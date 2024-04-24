Всебелорусское народное собрание: история, цифры и факты

24 апреля – первый день работы VII Всебелорусского народного собрания. Впервые оно пройдет в новом конституционном статусе и будет решать вопросы государственной важности, а также утверждать стратегические документы. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказывает о том, как появилось и развивалось ВНС.

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Беларусь. 96-й год. Магазинные полки пустуют. Да многим и не на что было купить продукты. Тогда президент Александр Лукашенко предложил впервые провести народное собрание. Как выводить страну из кризиса, в столичном Дворце спорта решали почти пять тысяч человек: политики и представители трудовых коллективов.

«Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим все силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не президента Лукашенко, не института президентства, а судьба всего белорусского народа», – заявил тогда Лукашенко.

Итог первого Собрания – программа социально-экономического развития, которая стала ориентиром для власти. В ней важнейшие приоритеты: экспорт, строительство жилья, сельское хозяйство. С тех пор собрание проводили каждые пять лет, а шестое заседание в 2021-м году Александр Лукашенко сравнил с первым. В стране вновь было неспокойно после президентских выборов.

«Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Мы были вместе, мы это все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас. Особенность – Беларусь подверглась жестокой атаке извне. Повторяю, жесточайшей атаке извне. Поэтому это была никакая не «цветная революция», это мятеж и метод – блицкриг. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока», – отметил белорусский лидер.

Президент призвал к диалогу на всех уровнях и предложил наделить Собрание большими полномочиями. Идею поддержали, поправки внесли в Конституцию, за которую на референдуме проголосовало больше 80% белорусов.

Теперь Всебелорусское собрание – новый орган власти. Среди полномочий – даже импичмент президенту. Делегаты будут встречаться не реже раза в год. А их решения станут обязательными для исполнения министрами и депутатами. При любом конфликте и спорном вопросе последнее слово теперь за участниками Вече.

«Вдруг случится неразбериха. Особенно сейчас, когда меняется поколение, когда, естественно, будет меняться власть, в том числе и президент. Если появятся причины к столкновению, внутренние причины, мы что – лоб в лоб, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно. Вот мы и предлагаем народу и государству этот механизм. Люди должны понимать, что есть такой орган, который соберется и примет решение», – пояснил Лукашенко.

И решения эти будут глобальными. На нынешнем собрании утвердят стратегические документы: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину.

Прямую трансляцию Всебелорусского народного собрания смотрите на телеканале «МИР 24» в 13:55 по московскому времени.