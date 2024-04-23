Марина и Алекс: история любви и смертельно опасного побега из СССР

В сталинскую эпоху в СССР зарегистрировать брак с иностранцем было невозможно. После смерти вождя правила смягчились, и желающие могли узаконить свои отношения с гражданином другой страны. Но эта лояльность была обычной показухой, так как на деле такие пары подвергались преследованиям до самого падения «железного занавеса». На себе почувствовали это советская девушка Марина и американец Алекс. Но несмотря ни на что любовь победила.

Эта история началась в 1983 году с приезда в Москву группы американских студентов-филологов. Они прибыли в один из столичных институтов по обмену опытом и это было вполне обыденным делом. Иностранцам из капиталистических стран в СССР были рады — желание приобщиться к социалистическому образу жизни всячески поощрялось.

А вот советские граждане не могли просто так выехать из страны для учебы, работы или в качестве туристов. Считалось, что нашим людям нечего делать в «загнивающем» обществе. Поэтому за рубеж выпускали только чиновников, спортсменов и деятелей искусства. Творческие люди и атлеты как нельзя лучше пропагандировали советский образ жизни. Хотя бывали и катастрофические ошибки, такие как с не оправдавшим доверие беглецом Рудольфом Нуреевым.

Запретные чувства

В группе американских студентов был Алекс Ворфингтон — симпатичный улыбчивый парень с большими глазами. Он сразу привлек внимание студенток вуза, среди которых была москвичка Марина. Но познакомиться с иностранцами было непросто. Поселили их в особом, закрытом секторе общежития, куда посторонних не пускали. Днем американцы находились под пристальным вниманием и близкое общение с ними могло привести к неприятностям.

Марина росла в типичной советской семье, где строго соблюдали социалистические ценности. Поэтому роман с иностранцем казался девушке невозможным. Но не думать об Алексе студентка не могла — он ей казался особенным и вовсе не потому, что приехал издалека. Он был доброжелательным, слушал хорошую музыку, а по утрам совершал пробежки. Девушка поняла, что у нее возникли к Алексу чувства, но признаться в этом не могла. В 1983 году, сказав об этом открыто, она как минимум вылетела бы из института и превратилась в изгоя.

В институте Марина и Алекс общались, но редко говорили на личные темы. Девушка знала, что незадолго до отъезда в СССР парень расстался с возлюбленной и его сердце свободно. Она пыталась понять, взаимны ли ее чувства. Оказалось, что Марина тоже нравилась Алексу. Выяснилось это, когда студентов отправили в колхоз «на картошку», то есть на сельскохозяйственные работы.

Им необычайно повезло, так как иностранцы крайне редко покидали пределы города и освобождались от работы на полях. Так получилось, что американский студент писал научную работу и собирал для нее материал. Поездка в колхоз была частью этого процесса. Там, среди полей, они и признались друг другу в чувствах. Но это никак не изменило поведение влюбленных. Они по-прежнему были вынуждены изображать равнодушие, чтобы их не раскусили. Уединиться им удавалось лишь вечерами, совсем ненадолго. Алекс и Марина находили укромное место, где целовались и обсуждали планы на будущее.

Одни против всех

Но долго скрывать отношения у студентов не получилось. Сначала по институту поползли слухи, а потом о романе Марины и Алекса начали говорить открыто. За дело принялись сотрудники КГБ — дважды студентку вызывали на беседы, расспрашивали и призывали одуматься. Марина могла серьезно пострадать — ее поведение разбирали на комсомольских собраниях. Возникли проблемы и у парня. Ему просто не продлили учебную визу. Вскоре Алексу нужно было уезжать на родину.

Вариант остаться в СССР был один — пара должна была зарегистрировать брак. К этому моменту влюбленных он устраивал полностью и они расписались. Казалось, теперь все наладится и визу Ворфингтону продлят, но этого не случилось. В итоге Алекс уехал в США, а молодая супруга осталась в Москве. Пара всерьез рассчитывала, что Марина вскоре оформит документы для выезда за границу и воссоединится с мужем. Но у чиновников были свои планы. Уже было принято решение, ни под каким предлогом не выпускать девушку из страны.

Марине раз за разом отказывали в выдаче загранпаспорта, мотивируя это расплывчатой фразой «в связи со сложившимися напряженными отношениями между СССР и США». Жизнь жены американца оказалась тяжелой и безрадостной. Сначала Марину исключили из комсомола, а затем и из института. На работу она не могла устроиться даже уборщицей, так как имела клеймо неблагонадежности. Чтобы сводить концы с концами, Марина была вынуждена погрузиться в пучины нелегального тогда бизнеса. Она занималась фарцовкой, что преследовалось по закону.

Алекс в США ходил по кабинетам и приемным, пытаясь решить проблему через американских чиновников. Результата он тоже не добился. Ворфингтону предложили свою помощь авторитетные журналисты. Они предлагали сделать Марину диссиденткой и жертвой КГБ, а затем выручать ее по своим каналам.

© «Желтый дом на Лубянке» — штаб-квартира КГБ, некогда самой могущественной спецслужбы планеты

Но Алекс сразу отверг этот сомнительный способ. Он был слишком рискованным, так как его жена была полностью во власти советских спецслужб. Ее могли бросить за решетку или даже упечь в психиатрическую клинику. Супруги не могли даже нормально общаться — все их письма прочитывались, а разговоры по телефону прослушивались.

Дерзкий и опасный побег

В суете и неопределенности прошли два года. Марина успела собрать некоторую сумму денег, занимаясь перепродажей вещей. Она приняла решение бежать из СССР, хотя это было очень непросто. Она оставляла все, что у нее было — дом, родителей, друзей. Усложняло все то, что шансов на успешный побег было немного. Провал мог полностью уничтожить жизнь Марины и лишить любой надежды на счастье с любимым. Несмотря на это, девушка решилась. Ей пришлось самостоятельно разработать сложный план и начать его реализацию.

В первую очередь Марина попросила знакомого водителя-дальнобойщика позвонить из Европы Алексу. Она передала мужу точные координаты места, где ее нужно было встретить. Водитель, несмотря на риск, выполнил ее просьбу и связался с Ворфингтоном из Финляндии. Местом встречи Марина сделала один из небольших финских городков у самой границы с СССР. Алекс без труда мог туда добраться, но для его жены путешествие было связано со смертельным риском. Девушка добралась с тем же дальнобойщиком из Москвы в Карелию, ближе к границе. Там ее познакомили с мелким контрабандистом, регулярно бывающим незаконно в Финляндии. За солидную плату мужчина пообещал перевести Марину через границу, но успех не гарантировал.

Марина хорошо подготовилась к переходу. Она запаслась неприметной теплой и удобной одеждой, туристической едой и даже нашла состав с едким запахом, сбивающий со следа собак. Проводник взял с собой странные разборные конструкции из пластиковых труб. Он сказал, что они могут понадобиться при переходе через топкие болота.

Снова с любимым

Нарушительница границы очень переживала, но все прошло благополучно. Несколько дней путники шли тропами контрабандистов и просто через лесную чащу к границе СССР, В одном месте им пришлось ползком преодолеть 5 км трясины. Именно там и пригодились трубки проводника.

Переход границы был лишь половиной дела. Важно было не попасть в руки финских пограничников. Между СССР и Финляндией существовала официальная договоренность о выдаче перебежчиков. Из-за нее пострадали многие беглецы, расслабившиеся слишком рано. Но и эту трудность Марина преодолела — двум изможденным путешественникам удалось избежать встречи с защитниками границ Суоми.

Алекс Форфингтон ожидал любимую супругу в условленном месте и все закончилось лучшим образом. Пара обратилась в посольство США и Марина получила статус политического беженца. Вскоре ей выдали документы и супруги уехали в Америку.

Они по-прежнему живут в США и говорят, что никогда не расстаются. Марина смогла получить высшее образование, закончив престижный колледж. Она много лет проработала менеджером известного гольф-клуба. Алекс преподает в университете русский язык и литературу. Пара родила и поставила на ноги двоих детей. О судьбе Марины и Алекса написана Эльвирой Барякиной книга «Заговор молчания».