Блогерша пролетела на вертолете над пляжем и сбросила на туристов пачки денег

Блогерша пролетела на вертолете над пляжем в Бальне-Рио-Камбори, Бразилия, и сбросила на толпу туристов пачки денег. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

Известная фитнес-тренер Бел Пончано сбросила ликующей толпе 10 000 бразильских реалов наличными (173 тысячи рублей) купюрами в 20, 50 и 100 реалов.

На кадрах видно, как она просовывает купюры в открытое окно, а внизу люди радостно их ловят.

«В следующий раз я сделаю это с ракеты», — объявила она сотне тысяч своих подписчиков.

Ранее три человека пострадали в результате падения вертолета на одну из кольцевых дорог Мадрида. Известно, что один из членов экипажа получил травму бедра, а второй — незначительные травмы, он смог сам выбраться из упавшего вертолета.