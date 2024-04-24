Оксана Малая: девочка-Маугли, которую воспитали собаки

В 1992 году имя 8-летней Оксаны Малой из Одесской области прогремело на весь мир. Эта девочка не умела говорить, вместо этого она выла, рычала и в целом вела себя как собака (иногда даже кусалась). В таком виде ее и обнаружили работники социальных служб после того, как соседка пожаловалась им на странное поведение девочки.

Сейчас Оскане уже за сорок. Она смогла освоить многие человеческие навыки, но и от собачьих повадок полностью не избавилась. И это совсем не удивительно, учитывая то, какую психическую травму она получила в детстве…

Оксана Малая родилась 4 ноября 1983 года, в селе Новая Благовещенка. Родители девочки были людьми, мягко говоря, неблагонадежными. И отец, и мать постоянно выпивали. Позднее врачи сказали, что только чудом у алкоголиков родилась полностью здоровая дочь. И у девочки были все шансы вырасти во вполне дееспособную личность, если бы не одно «но».

Однажды родители, которые и так не особо заботились об Оксане, вообще забыли ее во дворе, а сами зашли в дом и заперли дверь. Ребенку на тот момент было примерно 3 года. На улице стояла зима, было очень холодно, и малышка в поисках тепла залезла в собачью конуру, где жила их собака Найда. Там она просидела весь день, а затем еще день, еще и еще…

Если верить слухам, родители решили, что так им даже лучше: ребенок не путался под ногами и развлекал сам себя. Все попытки Оксаны войти в дом жестко пресекались отцом-алкоголиком. Поэтому у девочки не оставалось выбора, кроме как продолжать сидеть в конуре вместе с собакой, делить с ней скромный паек, ночлег и перенимать ее навыки поведения.

Собачье «воспитание» вскоре привело к тому, что девочка начала лаять, рычать, ползать на четвереньках и даже «вычесывать блох», как подобает настоящей собаке. А из-за того, что ее семья была неблагополучная, малообщительная и в целом замкнутая, никто никогда не ходил к ним в гости и даже не подозревал, что там происходит.

Но однажды девочка-Маугли облаяла одну из соседок, и та немедленно обратилась в социальную службу. Так и стало известно о горе-родителях и несчастном ребенке, чью жизнь они загубили. Оксану нашли в ужасном состоянии: она рычала, лаяла, кусалась, бегала на четвереньках… Казалось, что 8-летняя девочка вообще не понимает человеческую речь.

Девочку забрали в интернат для детей с отклонениями, где с ней начали работать специалисты. Сотрудники приюта признались, что никогда раньше не сталкивались с подобным. Им пришлось учить Оксану буквально всему: спать на кровати, есть ложкой, вилкой, умываться, чистить зубы… Все это было для девочки новым и незнакомым.

Лишь спустя много лет усердного труда Оксану удалось научить «базовым» человеческим навыкам. Кроме того, Малая освоила человеческую речь, чтение, письмо и математику. Однако и от собачьих повадок избавиться полностью не вышло. Сама Оксана позже призналась в интервью, что может лаять и кусаться, когда ее кто-то обижает.

В школе-интернате Малая пробыла вплоть до своего совершеннолетия. После этого девочка сначала хотела вернуться к отцу (кстати, тот был не против), но затем сама поселилась в психоневрологическом интернате в соседнем селе. Там Оксана увлеклась уходом за животными, особенно ей нравились лошади и коровы. Про необычную девочку сняли несколько документальных фильмов, не раз она участвовала в телепрограммах.

Когда девушке было 25 лет, у нее появился жених по имени Федор. Этот парень из Казани узнал об Оксане по телевизору и даже несколько раз приезжал к ней в гости. Однако та, в конце концов, рассталась с ним, заявив, что он слишком маленького роста. Сейчас Оксана живет при психоневрологическом диспансере, работает на конюшне, получает зарплату и ничего в своей жизни менять не хочет.