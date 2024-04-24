Остановил ядерный взрыв голыми руками: тайна аварии на Обнинской АЭС

Авария в обнинской Лаборатории «В» в 1954 году обросла слухами и домыслами. Говорили, что тогда на местной АЭС произошел взрыв, унесший жизни десятков человек. Откуда пошли слухи Известный российский танцовщик, Николай Цискаридзе, в интервью одному из отечественных печатных изданий рассказал, что на Обнинской АЭС в начале 60-х годов произошел ядерный взрыв, сопоставимый по мощности с чернобыльским. Якобы тогда погибло «очень много людей», среди которых был и отчим Цискаридзе. По словам танцовщика, случившуюся трагедию потом засекретили, а всех, кто имел к ней отношение, «ликвидировали и депортировали».

Лаборатория «В»

По официальной информации, размещенной на сайте физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ФЭИ), Лаборатория «В» была создана в Обнинске 1946 году, она была первой в СССР научно-исследовательской организацией, главной задачей которой являлось создание энергетических реакторов. С 1949 года научный отдел Лаборатории «В» возглавлял Александр Лейпунский, выдающийся советский физик-ядерщик, который первым разработал теорию реакторов на быстрых нейтронах.

На базе Лаборатории «В» еще в конце 40-х начали проводить работы по созданию реакторов для подводных лодок, первую советскую крейсерскую атомную подводную лодку К-27 (проект 645), спущенную на воду в 1964 году, построили также с учетом разработок этой Лаборатории. В Обнинске создали первые в мире ядерные ракетные двигатели, уникальную космическую термоэлектрическую установку (ЯЭУ БУК). Ученые физико-энергетического института также первыми в мире создали термоэмиссионный реактор-преобразователь на промежуточных нейтронах (ТОПАЗ), он служил источником бортового питания на космических спутниках.

В 1954 году в Обнинске была запущена первая в мире атомная электростанция, созданная на базе Лаборатории «В».

Цепная реакция

Профессор, доктор физико-математических наук Олег Казачковский, в прошлом директор ФЭИ (институт был создан на базе Лаборатории «В»), опровергая воспоминания Николая Цискаридзе об «обнинском взрыве», говорил, что авария случилась в 1954 году, когда АЭС еще не была запущена. Жертв при этом не было, а пострадали всего 10 человек.

В Лаборатории «В» проводили сбор критической массы из ураносодержащих стержней. Дело было глубокой ночью, физики-ядерщики поспешили, и добавили слишком много урана, вследствие чего произошла неуправляемая цепная реакция, вызвавшая вспышку радиоактивного излучения.

Физик-ядерщик Александр Малышев остановил цепную реакцию и получил самую большую дозу облучения. Кисть руки с наибольшей степенью радиационного заражения ему врачи ампутировали. Всех десятерых ученых, проводивших тогда ядерные испытания в Лаборатории «В», в течении 10 дней обследовали в московском Институте биофизики. Затем на протяжении двух дней в Лаборатории проводили работы по дезактивации помещения.

По словам Олега Казачковского, инцидент с неуправляемой цепной реакцией был самым крупным за всю историю Обнинской АЭС. Ни до, ни после него никаких аварий с жертвами на атомной электростанции не случалось.