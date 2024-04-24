Георгиевская ленточка: история, версии цвета и как носить

В России 24 апреля стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Она проходит в 20-й раз. Оранжево-черная лента, которую носят участники акции, стала символом Победы, демонстрацией памяти и уважения к сынам, отцам и дедам, сражающимся за Отечество.

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"Актуальность этой акции возросла, потому что георгиевская лента как никогда несет в себе победоносную генетику, которая придает нам силы, - сказал, давая старт акции в Москве, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Как заметил Киселев, георгиевская лента напоминает не только о подвиге наших отцов и дедов, но и о тех вызовах, которые стоят перед Россией сегодня в специальной военной операции (СВО) и которым нужно соответствовать.

Как появилась "Георгиевская ленточка"

Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла весной 2005 года. Тогда ее придумали и организовали журналисты агентства РИА Новости и "Студенческая община" Москвы. Акцию приурочили к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сначала акция была частью интернет-проекта "Наша Победа", где публиковались народные истории о войне. Тогда же на улицах городов волонтеры раздавали всем желающим черно-оранжевые ленточки, как напоминание о Победе.

В 2006 году к акции присоединились более 900 российских городов, а также разные страны мира, включая европейские государства и США. Так георгиевская ленточка стала современным атрибутом Дня Победы.

История символа

Собственно георгиевская лента появилась много раньше - больше 250 лет назад. В 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия, названный в честь Георгия Победоносца. Это был эмалевый белый крест на шелковой ленте с тремя черными и двумя желтыми (оранжевыми) полосами. Именно от этой ленты и произошла георгиевская ленточка. Затем в 1806 году в русской императорской армии были введены наградные Георгиевские знамена, а в 1807 году был учрежден "солдатский Георгий" - Знак отличия военного ордена, который носился на такой же черно-желтой ленте, как и Георгиевский крест. В 1917 году лента была запрещена большевиками В 1941 году появилась похожая ленточка, но в оранжево-черном цвете. Ее назвали "Гвардейская лента". Теперь это была лента ордена Славы и медали "За победу над Германией".

Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. №579-ФЗ георгиевскую ленту приравняли к символам воинской славы и разрешили использовать только в целях, связанных с сохранением исторической памяти.

Почему лента черно-оранжевая

Есть несколько версий почему георгиевская ленточка черно-оранжевая. Первая: в 1769 году лента была утверждена как черно-желтая, а к 1807 году появился и оранжевый цвет. Создатели считали, что желтый и оранжевый - это отливы золота, а черный - цвет порохового дыма и огня сражения. Вторая версия: черный и желтый цвета на ленте - символы герба Российской империи, на котором изображен черный двуглавый орел в золотом обрамлении. И, наконец, третья версия. Она связана со святым Георгием: черный символизирует его мученическую смерть, а оранжевый - чудесное воскрешение.

Разница между георгиевской и гвардейской лентой

По факту гвардейская лента является продолжательницей георгиевской, хотя формальных доказательств этому нет. Внешне они схожи. Отличие лишь в принципе ношения. Георгиевская лента носилась вместе с орденом или наградным оружием, это личная награда. А гвардейская лента - атрибут награды для всего воинского соединения, которому присваивается звание гвардейского. Она повязывается на знамя. Больше различий между георгиевской и гвардейской лентами нет. Главное в том, что вместе они символизируют храбрость и мужество обладателей этих наград.

Как носить символ Победы

Участники парада Победы и шествия "Бессмертно полка" повязывают ленту на одежду или прикрепляют к фотографиям своих предков-победителей. Это самые распространенные свободы ношения символа Победы.

Как рекомендуют "Волонтеры Победы", раздающие ленты на улицах городов страны, чтобы лента оставалась символом уважения и гордости, ее лучше носить на одежде, прикрепив на груди, на уровне сердца. Это может быть, например, петелька с нисходящими концами, бант, конвертик. Можно подколоть ленту булавкой. Если есть желание прикрепить ленту на машину, то волонтеры советуют ее закрепить на зеркале заднего вида в салоне или на потолке автомобиля. Если она крепится на антенне авто, то стоит следить за ее внешним видом. Запачканную, рваную ленточку лучше снять.

Еще волонтеры просят не крепить ленту к ремням, сумкам, волосам, поскольку лента не декоративный атрибут и не элемент модного украшения. Нельзя ее носить ниже уровня локтя или как аксессуар (на ремнях, как браслет или резинку для волос и т. д.),

Где получить георгиевскую ленточку

Черно-оранжевые ленты раздают "Волонтеры Победы" во всех городах страны - на оживленных улицах, в торговых центрах, в школах, аптеках, в метро и на людных остановках общественного транспорта. За границей - в посольствах России и в "Русских домах".