Как актерские ссоры угрожали съемкам советских киношедевров

Конфликты на работе ни к чему хорошему не приводят. Тем более нехорошо, если ссоры происходят между актерами, снимающимися в одном фильме. Из-за размолвок в творческом коллективе режиссерам нередко приходится менять актеров и даже сюжетные линии. Бывает и так, что съемки картины и вовсе оказываются под угрозой срыва. В отечественном кинематографе бывали случаи, когда актеры просто на дух не переносили друг друга. При этом высокий профессионализм и чувство долга помогало им завершить работу над фильмом. Более того, зритель не видит даже следов конфликта на экране и в этом, очевидно, и заключается одна из важнейших тайн актерского мастерства.

Владимир Конкин и Владимир Высоцкий

Самым известным случаем вражды между актерами на съемочной площадке можно считать конфликт между двумя Владимирами — Высоцким и Конкиным на съемках замечательного детективного сериала «Место встречи изменить нельзя». Жеглов и Шарапов, часто спорившие, но, в принципе, неплохо ладившие между собой на экране, в реальной жизни просто не переносили друг друга.

Вот что рассказывал об этом исполнитель роли Шарапова Владимир Конкин, спустя годы после завершения съемок:

Высоцкий на съемках картины «Место встречи изменить нель­зя» другом мне не стал. Он был товарищем по работе, причем очень своеобразным товарищем. Работать с ним было нелегко. Вот он добрый, прекрасный, замечательный — через три секунды меняется в лице… Ор, упреки — чего там только не было! Я в такой свинской ситуации до этого никогда не оказывался.

При этом Конкин признался, что оказался в тягостной для него обстановке, которая могла выбить из колеи и более «толстокожего» актера. Поэтому однажды «Шарапов» тихонько собрал чемоданы и решил покинуть съемки и отправиться домой. К счастью, этого не случилось, а помешал отъезду замечательный актер и очень веселый человек Виктор Павлов. Заметив сборы Конкина, он предложил ему выйти на улицу и там начал читать сценарий.

Он начал, и я чуть не помер со смеху. Так он произносил каждую реплику, что я не мог идти, у меня ножки крестиком были, задыхался — так хохотал. И этот гений вырвал из меня клещами тот неправильный ржавый гвоздик сомнений и горечи. Я остался и продолжил работать.

© Виктор Павлов

Когда фильм «Место встречи изменить нель­зя» в 1979 году вышел на экраны и стал культовым для жителей огромной страны, Владимир Конкин понял, что у него не получилось бы тогда сбежать. Так как четверть картины уже было снято, его заставили бы вернуться и завершить работу. Только вот остался бы он в роли изгоя, малодушного типа готового предать товарищей из-за личного конфликта. Виктор Павлов не дал Конкину совершить эту ошибку, за что Владимир Алексеевич благодарен ему всю жизнь.

Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая

В вышедшем на экраны в 1955 году фильме режиссера Фридриха Эрмлера «Неоконченная повесть», рассказывается история прикованного к постели инженера-судостроителя Ершова (Сергей Бондарчук). Каждый день к больному приходит участковый врач Елизавета Максимовна (Элина Быстрицкая), в которую он влюбляется.

© Кадр из фильма “Неоконченная повесть"

Трогательную любовь на экране в реальной жизни сменяла серьезная неприязнь, которая имела давнюю историю. За несколько лет до «Неоконченной повести» оба актера снялись в кинофильме «Тарас Шевченко». Бондарчук играл в фильме главную роль, а Быстрицкая — всего лишь эпизод.

Однажды в буфете Бондарчук грубо толкнул Быстрицкую, а на ее возмущение ответил чем-то очень неприятным. На съемках «Неоконченной повести» Элина Авраамовна снова столкнулась с грубостью «зазвездившегося» Бондарчука, который снова нахамил актрисе без всякой причины.

В этот раз Быстрицкая расплакалась и сказала режиссеру, что не будет сниматься. Фридрих Эрмлер пообещал, что сделает так, чтобы Быстрицкая и Бондарчук не сталкивались в одной сцене. Из-за этого диалоги Ершова и участкового врача снимали крупными планами и оба актера в кадре не присутствуют. Там, где Быстрицкая говорит слова любви своему пациенту, она обращается к режиссеру, так как с Бондарчуком актриса общаться даже по работе категорически отказалась.

Валентин Гафт и Александра Яковлева

Многие хорошо помнят советскую новогоднюю сказку «Чародеи». В ней Аполлон Митрофанович Сатанеев, герой Валентина Гафта влюблен в Алену Игоревну Санину, героиню Александры Яковлевой. Но в реальной жизни у этих актеров были ужасные отношения.

На роль главной героини претендовали еще три хорошие актрисы: Ирина Алферова, Елена Цыплакова и Елена Проклова. Но режиссер Константин Бромберг выбрал именно Яковлеву, увидев в ней «некую чертовщинку». Но именно Яковлева раздражала Валентина Гафта на съемочной площадке больше всего и у актера были на это объективные причины.

Во-первых «Аленушка» слишком долго гримировалась, из-за чего всем приходилось ее ждать. Также из-за нее часто приходилось переставлять освещение, а сама Яковлева имела привычку куда-то пропадать и везде опаздывать. Крайне пунктуального и очень щепетильного Валентина Иосифовича раздражало такое отношение актрисы к работе.

Также Гафт известен своим перфекционизмом, а Яковлева, постоянно забывавшая текст, приводила его в ярость. Однажды, когда актриса в очередной раз перепутала реплики, Гафт, не выходя из образа, схватил ее за шею и начал душить. После этого актер категорично заявил — «Я с ней работать не буду».

Режиссеру понадобилось немало времени и весь его дар убеждения, чтобы уговорить Гафта остаться в картине. Как и в случае с Быстрицкой и Бондарчуком, многие сцены, где есть оба действующих лица, снимали с участием только одного актера. Например, там, где Сатанеев признается Аленушке в любви, Валентин Иосифович обращался ко второму режиссеру, Юлии Константиновой.

Николай Рыбников и Надежда Румянцева

Любимый несколькими поколениями фильм Юрия Чулюкина «Девчата» вышел в начале весны 1962 года. Главные герои картины, которых играли Николай Рыбников и Надежда Румянцева, быстро полюбились зрителям и все были уверены, что актеров и в жизни связывают нежные отношения.

Но это было не так. Рыбников не переносил Румянцеву и виной всему были не конфликты на съемочной площадке, а сугубо личные обстоятельства. Николай Николаевич хотел, чтобы Анфису, соседку Тоси по комнате, играла его жена — актриса Алла Ларионова. Но на эту роль утвердили Светлану Дружинину и Чулюкин не хотел ничего менять.

Из-за этого Рыбников начал негативно относиться ко всему женскому актерскому коллективу, в том числе и к Надежде Румянцевой. Актриса позднее вспоминала, что «бригадиру Ковригину» долго не удавалось изобразить настоящую любовь к ее героине Тосе. Рыбников относился к Румянцевой высокомерно и только вмешательство режиссера помогло решить проблему.

© Владимир Трещалов

Как-то Юрий Чулюкин обмолвился, что жалеет, что не выбрал на главную роль изначально утвержденного актера Владимира Трещалова, Николай Рыбников успокоился и изменил свое отношение к коллегам и работе.