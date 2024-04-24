Почему спецназовца Анатолия Лебедя прозвали «русским Рэмбо»

Анатолий Лебедь получил прозвище «Рэмбо» не просто так. В 1981 году он пошел на службу в ВДВ. После срочной службы Лебедь прошел обучение в одном из военных училищ, а позже он отправился в Афганистан.

Как Лебедь получил прозвище «Рэмбо»

В Афганистане Анатолий летал на вертолете, который забирал раненых, доставлял спезназ ГРУ. Лебедь был борттехником, поэтому не мог участвовать в бою (правда, Анатолий нарушал это правило).

Однажды Лебедь вместе с пилотом забросал гранатами огневую точку, чтобы спасти группу разведчиков. «Духи» услышали взрывы, бросились к смельчакам. Анатолий на ходу бросал гранаты и они вместе с коллегой смогли невредимыми добраться до вертолета. После этого случая Лебедь получил прозвище «Рэмбо».

Позже Анатолий решил поучаствовать в конфликте в Югославии. Домой он вернулся только в 1990-е.

Чечня

Лебедь стал добровольцем в период Второй Чеченской кампании. Он был в составе милицейского отряда, а потом решил заключить контракт с Минобороны с целью получения должности заместителя командира группы одного из батальонов.

В 2003 году Лебедь получил ранение. Анатолий Вячеславович наступил на мину и повредил правую ногу. Хирургу пришлось ампутировать и заменить протезом часть ноги бойца. Через несколько месяцев после травмы русский «Рэмбо» вернулся в строй.

В Веденском районе было много боевиков и их обнаружили разведчики. Лебедь вывел свою группу к позициям боевиков, после чего подразделение пошло в атаку. Боевики бросились бежать, забыв о своих товарищах. За этот подвиг Анатолий Вячеславович получил звезду Героя РФ.

Грузия

Лебедь успел принять участие в грузино-осетинском конфликте. Анатолий занимал позицию на броне головного БТР. Колонна выехала к укреплению с 22 грузинскими спецназовцами. Анатолий не начал бой, а убедил офицера сдаться. Потом разведчики заминировали и уничтожили катер грузинского флота. При необходимости разведчики могли дойти до Тбилиси.

В апреле 2012 года русский «Рэмбо» погиб в результате ДТП. Мотоцикл Лебедя налетел на бордюр, после чего Анатолий Вячеславович скончался. Очевидец ДТП рассказывал, что травмы Лебедя были несовместимы с жизнью.