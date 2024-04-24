Кольт: как револьвер стал символом целой эпохи

Это оружие обессмертило свое имя и имя своего создателя. Оно принесло оружейнику Сэмюэлу Кольту не только полковничье звание, но и огромные деньги. Сегодня револьвер Кольта является одним из самых массовых в мире по числу выпущенных экземпляров и входит в число наиболее узнаваемых по своему характерному внешнему виду. Отлично зарекомендовав себя в армии, полиции, среди ковбоев, преступников и искателей приключений, этот револьвер стал символом целой эпохи.

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Первые шаги к многозарядности

Попытки создать огнестрельное оружие с барабанным магазином стали предприниматься оружейниками разных стран еще в XVI веке. Однозарядное фитильное или кремневое оружие, несмотря на свою убойность, очень мало помогало в борьбе с лучниками противника. Например, за время, необходимое для перезарядки фитильного мушкета, опытный стрелок из лука успевал сделать более 10 выстрелов. Попытки же делать ручное оружие многоствольным вели к увеличению веса последнего и фактической невозможности управляться с ним в одиночку.

Результатом подобных опытов стали фитильные немецкие аркебузы с 10-зарядным барабаном и 8-зарядный кремневый револьвер немецкого оружейника Ганса Стоплера. В 1625 году подобное оружие появилось и в России. Кремневый пистолет с барабаном на шесть зарядов был изготовлен мастером Первушей Исаевым и преподнесен царю Михаилу Федоровичу Романову. Массовыми, правда, подобные разработки так и не стали, оказавшись слишком капризными в эксплуатации и чувствительными к погодным условиям, особенно к дождям.

Идея же создания оружия с вращающимся в результате взведения курка барабаном принадлежит американцу Сэмюэлу Кольту (1814–1862). Интересно, что «подсмотрел» он ее, наблюдая за механизмом лебедки для поднятия якоря. Первыми экземплярами, сконструированными молодым оружейником, стали винтовка, пистолет и два ружья, а средства на работу Кольту выделил отец. После того как во время испытаний разорвало пистолет, идея сына осталась без финансирования. Деньги на дальнейшие разработки Кольт-младший добывал самостоятельно.

От «Патерсона» до «Миротворца»

25 февраля 1836 года Кольт официально оформил патент на производство капсюльного револьвера. Первая его модель стала называться «Кольт Патерсон» в честь небольшого американского города, где и было налажено производство нового оружия. Позднее название удлинилось благодаря присоединению прозвища «Техас» – слишком популярным стал револьвер среди населения этого штата. Выпускались «Патерсоны» в трех модификациях – карманные, поясные и длинноствольные, пригодные для ношения в специальной кобуре.

Характерной чертой первой модели кольта стало отсутствие спусковой скобы. Спуск был утоплен внутри револьвера и выезжал наружу во время взвода курка. Барабан вмещал в себя пять патронов. В 1839 году началось производство револьверов со специальным рычагом-шомполом, ускоряющим процедуру заряжания. При стрельбе в статичном положении прицельная дальность «Патерсона» составляла около 46 метров. Однако с быстро скачущей лошади прицельно «работать» можно было лишь на несколько метров.

Из-за большого числа деталей, сложности и дороговизны производства «Кольт Патерсон» массовым так и не стал. Одноименная фирма выпустила лишь около 2800 таких револьверов, из них 1000 единиц – «кобурная модель номер 5» («Техасский Патерсон»). С 1847 года открылось производство новой «кольтовской» модели – «Кольт Уокер», разработанной при участии тезки конструктора, капитана Техасских рейнджеров Сэмюэла Уокера. Последний сумел доработать спусковой механизм, минимизировав вероятность осечек, а также внедрил в новый револьвер спусковую скобу.

Получившийся 6-зарядный револьвер 44-го калибра имел длину 39 см (длина ствола – 23 см). Он позволял вести огонь на дальность около 91,4 м (100 ярдов) и был удобен для стрельбы при езде на лошади. Всего было произведено 1100 экземпляров данного оружия. До наших дней сохранилось незначительное количество оригинальных револьверов «Кольт Уокер». Один из этих раритетов был продан на аукционе в 2008 году за рекордную сумму – 920 тыс. долларов.

Начавшаяся в 1861 году Гражданская война между северными и южными американскими штатами принесла револьверам Кольта дополнительный спрос. Они стали популярны как у южан, так и у северян. Именно тогда распространилось знаменитое высказывание: «Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными». И другая версия: «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы». Кстати, сам создатель нового оружия был удостоен звания полковника. Случилось это незадолго до скоропостижной смерти Кольта в 1862 году.

Внезапная кончина конструктора поставила под угрозу существование всей созданной им компании.

Но в первой половине 1870-х годов ситуация начала выправляться. Причиной стала разработка новой модели револьвера знаменитого 45-го калибра, вошедшей в мировую оружейную историю под парадоксальным названием «Миротворец». Разработчиками будущей легенды Дикого Запада стали инженеры Уильям Мэйсон и Чарльз Ричардс. В 1871 году новый револьвер продемонстрировали военным, а через два года начался его серийный выпуск.

Килограммовый «Миротворец» сохранил в себе все лучшее от предыдущих моделей. Длинный ствол обеспечивал высокую кучность стрельбы (у коммерческой модели его длина составляла 12,65 см, у артиллерийской – 14 см, у кавалерийского – 19 см). Перезарядка 6-патронного барабана производилась путем откидывания вправо барабанной дверцы. Интересно, что обладатели револьвера зачастую заряжали барабан лишь пятью патронами, а оставшееся пустым гнездо выполняло роль предохранителя. Воспетый впоследствии фильмами-вестернами 45-й калибр составлял 11,43 мм.

Важнейшим качеством нового револьвера Кольта стала его надежность. При взведении курка револьверный барабан прокручивался именно так, как требовалось для совершения очередного выстрела. Сокращение количества деталей весьма ускорило и, естественно, удешевило производство, сделав «Миротворца» общедоступным массовым оружием, применяемым как военными, так и гражданским населением Америки. Впрочем, понятие «гражданское население» в эпоху Дикого Запада и постоянной борьбы с индейскими племенами выглядит весьма условным.

Кольт – символ эпохи

К 1940 году американская промышленность выпустила около 358 тыс. «миротворческих» вариантов кольта. Войны с индейцами, ковбойские перестрелки, борьба с преступниками всех мастей, беспорядки на беспокойной и сегодня мексиканской границе, конфликты крупных собственников-землевладельцев – вот далеко не полный список эпизодов применения револьвера, ставшего знаменитым на весь мир.

Он нашел свое место и в искусстве. С ним выступал в своих театрализованных представлениях известный американский шоумен Буффало Билл (1846–1917). В 1899 году зрители увидели револьвер в сценах короткометражного черно-белого фильма о ковбоях «Бар в Криппл-Крике». А уже в ХХ веке кольт стал постоянным спутником героев всевозможных боевиков-вестернов. Берт Ланкастер, Клинт Иствуд и многие другие голливудские актеры «раскрутили» популярность творения Сэмюэла Кольта. В 1956 году в США даже возобновилось производство «Миротворца» в оригинальном варианте.

Кольт не стал самым массовым револьвером в истории короткоствольного оружия. Но является одним из самых узнаваемых. Кроме этого, он стал символом надежности – и по своей конструкции, и по боевым характеристикам, и по той уверенности, которую придавал своим владельцам. Все это позволяет потомкам смело называть револьвер, созданный Сэмюэлем Кольтом, оружием легендарным, обессмертившим свое имя.