наук в необходимости очередной ледовой экспедиции. По поступавшей информации, на эту землю положили глаз не только американцы, но и канадцы, планируя сделать ее опорной базой на северном маршруте. Кроме того, из записок Делонга следовало, что он обнаружил там бурый уголь.

Толль предполагал, что если добраться до этой земли и довести исследования до конца, то можно будет обнаружить огромные угленосные пласты. Суда, идущие через Ледовитый океан, могли бы пополнять запасы угля в середине своего пути. И тогда вопрос о регулярном плавании по Северному морскому пути был бы решен.

Экспедиция длилась с 1900 по 1902 год. Русские полярники во главе с Толлем стали третьими, кто прошел Севморпуть, правда, пока еще не за одну навигацию. Землю Санникова они так и не обнаружили. Барон Толль, фанатично ее искавший, погиб, не перенеся зимовку где-то в районе того самого острова Беннета. Но результаты экспедиции стали выдающимися. В ней принимала участие группа ученых, в том числе Александр Колчак – океанограф, полярный исследователь, флотоводец. Он выполнил фундаментальное исследование льдов Карского моря, провел массу измерений в области океанографии. Экспедиция собрала много данных в области метеорологии, геологии, ботаники и других.

Чуть раньше, в 1898 году, российский адмирал Степан Макаров добивается строительства первого в мире ледокола – легендарного «Ермака». Задуманный как судно-спасатель из ледяного плена в акватории Балтийского моря, по сути «Ермак» становится первым ледоколом, вышедшим в Северный Ледовитый океан. В 1899-м он дважды совершает проходки на север, принципиально доказав возможность подобных экспедиций.

В 1901 году, поставив задачу пройти весь Северный морской путь, адмирал Макаров отправляется в экспедицию. Но ледокол затерло льдами в районе Новой Земли, маршрут был изменен, и, обследовав Землю Франца-Иосифа, экспедиция вернулась в Санкт-Петербург.

© Ледокол "Ермак" в доке, 1898 год

Забытая экспедиция

То, что Северный морской путь должен стать альтернативой южным океанским трассам, стало очевидно после поражения России в русско-японской войне. Было принято решение о всеобъемлющем исследовании Северо-Восточного прохода.

Для новой экспедиции в 1909 году построили ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач». Программа экспедиции была рассчитана на пять лет – с 1910 по 1915 год. Предстояло уточнить все карты, составленные еще Великой Северной экспедицией Беринга, собрать данные о ледовой обстановке, климате, течениях, то есть изучить условия мореплавания вдоль севера Сибири. Экспедиция выполнила все задачи, попутно открыла архипелаг Северная Земля и в завершение совершила первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути по направлению с востока на запад – из Владивостока в Архангельск, сделав остановку на зимовку у полуострова Таймыр.

Судьба главных ее участников сложилась драматически. Большинство из них, в том числе руководитель экспедиции Борис Вилькицкий, потомственный русский гидрограф, геодезист, боевой морской офицер, после революции вынуждены были эмигрировать, и об их заслугах долго не вспоминали.

Создание Главсевморпути

А перед молодой советской республикой снова стоял вопрос о практическом использовании Северного морского пути. На Колыме были разведаны огромные запасы золота и других ценных металлов. Но нормальное сообщение с отдаленными регионами отсутствовало. В 1932 году экспедиция Отто Шмидта на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» сумела-таки пройти от Архангельска до Тихого океана за одну навигацию. Поход был сложным: незадолго до входа в Берингов пролив корабль потерял во льдах винт, команда сначала дрейфовала, потом приспособила под паруса брезенты для укрытия трюмов. Под парусами они и обогнули мыс Дежнева, а вскоре их взяли на буксир и отвели в Йокогаму на ремонт.

Вывод, который был сделан по итогу экспедиции, – Северный морской путь может быть использован для навигации на всем его протяжении. Для этого необходимо создать инфраструктуру и на некоторых участках использовать ледоколы. В результате в СССР было создано управление Главсевморпути, которое стало заниматься развитием Арктики. Возглавил его Отто Шмидт.

Закрепить успех призвана была следующая экспедиция – на пароходе «Челюскин». Но, войдя в Берингов пролив, судно оказалось зажато льдами, и его вынесло обратно в Чукотское море. В итоге корабль вынужденно дрейфовал вместе с льдинами четыре месяца, был в конце концов ими раздавлен и утонул за два часа. Команда успела сойти на льдины и смогла два месяца продержаться, пока не была эвакуирована полярными летчиками. Операция по спасению челюскинцев стала тогда триумфом полярной авиации.

© Лагерь челюскинцев на дрейфующей льдине. Февраль-март 1934 года

Несмотря на все злоключения, основная цель похода была достигнута: проходимость Северного морского пути доказана. Также были сделаны выводы об увеличении количества ледоколов для использования на больших участках пути.

Годом позже ледорез «Фёдор Литке» осуществил сквозной поход по Севморпути с Дальнего Востока на запад за одну навигацию. И с 1936-го трасса начинает функционировать в штатном режиме. В XX веке пиковых значений грузооборот Северного морского пути достигает в 80-е годы – до 7 млн тонн.