Бизнес на крови: как «Стив Джобс в юбке» обвела вокруг пальца весь мир

Американку Элизабет Холмс, основателя стартапа «Теранос», называли «Стивом Джобсом в юбке». Ее состояние в 2014 году оценивалось в 4,5 млрд долларов и стремительно росло. Бизнесу этой женщины пророчили многомиллиардный рынок, а также миллионы спасенных жизней. Но все быстро закончилось. Разоблачение аферы Холмс стало настоящим потрясением, ведь такого циничного и примитивного обмана никто не мог себе даже представить.

О грандиозной афере Элизабет Холмс мир узнал благодаря журналисту Джону Каррейру. Он провел независимое расследование и рассказал о том, как появился «бизнес на крови». О своем расследовании Каррейру написал книгу «Дурная кровь», ставшую бестселлером. Так все же как девушка, даже не окончившая университет, стала одной из бизнес-икон планеты?

Компания «Теранос» (Theranos) не совершила никакого прорыва в медицине, а просто выдавала желаемое за действительное и подтасовывала факты. Обманутыми оказались не только пациенты, но и инвесторы и партнеры, которых оказалось немало. Конечно, одна Холмс, недоучка, бросившая Стэнфорд в 19 лет, не смогла бы провернуть столь масштабное дело. Она собрала команду настоящих профессионалов, которые имели огромный авторитет в мире технологий.

Когда чужая репутация работает на тебя

Команда топ-менеджеров «Теранос» была безупречной. Коммерческий директор компании Диана Паркс более 25 лет работала в крупнейших фармацевтических компаниях мира. Вице-президент Джон Говард когда-то руководил дочерней фирмой Panasonic. Руководитель отдела биоинформатики Том Кемп перешел в «Теранос» из IBM, где занимал должность топ-менеджера. Финансовый директор Генри Мосли до этого работал в Intel.

© Элизабет Холм на обложках СМИ

Все эти люди обеспечили Элизабет Холмс, не имевшей никаких заслуг, железную репутацию. Одну из ключевых ролей в успехе дела сыграл Генри Мосли. Он создавал для инвесторов финансовые прогнозы, показывавшие невероятный взлет стартапа. Сам он ничего не смыслил в технологиях, но понимал, что его цифры существенно завышены. Однако финансовый директор полагался на Холмс, которая просто светилась уверенностью.

Приходивших к Мосли инвесторов тут же отводили в лабораторию к доктору химической инженерии Шануку Рою. Этот человек, будучи соучредителем «Теранос», владел вопросом как бог. Он показывал гостям фантастическое изобретение компании, и последние сомнения улетучивались. Но пора уже рассказать про устройство, которое сделало Элизабет Холмс и ее партнеров миллиардерами.

«Научный прорыв» компании «Теранос»

Доктор Шанук Рой в присутствии инвесторов прокалывал палец иглой и помещал каплю крови в картридж из белого пластика, размером с кредитку. Картридж он вставлял в ридер — небольшой аппарат, похожий на тостер. Через минуту данные с ридера о составе крови передавались на сервер, который вскоре выдавал подробный биохимический анализ. То есть так это выглядело с пояснениями доктора.

© Чудесный аппарат «Теранос 1.0»

Что происходило в оборудовании на самом деле, знал только сам Шанук Рой. Аппарат, анализирующий кровь быстро и точно, назывался «Теранос 1.0» и производил неизменное впечатление. Деньги в компанию текли рекой, а Генри Мосли делал все более дерзкие прогнозы. Но однажды финансовый директор спустился с небес на землю.

На одном из совещаний в узком кругу топ-менеджеров доктор Рой сообщил пренеприятную новость. Оказывается, чудо-аппарат работал непредсказуемо и в большинстве случаев вместо результата выдавал набор случайных данных. Поэтому доктор перед визитом гостей всегда загружал в его память нужные ему показатели. Говоря простыми словами, «Теранос 1.0», в который инвестировали миллионы, не работал.

Мосли стало гораздо сложнее делать оптимистичные графики. Потом была неудача с подтасовкой результатов на презентации в Швейцарии, из-за которой подлог едва не разоблачили. После этого финансовый директор отказался обманывать инвесторов и был тут же уволен. В нем уже не было особой необходимости — в «Теранос» верили и желающих вложить в стартап деньги было полно. Среди тех, кто принес в компанию деньги, был даже экс-министр обороны США Джеймс Мэттис!

Крах компании «Теранос»

Но обман не может продолжаться вечно. В 2013 году главный биохимик компании, проработавший с Холмс 8 лет, покончил с собой. Перед этим он длительное время пребывал в депрессии и жаловался жене, что его аппарат не работает. А в 2015 году несколько независимых лабораторий проверили результаты прибора «Теранос» и обман раскрылся.

Регуляторы Medicare и Medicaid опубликовали доклад на 121 странице, в котором раскрывалась вся подноготная хитрого стартапа. Согласно допустимым нормам, показатели параметров крови, полученные прибором «Теранос», не должны отличаться от выданных лабораторией более чем на 20 процентов.

Но все было гораздо хуже и «погрешность» иногда составляла 146 процентов! Это означает, что прибор мог показать здоровому человеку, что тот болен, и наоборот. А еще выяснилось, что большая часть результатов исследования крови получена вообще на оборудовании Siemens. В январе 2016 года прокуратура США начала расследование дела Элизабет Холмс.

14 марта 2018 года компании и самой Элизабет Холмс были предъявлены обвинения в массовом мошенничестве. 31 августа 2018 года Theranos прекратило свое существование и взяла на себя обязательство вернуть инвесторам деньги и компенсировать ущерб пострадавшим от фальшивых анализов крови.

Саму Элизабет Холмс судят до сих пор. По последним сведениям из зала суда в Сан-Хосе, штат Калифорния, 37-летней мошеннице грозит до 20 лет тюрьмы. Но адвокаты «Стива Джобса в юбке» уверены, что срок будет гораздо меньшим. Кстати, свою вину ни Холмс, ни ее компаньоны, признавать не захотели.

Об истории компании Theranos и ее основательницы, много лет водившей за нос весь мир, недавно сняли сериал «Выбывшая» (The Dropout).