«Я поверил в счастье!» Почему погиб первый космонавт Юрий Гагарин

Юрий Гагарин появился на свет 9 марта 1934 года в Смоленской области. Родители будущего космонавта были обычными людьми: отец – плотник, мать - работница молочно-товарной фермы.

С детства Гагарин хорошо учился и уделял много времени образованию. В 19 лет во время учебы в Саратовском индустриальном техникуме юный Юрий попал в Саратовский аэроклуб ДОСААФ, где влюбился в небо и полеты.

Через год Гагарин с отличием окончил техникум и совершил первый полет на самолете на спортивном аэродроме Дубки.

В Саратовском ДОССААФе Юрий совершил 196 полётов, общее время в небе превысило 42 часа.

Подготовка к космосу

Однако вскоре Юрий вошел в ряды кандидатов на полет в космос. Подготовкой занимались Военно-воздушные силы СССР. Центр подготовки космонавтов, который ранее был специальной воинской частью, был сформирован в 1960 году. Начальником был назначен полковник Евгений Карпов. Гагарин попал в двадцатку претендентов.

Позже их количество сократилось до шести. Основными конкурентами в борьбе за шанс первым отправиться в космос стали Юрий Гагарин и Герман Титов. 25 января 1961 года шесть кандидатов были приняты на должность космонавтов.

В ходе проведения отбора, психологи выявили у Юрия Николаевича несколько важных черт характера.

«В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость», - резюмировали психологи.

Специалисты отметили, что Гагарин любит использовать слово «работать» и старается вносить важные предложения на собраниях.

Подготовкой и отбором космонавтов занимался генерал Николай Каманин. Военнослужащий внушал доверие кандидатов. В 1934 году он возглавлял авиаотряд, который был задействован в спасении челюскинцев. За подвиг Каманина наградили медалью «Золотая звезда».

Николай Каманин участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 годов и Великой Отечественной. Со временем он смог стать для космонавтов родным человеком.

Широкой публике не было известно имя разработчика космических кораблей Сергея Королева. Поэтому для советских людей официальным лицом космонавтики в стране стал Каманин. Именно он решал, кто же отправится в первый полет.

К тому моменту были подготовлены скафандры для троих космонавтов: Гагарина, Титова и Нелюбова.

Каманин до последнего сомневался в кандидатуре космонавта. В последние дни он склонялся к Герману Титову. Гагарин же, помимо четкости в выполнениях заданий, часто высказывался о необходимости добавить в скафандр запасной парашют, который может автоматически раскрыться.

«Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь же трудно решить, кого из двух-трех достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества», - писал тогда Каманин в своем дневнике.

В итоге после разговора с космонавтами, в ходе которого он обсудил с ними идею катапультирования из самолета, он остановился на кандидатуре Гагарина.

Решение полковника поддержала Государственная комиссия по запуску космического корабля «Восток». Титов стал запасным кандидатом.

«Завтра лететь, а я до сих пор не верю, что полечу, и сам удивляюсь своему спокойствию. Только после того, как объявили нам свое решение, я поверил в выпавшее на мою долю счастье совершить первый полет в космос», - говорил Гагарин за день до вылета.

Об итоговом решении космонавты узнали 9 апреля. Полет Юрия Гагарина стал настоящим триумфом СССР и победой в космической гонке с США.

Первый полет

После Юрий признавался, что считал их шансы на полет с Титовым равными. Гагарин до последнего не верил, что возможность покорить космическое пространство выпала именно ему.

Советские граждане 12 апреля 1961 года услышали от диктора Юрия Левитана информацию о полете Юрия Гагарина в космос на корабле «Восток-1». В открытом пространстве космонавт провел один час 48 минут.

После возвращения на Землю, космонавта пригласили в Москву на торжественную встречу, в ходе которой Юрию Алексеевичу вручили Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина. Награды Гагарин получил из рук Леонида Брежнева.

Во время нахождения Гагарина в космосе, ему было присвоено звание майора. Подвиг летчика отразился и на его родном городе Гжатске: там провели работы по благоустройству и даже установили канализацию.

После полета в космос интерес к личности Юрия Гагарина был огромен. 15 апреля 1961 года космонавт принял участие в пресс-конференции, которая прошла в московском доме ученых.

Тогда Юрий Николаевич рассказал о своих корнях. Незадолго до этого всплыла информация о якобы родственниках Гагарина, которые живут в США. Космонавт развеял слухи и заявил, что он «простой советский человек».

Вскоре Юрий Гагарин отправился с визитами во многие страны. Для СССР – это была демонстрация превосходства и достижений науки. Юрий Алексеевич стал лицом социализма.

Сначала Гагарин посетил Чехословакию, затем отправился в Финляндию. Также космонавт побывал в Великобритании и многих других странах. В туманный Альбион Юрий Алексеевич полетел по приглашению главы профсоюза литейщиков Дэйва Ламберта.

Самолет героя всего мира приземлился в Хитроу, оттуда он отправился на открытом лимузине в Лондон. Гагарин тепло приветствовал англичан и махал им из автомобиля. Толпа людей, мечтающих увидеть космонавта, выстроилась по обе стороны от шоссе.

Королева Елизавета Вторая пригласила Гагарина на завтрак в Букингемский дворец. О том визите слагалось множество легенд. По одной из них, Юрий Алексеевич во время приема пищи потрогал Елизавету II за коленки, чтобы убедиться, что все происходящее вокруг – правда.

После этого Юрий посетил с турне Южную и Северную Америку. Делегация, в которую вошел Гагарин и Каманин, отправилась в Канаду, Исландию, Кубу и другие страны.

Космонавт становился гостем на различных фестивалях, проводил встречи с чиновниками и политиками. Гагарина множество раз награждали главы государств.

Во время нахождения в индийском городе Калькутте с Гагариным за 6 часов поздоровались порядка миллиона человек.

Поездки истощили эмоциональное состояние Гагарина. Каманин признавался, физически Юрий Алексеевич выглядел хорошо, но психологически был подавлен и нервничал из-за плотного графика.

«Я не хотел бы быть пророком, но мне кажется, что со временем он будет пить, и пить крепко», - писал тогда Каманин в своем дневнике.

Трагический уход

За всю свою жизнь Гагарин провел в небе 385 часов. У космонавта была практика «слепого» управления самолетом.

27 марта 1968 года Гагарин с другими пилотами должен был выполнить несколько упражнений: пикирование, разворот на 360 градусов и другие. Количество выполняемых элементов могло сократиться по решению экипажа из-за погоды.

В 10 часов утра Юрий Алексеевич запросил разрешение на запуск двигателя, в 10:15 он был готов занять взлетно-посадочную полосу.

Спустя 15 минут Гагарин просил о развороте на аэродром. Диспетчер одобрил действия космонавта.

«Понял, выполняю», - такими были последние слова первого космонавта.

Больше Гагарин на связь не вышел, диспетчер пытался выяснить местонахождение самолета, но все было безуспешно.

Генерал Каманин был осведомлен о ситуации в 10:50. На тот момент в баке летального средства Юрия Алексеевича оставалось горючего на 10 минут полета. Поиски пропавших пилотов были поручены экипажам двух самолетов Ил-14 и четырех вертолетов Ми-4.

Спустя четыре часа, в 14:50, майор Валерий Замычкин сообщил об обнаружении обломков МиГ-15УТИ.

«Самолет упал в густом лесу, скорость в момент удара о землю была 700-800 километров в час. Двигатель и передняя кабина ушли в землю на 6-7 метров», - сообщал тогда Канин.

Одежда пилотов, части самолета и даже парашюты позже были обнаружены на сучьях деревьев. Признаков кончины Гагарина найдено не было.

Тогда еще оставалась надежда, что Юрий Алексеевич смог катапультироваться. Его поиски были отложены до утра из-за темноты.

На следующий день ранним утром с Вершининым связался Каманин, который находился на месте крушения. Всех интересовал только один вопрос, живы ли пилоты. Вершинин после паузы спросил:

«Один или два?» Каманин ответил: «Двое».

После этого сомнений не оставалась: Юрий Гагарин трагически погиб. Вместе с ним в самолете находился Сергин.

О трагедии общественности рассказали космонавты Быковский, Леонов, Попович и Каманин. Они выступили с обращением по телевидению.

«Гагарин не мог не летать, для него жить — означало летать», - заявил тогда полковник.

Прощание с легендой

О кончине Гагарина Герман Титов узнал, находясь с визитом в Италии.

29 марта состоялась церемония прощания с Гагариным и Сергиным. Урны с их прахом были установлены в Центральном доме Советской армии. Караул в тот день несли космонавты, военные и представители других профессий. Проститься с героями пришли больше 40 тысяч человек.