Бордель для «братвы»: как в воюющей Москве накрыли публичный дом

В 1943 году в Москве произошла совершенно невероятная история, в которую даже сегодня трудно поверить. Тем не менее факт остается фактом: в одном из подвалов в центре столицы милиционеры прикрыли самый настоящий публичный дом.

Нелепая случайность

Началась эта история во дворе дома по Козицкому переулку. В один из вечеров неизвестный напал на работницу бани Нину Тереньеву, нанеся ей три ножевых ранения. Но московские врачи сумели спасти девушку, проведя сложнейшую операцию.

Когда же пострадавшая пришла в себя, то рассказала милиционерам, что напавший на нее бандит вел себя как-то странно. «Сболтнешь, что видела — тебе конец!», — произнес урка перед тем, как схватился за нож. «Но мне нечего скрывать: ничего такого я не видела», — уверяла девушка. Что же за бандит такой: не ограбил, не изнасиловал — только предупредил о чем-то. Но о чем?

А может, нападавший ошибся и расправился не с той? Так рассуждал лейтенант Седов из 50-го отделения милиции, которому поручили разобраться с этим инцидентом. Как потом оказалось, офицер был прав на все 100. А на следующий день в районе Каланчевки случилось очередное ЧП: соседи, обеспокоенные тем, что в одной из квартир наступила странная тишина, позвонили в милицию. По указанному адресу выехал наряд и застал ужасную картину: хозяйка, Лидия Медведева, лежала на полу с размозженной головой, а в шкафу нашли задушенной ее семилетнюю дочку Тамару.

«Секс-считалочка»

Расследовать это жуткое убийство назначили капитана Воробьева. Тот выяснил, что женщина входила в так называемую фронтовую агитбригаду. А когда опрашивали соседей, один из них, пенсионер Рыбкин, сказал, что накануне убийства из квартиры Медведевой доносились звуки музыки: неизвестные мужские голоса исполняли песни Утесова. Что за чертовщина? А ведь Медведева — артистка. Решили опросить участников ее агитбригады. Но кого? В коллективе 50 работников!

Очень скоро выяснилось, что поют из них только восемь мужчин. Пока разбирались с певцами, случилось еще одно страшное происшествие: кто-то бросил гранату в помещение, где нес вахту тот самый пенсионер Рыбкин, работавший сторожем в близлежащем магазине. Спасти его не удалось.

Между тем, расследуя непонятное нападение на Нину Тереньеву, лейтенант Седов осматривал подворотню дома, где было совершено преступление. Вдруг он заметил неизвестного, выходившего из подвала. Милиционер решил задержать незнакомца. Как выяснилось, помещение было бывшим бомбоубежищем: фронт уже давно откатился от столицы, и подвал забросили.

Седов спустился туда и осмотрелся: стулья, лежанки, неубранные столы с окурками, бутылками и остатками пищи… Но что это?! Стены подвала были расписаны непонятными надписями: «Маша два раза, Надя пять раз, Аня семь раз, Нина и Зоя по 8 раз, Лида — 10, Рита 20 раз…». Список был довольно длинный. Кто же такие все эти девушки, и что за «считалочка» была нацарапана на стенах?

Задержанным оказался Егоров, артист фронтовой бригады ВГКО (Всесоюзного гастрольно-концертного объединения). Он-то и рассказал, что некоторое время назад его коллега — солист агитбригады Зайцев организовал здесь… публичный дом. В этом притоне каждый желающий мог за отдельную плату выпить и закусить, а также переночевать, воспользовавшись услугами девушек легкого поведения. Как правило, завсегдатаями этого притона были представители преступного сообщества, перед которыми (тоже за отдельную плату) выступал во время их застолий… сам Зайцев.

Певец вырос во вполне благополучной семье. Даже имя ему дали революционное: Ким — аббревиатура от названия Коммунистического интернационала молодежи. Родители рано заметили музыкальный талант сына и сделали все, чтобы он получил соответствующее образование. Так Ким стал певцом. Смекнув в начале войны, что участникам фронтовых бригад дают бронь и не направляют в действующую армию, Зайцев воспользовался этим, записавшись в коллектив артистов.

Но размер оплаты, которую он получал, разъезжая с коллегами по фронтам и рискуя (по его мнению) жизнью, совершенно не устраивал свежеиспеченного «деятеля культуры». Ему требовалось много и сразу! И тут на глаза ему попался заброшенный подвал, где певец и организовал бордель, к содержанию которого привлек воровской элемент. Рецидивисты-то и набрали из гулящих девок «кадры» в этот «дом свиданий». Примерно в то же время Зайцев сошелся с участницей своей агитбригады Лидией Медведевой. У них завязался роман. Девушка осталась без мужа и всем сердцем хотела создать новую семью, видя в Зайцеве своего жениха.

Однако тот не торопился делать невесте предложение, отговариваясь тем, что закончится, мол, война — и вот тогда… Именно во время романа с Лидой он и крутил свои темные делишки. Причем, исполняя перед урками романсы и песни из тюремного репертуара, певец даже снискал себе уважение в среде отъявленных рецидивистов. И те время от времени позволяли ему воспользоваться услугами «ночных бабочек». От них-то горе-сутенер и подхватил «нехорошую болезнь», заразив ею свою невесту.

Лидия Медведева пришла в ужас, когда узнала, чем больна, и потребовала от Зайцева объяснений. А не дождавшись, в один прекрасный вечер проследила за женихом и, подслушав условный стук в дверь, проникла вслед за ним в бордель. Надо ли говорить, что и Лидия, и Ким были не в восторге от такой встречи: Зайцев совсем не ожидал увидеть здесь свою невесту, а та, в свою очередь, в страшном сне не могла представить, чем занимается ее жених. Придя в себя, она выскочила из подвала. Однако за ней тут же выбежал один из бандитов, пригрозив, чтобы она молчала об увиденном.

Но урка обознался! Вернее, разминулся с девушкой, так как Медведева, опасаясь преследования, тут же юркнула в темноту. На свою беду в этот момент из соседнего подъезда вышла Нина Терентьева, которую преступник со свету принял в кромешной темноте за Лидию (светомаскировка в Москве еще соблюдалась). Именно работнице бани он начал угрожать, а та, ничего не понимая, подняла крик и получила удар ножом…

Поняв, что произошло, Зайцев поспешил домой к невесте, захватив двух подельников-артистов, но Медведевой в квартире не оказалось. «Дядю Кима» встретила дочь Лиды — семилетняя Тамара, перед которой криминальные друзья и разыграли концерт, услышанный через стенку пенсионером Рыбкиным. Но девочка, испугавшись незнакомых дядей, заплакала, и подонок задушил ее, спрятав тело в шкаф. В результате, когда Медведева вернулась в квартиру, участь ее была предрешена: шагнув в прихожую, она попала под град ударов по голове…

А тем временем лейтенант Седов допросил артиста Егорова и выяснил, что Зайцев уже «навострил лыжи» из Москвы и придет завтра к подвалу за липовыми документами, которые ему должны были передать урки. Все стало понятно: Зайцева нужно было брать на месте с поличным. Назавтра на «стрелке» все были в сборе, в том числе и Седов, переодетый под бандита.

Подошли рецидивисты, появился Ким… И тут прозвучала команда: «Руки вверх! Стоять на месте!». Это капитан Воробьев, шедший по следу убийц, устроил засаду. Но он не знал, что под личиной бандита скрывается свой — лейтенант Седов. Так что, когда Зайцев незаметно вынул из кармана гранату, Седов бросился на него, спасая Воробьеву жизнь, и в тот же миг получил от него… пулю в ногу.

Впрочем, через минуту все прояснилось, а шайка-лейка была арестована в полном составе…

***

Все члены банды были осуждены и отправились в лагеря. Однако Ким Зайцев был расстрелян — суд не простил ему убийства семилетней Тамары.