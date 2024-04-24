Рыцари кинжала и перископа: как британские подводники участвовали в шпионских миссиях

Во время Второй мировой британские подлодки не только топили вражеские корабли, но и выполняли тайные миссии. Особенно отличилась одна из них – «Атмост». Чем именно прославилась эту субмарина и как сложилась ее судьба – разбирался «Профиль».

© Британская подлодка "Атмост", 1942

Желавшие сражаться

Главный козырь подводных лодок – скрытность. Поэтому их часто привлекают к выполнению разведывательных миссий. В годы Второй мировой у британских подводников был даже особый символ – кинжал, – означавший участие в таком задании. Его рисовали на «Веселом Роджере» – черном флаге с черепом и костями, служившем для каждой британской субмарины неофициальной летописью ее походов. И больше всего «кинжалов» было у «Атмост», десять раз ходившей «в разведку».

В декабре 1940-го «Атмост» прибыла на Мальту, после чего стала связным для группы французского сопротивления в Тунисе, возглавляемой Андре Мунье и майором Жаном Брейяком. Последний, будучи офицером штаба войсковой группировки Виши в Тунисе, в сентябре 1940-го познакомился с Мунье – отставным офицером, ставшим адвокатом. Их объединяли горечь из-за поражения Франции и желание бороться со странами Оси. В результате Брейяк и Мунье с помощью своих товарищей создали разведывательную сеть.

© Экипаж Атмост с Веселым Роджером

В то время битва за Средиземное море набирала обороты. В январе 1941-го для британцев сложилась благоприятная обстановка. Их армия выбила итальянцев из Египта и, продвинувшись в Киренаику, захватила ливийский порт Бардия. Но все изменилось, когда в Африку стали прибывать немецкие войска генерала Роммеля, вскоре нанесшие британцам ряд чувствительных поражений.

Немецко-итальянские конвои везли солдат, технику и припасы, идя в Ливию вдоль Туниса. Удары по ним могли быть нанесены с Мальты, где британцы держали свои корабли и ВВС. Группа Мунье-Брейяка могла снабжать их сведениями о морских перевозках Оси. Но прежде нужно было установить контакт с британской разведкой. Для этого Мунье решился на отчаянный шаг: он приобрел небольшую парусно-моторную лодку, на которой с помощью отставного морского офицера Вердье прошел более 350 км через зону боевых действий и добрался до Мальты.

Переговоры с британской секретной службой прошли успешно. Она была рада добровольным помощникам, готовым информировать ее о конвоях противника. Британцы снабдили французов двумя рациями, батареями к ним, шифрами и даже велосипедами. 25 февраля командир «Атмост» Ричард Кейли получил приказ тайно высадить Мунье в Тунисе, что и было им сделано через три дня. С этого момента началась одна из секретнейших операций британской разведки, сыгравшая важную роль в разгроме войск Оси в Африке.

Лазутчики и диверсанты

Андре Мунье создал рыболовецкую компанию, ставшую прикрытием для подпольщиков, неоднократно выходивших в море под видом рыбаков. Всю собранную информацию они передавали по радио на Мальту, что позволило британскому флоту и Королевским ВВС сеять хаос на маршрутах вражеских конвоев. В частности, французы внесли свой вклад в разгром британскими эсминцами конвоя «Тариго» в тунисских водах 16 апреля 1941-го.

© Командир "Атмост" Ричард Кейли

Но Мунье хотел не только собирать и докладывать, но и наносить прямой ущерб врагу. Он неоднократно обращался к британцам с просьбой снабдить его группы магнитными минами для диверсий на судах Оси, заходивших в тунисские порты. Но британцы отказывали французам, опасаясь, что немцы и итальянцы могли ответить репрессиями за гибель своих транспортов в Тунисе. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда Мальту посетил Брейяк.

18 апреля британцы сообщили подпольщикам, что Брейяку нужно прибыть на остров для встречи с подполковником дез Эссартом, посланником генерала де Голля, который должен был прилететь из Каира. Майор немедленно взял двухнедельный отпуск для «турпоездки по Тунису». 19 апреля он, Мунье и Вердье вышли в море на паруснике, якобы для рыбалки, но на самом деле, чтобы встретиться с «Атмост». В 21:45 подлодка всплыла в указанном месте, приняла на борт Брейяка и доставила его на Мальту.

На встрече с эмиссаром де Голля и британскими разведчиками майор смог убедить их, что в портах необходимо устраивать диверсии. В итоге 25 апреля Кейли вновь принял на борт Брейяка, чтобы доставить в Тунис его, а также аккумуляторы для раций и магнитные мины.

Еще одну поставку взрывчатки подпольщикам Кейли совершил 27 мая, после чего временно прекратил играть роль их связного, поскольку его лодку стали привлекать к диверсионным заданиям.

Корабль для диверсантов

17 июня «Атмост» отправилась в Тирренское море, где ей надлежало не только атаковать вражеские корабли, но и уничтожить железную дорогу на итальянском побережье. Вечером 23 июня Кейли всплыл у местечка Амантеа (Калабрия), где обнаружил подходящий туннель для подрыва поезда. В полночь от субмарины отплыл фолбот (легкая складная лодка) с двумя британскими коммандос – лейтенантом Шофилдом и капралом Морганом. Они установили бомбу в туннеле и вернулись обратно. Однако, когда два часа спустя прошел поезд, взрыв так и не раздался. Тогда коммандос снова высадились на берег и просто подорвали рельсы, не дожидаясь следующего состава.

28 июня Кейли решил взорвать еще один туннель, но уже на побережье Сицилии. Эту попытку сорвал бдительный итальянский часовой, заметивший субмарину и поднявший тревогу. В итоге «Атмост» отказалась от проведения диверсии и вернулась на Мальту.

Спустя месяц Кейли снова получил подобное задание. 17 июля он покинул остров с приказом идти в Тирренское море и участвовать в операции «Субстанция», целью которой была проводка британского конвоя из Гибралтара на Мальту. Вместе с другими лодками «Атмост» должна была атаковать итальянский флот, если бы он покинул свои базы. Также Кейли надлежало уничтожить железную дорогу, если представится такая возможность. Для этого задания на ее борту снова находились Шофилд и Морган.

В ночь на 24 июля Кейли высадил обоих коммандос у Пиццо (Калабрия), где те заминировали железнодорожный путь. Спустя час с «Атмост» наблюдали сильный взрыв во время прохождения поезда. Согласно итальянским источникам, диверсия удалась – несколько вагонов сошли с рельсов.

После возвращения Кейли узнал, что правительство наградило его Орденом за выдающиеся заслуги. А так как «Атмост» хорошо справлялась с такими заданиями, 19 августа ее вновь отправили к Калабрии с группой диверсантов для уничтожения железнодорожных объектов. Спустя неделю лодка высадила ее вблизи устья реки Сарачена для подрыва моста. Коммандос Уилсон и Хьюз успешно справились с заданием. Согласно итальянским источникам, взрыв не разрушил мост, но повредил его настолько, что движение по нему стало невозможно.

22 сентября Кейли высадил Уилсона и Хьюза у станции Интаволата для подрыва туннеля на железнодорожной линии Неаполь – Мессина. Однако в этот раз итальянцы были начеку. Карабинеры заметили коммандос и открыли по ним огонь. Британцам пришлось бросить взрывчатку и спешно вернуться на «Атмост». Любопытно, что итальянское командование оказалось недовольно действиями карабинеров. Вместо награды их посадили под арест за то, что они не смогли пленить диверсантов.

Последнее задание и конец «Атмост»

Тем временем, пока «Атмост» выполняла задания в Италии, в Тунисе разыгралась трагедия. Французы, забыв об осторожности, стали подрывать суда прямо в портах. Усилившие бдительность итальянцы смогли 23 июня 1941-го схватить одного из них во время установки мины на танкер. Вишистская контрразведка начала следствие и в итоге арестовала Брейяка и нескольких человек из его группы. Они были приговорены к различным тюремным срокам.

Несмотря на начавшиеся аресты, Мунье, Вердье и двум другим подпольщикам удалось 26 июня сбежать на Мальту на гидросамолете. Там Мунье, уже официально примкнув к движению де Голля, настоял, что должен вернуться в Тунис и продолжить борьбу. 21 сентября адвокат вылетел с острова, но до Туниса не добрался, так как его гидросамолет рухнул в море. Мунье и его спутники погибли.

Несмотря на это, в октябре «Атмост» вновь отправилась к Тунису. Подробностей ее задания нет. Предположительно, ей предстояло доставить рацию и аккумулятор к ней кому-то из уцелевших членов группы Мунье-Брейяка. Это была последняя операция «Атмост» как связного французского Сопротивления. Но на этом ее разведдеятельность не закончилась.

Кейли командовал «Атмост» до апреля 1942-го, после чего его перевели на другую лодку, наградив еще двумя орденами. У «Атмост» затем было несколько командиров, последним из которых стал Джон Кумб. 3 октября 1942-го он вывел субмарину с Мальты для осуществления операции «Черный дрозд» – высадки двух агентов-итальянцев на побережье у Неаполя.

9 октября Кумби прибыл на место, спустив на воду фолбот с прикрепленной к нему веревкой. Предполагалось, что, когда агенты достигнут на нем берега, подводники оттянут его обратно к субмарине. В 01:05 итальянцы уплыли, но сигнала об успешной высадке так и не последовало. Прождав какое-то время, британцы подтянули фолбот и обнаружили, что оба итальянца все еще сидят в нем. На вопрос, почему они не высадились, те ответили, что были слишком далеко от берега. Кумби понял, что агенты просто струсили. Тогда он приказал им вернуться к берегу, что они и сделали в 02:25. Подводники ждали сигнала еще час, но его снова не последовало. Тогда они перерезали веревку, чтобы уйти в море, пока не начался рассвет. О том, что стало с агентами, история умалчивает.

© Итальянский крейсер "Тренто"

«Черный дрозд» стал последней тайной операцией в карьере «Атмост». Между тем подлодка была не только успешным разведчиком, но и удачливым охотником. Она совершила 24 боевых похода, 20 из которых на Средиземном море. Во время них ею было уничтожено пять транспортов на 15.248 брт и еще три повреждено. Ярким моментом в истории «Атмост» стала атака итальянского крейсера «Тренто», поврежденного ее торпедами 21 ноября 1941-го.

В свой последний поход «Атмост» вышла с Мальты 17 ноября 1942-го для действий между Сицилией и Тунисом. Спустя неделю она перестала выходить на связь. Причины ее гибели неизвестны до сих пор.