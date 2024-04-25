Как греки построили Троянского коня

Самой известной военной хитростью, вошедшей в мировую культуру, стал Троянский конь. Его приводят как пример смекалки и упорства. А еще коварства и безжалостности – «Бойтесь данайцев, дары приносящих!» Лишь с его помощью греки сумели захватить город, хотя целых десять лет ничего не получалось. Событие это произошло 24 апреля либо в 1184 году до нашей эры, либо в 1209 до н.э.

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Но стоит сразу оговориться, что в древних источниках даты разнятся сильно и приведенные не единственные. Первую называл Эрастофен, а вторая указана на Паросском мраморе. Но есть еще целый ряд других. Вот только ни греки, ни римляне в реальности события не сомневались.

А вот время года мы знаем чуть лучше. Известно, что Троя пала уже после весеннего равноденствия. И хотя античные авторы тоже кто во что горазд, но в целом все указывает на конец апреля. А если верить некоторым источникам и календарям исторических дат, то с помощью коня греки попали в Трою именно 24 апреля.

Троянская война разразилась из-за того, что сын царя этого города Парис украл жену царя Спарты Менелая Елену Прекрасную. Далее источники и античные художественные произведения стеснительно и вскользь упоминают еще и то, что заодно обчистил и сокровищницу.

Думается, этот факт сыграл в реальности значительную роль, если не главную. Ведь Менелай при взятии Трои чуть не заколол Елену, якобы за возвращение которой, а не сокровищ, вся эта свара и затевалась. И лишь в последний момент одумался. Говорят, боги опять разожгли огонь любви.

Тут, кстати, стоит сказать, что город брали совсем другие греки, не те, которые потом будут их прославлять. Это были ахейцы или, как их еще называли, данайцы. Они принадлежали к развитой крито-микенской культуре, впоследствии, в конце II тысячелетия до нашей эры их завоюют дорийцы. Наступит сильный упадок сравнимый со Средневековьем и лишь потом начнется новый расцвет.

Мифы Древней Греции создали в том виде как мы их знаем завоеватели-дорийцы, включая и Гомера, а вот все герои в них – ахейцы. Остатки этого народа потом мы будем знать как филистимлян или палестинцев.

© Макет Трои

Десять лет греки никак не могли взять Трою. За это время погибли лучшие герои с обеих сторон – Ахиллес и Парис. Было более 300 индивидуальных поединков и четыре больших сражения. Война всех измучила, прежде всего своей безрезультатностью для обеих сторон. Тогда греки пошли на хитрость. Считается, что автором идеи был Одиссей, который как раз славился подобными штуками. Но более ранние источники приписывают ее другому, не столь знаменитому герою – художнику и мастеру Эпею. Одиссей лишь поддержал его и развил мысль.

По задумке надо было сделать огромного коня и спрятать туда воинов. Якобы этот конь дар от ахейцев за то, что те стащили святыни из храма Афины Паллады. Затем сделать вид, что осада снимается и укрыться вдали от взора троянцев, но недалеко. Когда те обрадованные расслабятся, то воины из коня выйдут и нападут на город. Следом их поддержат основные силы.

Надо сказать, что мысль была не нова. Нечто подобное уже проделывал военачальник египетского фараона времен Нового царства Тутмоса III. Звали его Джехути и чтобы проникнуть в мятежный город Юпу он претворился, что переходит на их сторону. И отправил дары в 200 запечатанных корзинах.

В каждой сидело по воину и ее несли еще двое воинов. Таким образом в городе оказалось сразу 600 человек и крепость была взята. Случилось это в XV веке до нашей эры, то есть за 300 лет до Троянской войны. У ахейцев были тесные связи с Египтом и про такое вполне могли знать.

Эпей взялся за дело. Он создал деревянного коня в которого поместили воинов во главе с Одиссеем. Мастер так плотно законопатил все сооружение, что никому даже в голову не могло прийти, что внутри могут быть люди.

Лошадка получилась большая и даже в ворота бы не прошла. Значит надо было заставить троянцев затащить «скульптуру» в город. А вот как это сделать как раз придумал Одиссей.

© Одиссей

Греки оставили одного человека – Синона. Когда враги отплыли, радостные троянцы высыпали смотреть покинутый лагерь. А заодно и коника, который остался там. Пошли споры стоит ли его втащить в город или лучше сбросить в море.

Мнение разделилось. Вот тут и притащили плененного Синона. Он очень искренне сообщил, что его собирались принести в жертву богам, но сумел удрать и прятался в камышах. Историю придумал Одиссей. Актер Синон, похоже, был хороший и его слезы по горькой судьбине тронули царя Приама.

Но естественно поинтересовались, что это за конь и для чего соорудили. Вот ради этого вопроса Синон всю эту комедию и ломал. Он сообщил, что коня создали дабы умилостивить Афину-Палладу, за то, что забрали ее святыню — палладу. По его словам, конь будет мощной защитой Трои, если его установить в храме Афины.

Версия выглядела убедительной. Но резко против коня выступили жрец храма Аполлона Лаоокоон и дочь Приама Кассандра. Последняя стала буквально кричать, что если внесут коня, то Троя погибнет. Но к ее пророчествам и раньше не прислушивались, а теперь на радостях и тем более.

Чтобы втащить коня в город потребовалось разобрать крепостную стену. Все это время герои сидели внутри в полном молчании. Но чуть не попались. Когда лошадку тащили через пролом, то несколько раз не вписывались и врезались в стену. В этот момент страшно гремели доспехи и оружие, но троянцы ничего не услышали за собственными криками.

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Потом они пошли отмечать чудесное избавление. Но вот Елена Прекрасная, которая совсем не стремилась возвращаться к Минелаю, тоже заподозрила неладное. Она встала у коня и голосами жен героев начала звать их. Один чуть было не откликнулся, но Одиссей вовремя заткнул ему рот.

Когда радостные троянцы упились и уснули, то Синон разжег большой костер, который послужил сигналом для укрывшихся кораблей греков и те устремились к городу. Далее он бежит к коню и сообщает, что можно начинать. Ахейцы тихонько, стараясь не шуметь, вышли из коня, разбрелись по улицам и начали поджигать город сея панику.

Но троянцы сопротивлялись отчаянно – в ход пошли все подручные средства – вертела, котелки, камни. Даже одну башню сумели обрушить на атакующих. Но город все равно пал.

Вот так история с конем и завершила Троянскую войну, мифы о которой станут значительной частью всей античной, а значит, и нашей, как ее наследнице, культуры. Долгое время в Европе считалось, что Гомер Трою выдумал и в реальности ее не существует. Пока ее в 1873 году не нашел Генрих Шлиман.

Правда, современные раскопки показали, что город основан ну очень давно, разрушался и восстанавливался не один раз. Наша Троя вроде была в слое VIIа. Но все же какой из открытых слоев относится к легендарной эпохе доподлинно не знаем. Как и точный год падения.

И еще. 1184 и 1209 годы совсем нельзя считать отсчетом для круглой даты с момента события. Ведь относятся они к эпохе до нашей эры. А значит случились 3208 или 3233 года назад. Но примерно 24 апреля.