Как студент хотел отсудить у компании Pepsi призовой истребитель

Компания Pepsi Co никогда не жалела средств на рекламные кампании. При этом иногда бренд перегибает палку и обещает призы, которых предоставить не может. Хорошо известен скандал 1992 года с акционными крышечками на Филиппинах, который закончился массовыми беспорядками. Конфуз Pepsi, о котором мы хотим рассказать, был не таким известным, но очень необычным. Дело в том, что один парень из США выиграл у компании боевой самолет Harrier за 20 млн долларов.

В 1996 году Pepsi проводила одну из своих многочисленных рекламных кампаний. Суть ее заключалась в сборе баллов, начисляемых за каждый приобретенный товар бренда. Чем больше баллов — тем больше призов. Разыгрывали очки от солнца, футболки, сумки, куртки и прочие вещи. Об условиях акции рассказывал рекламный ролик, в котором его создатели имели неосторожность проявить фантазию.

© Джон Леонард

В рекламе обещали за 7 млн баллов подарить настоящий истребитель-бомбардировщик Harrier стоимостью 20 млн долларов. Вероятнее всего, в компании были уверены, что набрать столько баллов у человека не получится и за целую жизнь, не то что за время акции. Но в Pepsi сильно недооценивали любителей их напитков. 21-летний студент бизнес-школы Джон Леонард решил во что бы то ни стало получить главный приз.

Джон внимательно изучил условия акции и увидел, что внизу, мелким шрифтом, есть приписка. В ней говорилось, что если баkлов для выкупа призов не хватает, их можно купить за 0,10 доллара. Парень подсчитал, что для получения самолета ему нужно вложить в баллы 700 тыс. долларов. Это огромная сумма, но истребитель-бомбардировщик Harrier оценивался в 20 миллионов, и игра стоила свеч!

© Письмо Джона Деонарда в компанию Pepsi

Конечно, у студента не было такой суммы. Но у него была смекалка и дар убеждения. Он нашел инвесторов, которые были готовы дать необходимую сумму. И вот однажды Леонард отправил в офис Pepsi 15 этикеток от напитков и чек на недостающую сумму. Оставалось только набраться терпения и ждать приза. Но вскоре Джон получил письмо, в котором компания отвечала ему отказом. В нем было сказано, что рекламный ролик акции — не более чем шутка. Поэтому никакого приза в виде самолета не предусматривалось.

© Реклама с подростком в кабине истребителя

Но Джон Леонард, бывший в одном шаге от желанного приза, не отступил. Он решил судиться с Pepsi Co и заставить обманщиков отдать приз. Он нанял юристов и подал иск, обвинив компанию в мошенничестве. Доказательство правоты истца было железным — это рекламный ролик, который сняла сама Pepsi. В нем истребитель Harrier приземляется возле школы, а подросток в его кабине говорит: «Конечно, это круче автобуса!». Затем в кадре появляется та самая надпись, обещающая самолет за 7 млн баллов.

Как и следовало ожидать, в суде адвокаты Pepsi юлили и изворачивались. В ходе разбирательств компания заявила, что правила изменились и за самолет нужно отдать 700 млн баллов. Адвокаты налегали на то, что подросток в ролике — это актер и не может управлять истребителем. Также они заявляли, что ни один человек в здравом уме не поверил бы, что за какие-то баллы можно получить самолет за 20 млн долларов.

© То самое объявление в рекламе Pepsi

Конечно, все это было нечестно, но Джон Леонард суд все же проиграл. Его история должна стать уроком всем, кто верит в то, что крупные компании готовы расстаться с главными призами акций.