В Германии обнаружена могила «зомби» возрастом более 4 000 лет
Необычную могилу бронзового века раскопали в Германии. Находка возрастом около 4 200 лет относится к так называемой культуре «колоколовидных кубков», а найденные внутри останки мужчины, по-видимому, принадлежали «зомби».
Необычное захоронение
Захоронение было найдено во время археологических работ недалеко от деревни Оппин, что в 160 километрах к юго-западу от Берлина. Останки принадлежат мужчине 40-60 лет и на них прослеживаются необычные повреждения, которые могут указывать на опасение того, что погребенный воскреснет.
Конкретно в данном случае нижняя часть скелета мужчины была придавлена большим камнем.
«Могила призрака»
Специалисты уже встречали на территории Европы аналогичные захоронения, принадлежавшие той же исторической культуре и эпохе. Антропологи полагают, что люди, практиковавшие подобные погребения, верили, что умерший может вернуться из мертвых, как «зомби». Поэтому применялись различные способы предотвратить его воскрешение: расчленение, фиксация гвоздями, камнями или кирпичами и даже удаление сердца.