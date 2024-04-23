«Кефиру – бой!»: почему в СССР хотели запретить кисломолочный напиток

Кефир является одним из самых любимых продуктов россиян. Однако в 1980-х годах этот напиток рисковал навсегда исчезнуть с прилавков магазинов. Во всем виновата антиалкогольная кампания, развернутая Михаилом Горбачевым. Тогда в борьбе за кефир между собой «дрались» даже академики.

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Перегибы антиалкогольной кампании

В начале мая 1985 года было принято Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма») и Постановление Совмина СССР № 410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»). Как отмечает Рудольф Пихоя на страницах издания «Советский Союз: история власти. 1945-1991», благодаря данным актам в СССР фактически был провозглашен «сухой» закон. По словам Пихоя, несмотря на то, что в документах указывалось на необходимость увеличения производства сухих вин и пива, в действительности все происходило наоборот: сокращалось количество магазинов, торговавших спиртными напитками, вырубались виноградники, закрывались пивные.

Что касается пива, то отношение к этому напитку в период Горбачевской антиалкогольной кампании прекрасно прокомментировал Гейдар Алиев. Как утверждал Алиев, слова которого приведены в книге Николая Зеньковича «Гейдар Алиев: зигзаги судьбы», в те годы каждый старался выслужиться перед вышестоящим начальством, и поэтому даже самые нелепые предложения практически незамедлительно выполнялись. Как-то раз кто-то из Политбюро заявил, что необходимо избавляться и от пива раз в нем тоже присутствует алкоголь. К тому моменту Советский Союз приобрел за рубежом несколько заводов для производства качественного пенного напитка. Их тут же закрыли.

Кефирному пьянству – бой!

Но и пивом борцы за трезвость не ограничились. Если верить Рою Медведеву, автору книги «Советский Союз: последние годы жизни», в правительстве на полном серьезе рассуждали о том, является ли алкогольным напитком кефир и не стоит ли его запретить, как обычный спиртной напиток. Многие высказывались за и даже были уверены в том, что присутствие в меню детских садов кефира – это первая ступень к пьянству подрастающего поколения. Как вспоминал тот же Гейдеар Алиев, толчком к проведению подобных совещаний стало письмо от ленинградских ученых, которые решили поставить власть в известность о градусах, содержащихся в этом кисломолочном продукте.

Письмо от ученых Алиеву передал Михаил Соломенцев, который тогда возглавлял Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Как пишет Олег Давыдов в своей книге «М. Горбачев: тайные пружины власти», Гейдар Алиев, занимавший пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, считал все происходящее полным абсурдом, однако все же передал упомянутое письмо академику Николаю Блохину. Ученый тоже посмеялся, но ответ вместе со своими коллегами все же составил. По мнению Блохина и других специалистов, кефир не следовало причислять к спиртным напиткам.

Академики за и против кефира

Тем не менее вопрос о запрете кисломолочного продукта некоторое время еще вызывал отчаянные споры. Так, в научно-популярном журнале Академии наук СССР «Химия и жизнь» за 1987 год было приведено «Заключение комиссии АМН СССР по рассмотрению письма академика АМН СССР Углова Ф. Г., академика Дубинина Н. П. с соавторами об опасности использования кефира, содержащего микроколичества этилового спирта, для вскармливания детей первого года жизни», согласно которому этанол, содержащийся в кефире, не может причинить никакого вреда детскому организму, так как его концентрация слишком мала для подобного эффекта. А вся эта, как выражались авторы, «кефирная суета» лишь дискредитировала саму идею осуществляемой в стране антиалкогольной кампании.

Между тем «бдительные» граждане продолжали забрасывать редакции подобных изданий и правительство гневными письмами. А доктора медицинских наук А. Е.Успенского, который неоднократно заявлял о том, что кефир нельзя считать алкогольным напитком, даже обвиняли в подлоге. Впрочем, у многих суета вокруг кефира вызывала лишь недоумение. К таким людям относился и председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. В своих мемуарах «Премьер. Проект 2017 – миф или реальность?» Рыжков писал о том, что поручить Гейдару Алиеву «кефирный» вопрос мог только Горбачев или «второй» секретарь. В связи с этим Рыжков отмечал: «Бог больно бьет по разуму людей, обладающих большой властью в государстве».