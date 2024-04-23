В Германии обнаружена могила «зомби» возрастом более 4 000 лет

Необычную могилу бронзового века раскопали в Германии. Находка возрастом около 4 200 лет относится к так называемой культуре «колоколовидных кубков», а найденные внутри останки мужчины, по-видимому, принадлежали «зомби».

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Необычное захоронение

Захоронение было найдено во время археологических работ недалеко от деревни Оппин, что в 160 километрах к юго-западу от Берлина. Останки принадлежат мужчине 40-60 лет и на них прослеживаются необычные повреждения, которые могут указывать на опасение того, что погребенный воскреснет.

Конкретно в данном случае нижняя часть скелета мужчины была придавлена большим камнем.

«Могила призрака»

Специалисты уже встречали на территории Европы аналогичные захоронения, принадлежавшие той же исторической культуре и эпохе. Антропологи полагают, что люди, практиковавшие подобные погребения, верили, что умерший может вернуться из мертвых, как «зомби». Поэтому применялись различные способы предотвратить его воскрешение: расчленение, фиксация гвоздями, камнями или кирпичами и даже удаление сердца.