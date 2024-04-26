Представлены новые доказательства существования в Солнечной системе планеты Х

Планетологи из Калифорнийского технологического института, Университета Лазурного берега и Юго-Западного научно-исследовательского института представили новые доказательства в пользу теории о существовании так называемой девятой планеты или планеты Х, которая потенциально может находиться на краю нашей Солнечной системы.

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Статья исследователей пока опубликована только на сервере препринтов arXiv, но она уже принята к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters. Коротко об исследовании рассказывает Phys.org.

Споры о возможном существовании планеты Х ведутся с 2015 года, когда пара астрономов из Калифорнийского технологического института выдвинула такую теорию. Ученые нашли несколько объектов, сгруппированных вместе за пределами орбиты Нептуна, недалеко от края Солнечной системы.

Объяснить появление такого кластера было трудно. Так и возникла теория о том, что на объекты повлияли приливные гравитационные силы, которые могли бы исходить от крупной планеты. Гипотетический объект начали называть девятой планетой или планетой Х. Прошло уже почти 10 лет, были выдвинуты разные теории о месте ее нахождения, но практических доказательств до сих пор не получено.

В новом исследовании планетологи отслеживали движение долгопериодических объектов, которые пересекают орбиту Нептуна. Затем результаты наблюдений были использованы для компьютерных симуляций. Были изучены различные сценарии, которые учитывали и галактический прилив - комбинацию приливных сил объектов Млечного Пути, расположенных за пределами Солнечной системы.

Наиболее достоверным был признан сценарий, предполагающий гравитационное влияние на изученные объекты со стороны крупной планеты, расположенной далеко от Земли, но в пределах Солнечной системы. Однако компьютерное моделирование так и не помогло определить местоположение такой планеты, если она, конечно, существует.

Более того, в своей работе авторы признают, что на изученные ими объекты могут воздействовать и другие гравитационные силы, укладывающиеся в рамки наиболее достоверного сценария. Однако вероятность того, что влияние оказывает именно невидимая планета, авторы работы называют более высокой, чем все остальное.

Получить новые, уже практические доказательства существования девятой планеты ученые планируют после открытия обсерватории Веры Рубин в Чили, которая начнет работу в следующем году. Она будет оснащена передовым оборудованием для поиска и изучения планет.