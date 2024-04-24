Свидетельства главной битвы за Русь заметили на 1000-летних монетах

Брактеаты возрастом около 1000 лет с изображением архангела Михаила в полный рост могут представлять собой свидетельство исторической битвы, произошедшей в 1024 году между братьями Ярославом Владимировичем и Мстиславом Владимировичем.

Гипотеза об этом прозвучала в докладе российских ученых Николая Дуткинского и Дмитрия Маркова "Тмутараканская нумизматика. 1000-летие "тмы" при Листвене в свете материальных источников". Он был представлен в рамках IV Чтений памяти академика Николая Петровича Лихачева, прошедших в Санкт-Петербургском Институте истории РАН.

Авторы доклада сфокусировали свое внимание "на одном из возможных взглядов в прошлое, основанном на интерпретации нумизматических и сфрагистических данных, вслед за исследователями, одним из которых был Лихачев".

В частности, они детально проанализировали нумизматический материал, появившийся в последние десятилетия. И этот анализ открывает возможность для принципиально иных интерпретаций. Так, в докладе была рассмотрена проблема идентификации брактеатов с изображением архангела Михаила в полный рост, известных в научном обороте с 2002 года.

Ранее ряд исследователей предположил, что такие монеты были отчеканены в последней четверти XI века. Однако этот период времени известен историкам как "безмонетный период", поскольку правил тогда крайне зависимый от Византии князь Олег (Михаил) Святославич.

Согласно новой интерпретации, чеканка отнесена к периоду княжения Мстислава Удалого. Ученые предполагают, что эти брактеаты могли быть выпущены по случаю победы при Листвене осенью 1024 года.

"В частности, мы опираемся на, как видится, нарочитые параллели в иконографии таманских артефактов и новгородских монет, - следует из доклада. - Например, характерный полукруг уборного щита святого Георгия - символа чести воина - низвергнут к ногам Архистратига, явившегося небесным патроном князя Мстислава, что, как видится, подтверждается также сведениями Любецкого синодика".

На штемпеле даже колончатые легенды расположены аналогично новгородской монете. Подобную композицию авторы склонны связывать с коммеморацией (сохранение в общественном сознании памяти о значимых событиях прошлого) победы князя Мстислава над великим князем Ярославом, помня про летописное бегство последнего, как и Якуна (ярла Хакона Эйрикссона), потерявшего свою "золотую луду".

В подтверждение авторы привели возможные византийские сфрагистические образцы и выдвинули новые версии значения некоторых иконографических символов, помещенных на них.

Битва при Листвине произошла в 1024 году между братьями Ярославом Владимировичем и Мстиславом Владимировичем. Это было пятое и последнее генеральное сражение периода борьбы за власть после смерти Владимира Святого, крупнейшая битва того времени.

Святослав укрепился в Чернигове, но мечтал о Киеве. В 1024 году его брат Ярослав, овладевший Киевом после победы в междоусобной войне над Святополком, нанял варягов и предпринял поход на Чернигов.

Войско Мстислава, в котором тоже имелись наемники, встретило врага у городка Листвен. Из исторических источников известно, что битва происходила ночью, в сильную грозу. Варяжской дружиной Ярослава командовал Якун Слепой.

Она должна была нанести главный удар, но Мстислав, впервые в истории Киевской Руси, применил боевой порядок, расчлененный по фронту. Это помогло ему одержать победу, плодами которой он практически не воспользовался. Мстислав не пошел на Киев, а предложил Ярославу мир. Тот ответил согласием, и братья разделили Русскую землю по Днепру. После смерти Мстислава единоличным правителем стал Ярослав.