Тайна «Федоры»: был ли Герой Советского Союза агентом ФБР

Алексей Кулак должен был стать ученым в области атомной промышленности. Но после защиты диссертации на молодого фронтовика обратили внимание сотрудники КГБ. После некоторых раздумий Кулак согласился работать во внешней разведке. В начале 1960-х годов он был откомандирован в США, где по одной из версий сам явился в ФБР и предложил свои услуги.

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Герой Советского Союза и атомщик

Как пишут в своей книге «Герои без Золотой Звезды», Владимир Конев, Михаил Музалевский и Олег Деревянко, Алексей Исидорович Кулак родился в 1922 году в Москве в семье рабочего. Перед Великой Отечественной войной Кулак успел окончить десятилетку, а в августе 1941 года был призван в Красную армию. После прохождения ускоренного курса обучения в Одесском артиллерийском училище Алексей был направлен на фронт, где сразу принял батарею 262-го артиллерийского полка. Кулак принимал участие во многих сражениях, но особенно отличился во время Берлинской операции. Получив серьезное ранение, командир батареи, которая обеспечила успешное форсирование стрелковыми подразделениями реки Мюленфлис, не покинул поле боя. В 1946 году Кулак был удостоен звания Героя Советского Союза.

После победы Алексей Исидорович некоторое время служил комендантом небольшого германского городка. Но в 1947 году он вернулся в Москву и зажил вполне мирной жизнью, поступив в Институт пищевой промышленности. Однако когда на базе Московского химико-технологического института открылся факультет по подготовке кадров для атомной промышленности, вчерашний фронтовик сразу перевелся туда. А потом была аспирантура и защита диссертации на тему «Радиоактивный анализ редких металлов». В общем, скорее всего, Алексей Кулак сделал бы неплохую научную карьеру, если бы на него не обратили внимание органы госбезопасности.

На работе в КГБ и в отставке

Выбор был непростой, но Алексей Кулак все-таки согласился работать во внешней разведке. После окончания 101-й разведшколы, в связи с полученным ранее образованием Кулак был направлен в научно-техническую разведку. Как утверждает Дмитрий Прохоров, автор книги «Сколько стоит продать Родину», в 1961 году Кулак отправился в свою первую командировку в Нью-Йорк. До января 1964 года он работал в Секретариате ООН, после чего был переведен в советское представительство при ООН. После недолгого возвращения в Москву в 1971 году Кулак снова отбыл в США в качестве атташе по науке. Спустя 6 лет, уже будучи полковником, Алексей Исидорович вышел в отставку.

После отставки Кулак устроился на работу в свой родной Химико-технологический институт. Среди коллег он слыл человеком малообщительным и замкнутым. В то же время Алексей Исидорович никогда не выбирал выражений, если ему что-то не нравилось. А вот пустую болтовню, как и праздность, Кулак действительно терпеть не мог. Он так и не научился отдыхать и всего пару раз пользовался путевками в санатории. Между тем в начале 1980-х годов состояние здоровья Кулака ухудшилось: у него обнаружили опухоль мозга. В августе 1984 года разведчик скончался.

Тайна «Федоры»

Через год после смерти Алексея Кулака на него пали подозрения в сотрудничестве с американской разведкой. Сведения об этом предоставил советской стороне платный агент отечественных спецслужб Олдрич Эймс. Если верить Дэвиду Хоффману, автору книги «Шпион на миллиард долларов», Кулак сам явился в ФБР и предложил свои услуги еще во время первой командировки в Нью-Йорк. Довольно долго шеф ФБР считал «Федору» (именно такое кодовое имя получил Кулак) надежным источником информации. Неудивительно, что по некоторым данным американцы выплатили Алексею Кулаку около 100 тысяч долларов. Но к середине 1970-х годов ФБР начало подозревать, что Алексея Исидоровича контролирует КГБ, и потеряло к нему интерес. Впоследствии Кулак был лишен всех наград и званий.

Однако далеко не все верят в эту историю. Так Александр Колпакиди в своей книге «Дело Ханссена. «Кроты» в США» указывает на то, что улик против Алексея Кулака так и не нашлось. Да упомянутый ранее Дмитрий Прохоров отмечает, что споры о Кулаке не утихают до сих пор. И в самом деле, если Алексей Исидорович действительно был двойным агентом, то ему удавалось это тщательно скрывать. Ему доверяли не только американская, но и советская разведка. Как пишет Игорь Перетрухин в своей книге «О чем не заявил ТАСС», за работу в США Кулак был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Да и жил он весьма скромно: в двухкомнатной квартире на Садовом кольце. Так что тайну о своей работе Кулак навсегда унес в могилу.