Археологи нашли заначку первого американского президента

В процессе реконструкции особняка первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон в Вирджинии археологи обгаружили заначку - несколько бутылок спиртного. О находке сообщается на официальном сайте проекта Маунт-Вернон (MV).

© Джордж Вашингтон в сражении при Трентоне. Художник Джон Фейд, 1898 г.

В "подполье"

Специалисты наткнулись на запечатанные бутылки во время разбора кирпичного пола. Предварительная датировка показала, что сосуды были спрятаны в период между 1758 и 1776 годами и оставались нетронутыми два с половиной века.

Вишневка

Ученые поинтересовались, что же в бутылках, и взяли содержимое на анализ. Внутри оказалась настойка бренди на целых вишнях. По словам историков, и Джордж Вашингтон, и его жена Марта были поклонниками этого напитка. Его тогда называли вишневый баунс, а готовили из бренди, специй, сахара и вишневого сока.

Алкогольная заначка

Обычно баунс разливали и хранили в более крупной таре. Поэтому ученые считают, что спрятанные бутылки могли предназначаться для каких-то иных целей. Возможно, это был личный алкогольный НЗ (неприкосновенный запас) самого Джорджа Вашингтона. Также ученые подчеркнули, что вишни для этой настойки собирали не сам будущий первый президент США, а несколько сотен рабов, которыми он владел в годы своего проживания в резиденции Маунт-Вернон.