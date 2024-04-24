Древний папирус указал на место, где 2300 лет назад  был похоронен философ Платон

Новейшее оборудование и искусственный интеллект позволили прочитать почти треть текста из свитка, обнаруженного на одной из вилл, находившейся в окрестностях города Помпеи и засыпанной пеплом Везувия в 79 году нашей эры. На папирусе оказалась записана история платоновской Академии, содержащая множество ранее неизвестных деталей — в том числе, о месте погребения философа. Об открытии сообщает Пизанский университет (Италия).

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Тайна, покрытая пеплом

Так называемая Вилла папирусов была обнаружена в Геркулануме — городке, где в I веке нашей эры находились виллы богатых римлян. В этой усадьбе, как сейчас считается, примерно за 100 лет до извержения жил и работал философ и поэт Филодем, приехавший из Греции. Именно его перу приписывают ряд трактатов, найденных на Вилле папирусов.

Однако просто взять и прочитать эти документы нельзя. Даже над имеющимися сейчас обрывками текстов ученые бились десятилетиями.

Дело в том, что свитки, первые из которых найдены еще 250 лет назад, много столетий провели в слое вулканических отложений. Из-за высокой температуры укрывшего их пепла папирусы обуглились. Но одновременно этот же пепел обеспечил их сохранность. То есть чернила чаще всего сохраняются, но ни развернуть свиток, ни разобрать буквы невооруженным глазом почти невозможно.

Естественно, за столетия работы с документами, ученые опробовали множество способов прочтения, и некоторые давали результат, другие же были настолько неудачны, что вели к уничтожению текста.

Среди последних успешных нововведений — съемка документов с помощью томографов и других устройств, позволяющих прочитать листы, не разворачивая, а также использование искусственного интеллекта. В новом проекте по расшифровке свитков итальянские ученые применили именно эти способы.

«Проект «GreekSchools» направлен на разработку методов исследования рукописей с применением самых передовых технологий диагностической визуализации, доступных сегодня: инфракрасная и ультрафиолетовая оптическая визуализация, молекулярная и элементная визуализация, тепловизионная томография, цифровая оптическая микроскопия и так далее», — рассказывает Костанца Милиани из Института наук о культурном наследии Италии.

История Академии

Одним из документов, вошедших в программу исследований, стал «Сборник философов». Это произведение, написанное Филодемом в I веке до нашей эры, считается самым древним трудом по истории философии.

В прошлые годы с помощью менее совершенных технологий удалось частично разобрать текст. Однако новые методы сканирования открыли для ученых те слои папируса, которые раньше были недоступны для чтения. А новые знания, полученные филологической наукой, позволили прочитать эти фрагменты.

В итоге исследователи смогли понять, что папирус содержит «Историю Академии» — одну из частей «Сборника», текст которой до сих пор полностью не был известен. И вот теперь обнаружено множество сведений об этом учебном заведении Платона, о нем самом и его преемниках. Часть этой информации стала для ученых настоящим открытием.

«Среди наиболее важных новостей мы можем назвать получение информации о том, что Платон был похоронен в отведенном для него саду Академии в Афинах — то есть, на участке частной земли, предназначенной для его школы. Это место было недалеко от Мусейона (этим словом в тот период называли место, посвященное музам и связанное с местами обучения, такими как Академия Платона — прим. Ред.)», — уточнили в Пизанском университете.

То есть впервые найдено указание на точное место могилы. Раньше было известно только о том, что тело Платона покоится где-то на территории Академии.

Кроме того, Филодем уточняет еще один факт из биографии Платона. Общеизвестно, что философ был продан в рабство. По основной сейчас версии, афинянин попал в эту неприятную ситуацию примерно в 387 г. до н.э. со двора правителя Сицилии Дионисия I Сиракузского, которого пытался убедить создать идеальное государство. Однако Филодем утверждает, что это произошло раньше. Или на острове Эгина в 404 году до нашей эры, когда спартанцы отвоевали его у афинян, или же в 399 году — сразу после смерти своего учителя Сократа.

При этом исследование документа нельзя назвать завершенным. Даже новейшие знания и технологии позволили разобрать только 30% текста — это более 1000 слов. Предполагается, что уточненный текст «Сборника философов» в ближайшем будущем будет опубликован.