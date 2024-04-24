Забудьте, чему вас учили в школе: факты, которые перестали быть правдой

Все меняется с течением времени. И даже те факты, которые вы раньше считали железобетонными, через какое-то время могут измениться. А есть и такие утверждения, которые вам преподносили в школе не совсем правильно, потому что правда может быть намного сложнее, чем может понять школьник. Ниже представлены те факты, которые либо изменились со временем, либо были преподнесены вам неверно в процессе обучения.

Раньше: Америка получила независимость 4 июля 1776 года.

Сейчас: Америка официально стала независимой семь лет спустя, в 1783 году.

Каждый год 4 июля американцы с размахом отмечают День независимости. И хоть Декларация о независимости была подписана 4 июля 1776 года, Америка еще не была свободна от британского правления, пока 3 сентября 1783 года не был подписан Версальский договор. Именно тогда Америка стала независимой.

Раньше: Плутон — это планета.

Сейчас: Плутон — не планета.

Уже с конца 1800-х годов знали о потенциальном существовании девятой планеты. В 1906 году астроном Персиваль Лоуэлл даже начал исследовательский проект, целью которого было открытие таинственной «Планеты Икс».

В 1929 году Клайд Комбо приступил к фотографированию звезд в созвездии Близнецов, где по вычислениям должна была находиться «Планета Икс». В 1930 году Плутон был обнаружен и приобрел статус планеты.

Но с открытием в 2005 году Эриды, которая оказалась самым массивным транснептуновым объектом, Плутон перевели в разряд малых планет.

Раньше: алмаз — самое твердое вещество.

Сейчас: наноматериал из нитрида бора тверже алмаза.

Американские и китайские физики создали особый наноматериал на основе микрокристаллов кубического нитрида бора, превосходящий по твердости и другим качествам алмазы.

Раньше: салемские ведьмы были сожжены на костре.

Сейчас: на самом деле они были повешены.

Даже если вы не читали «Суровое испытание» Артура Миллера, вы наверняка были уверены, что горожане Салема сожгли ведьм на костре. Но, по словам архивариуса Ричарда Траска, все произошло не так. В то время колдовство было уголовным преступлением, которое наказывалось повешением, а не сжиганием на костре. В Европе, однако, колдовство считалось ересью, и виновных сжигали. Может быть, из-за этого и началась путаница.

© Сфинкс и пирамида Хеопса в долине Гиза в Египте

Раньше: пирамиды построили рабы.

Сейчас: пирамиды построили египетские рабочие.

В культуре поддерживается миф о том, что пирамиды строили рабы. Но недавние археологические находки фактически доказывают, что пирамиды были построены самими египтянами. Рабочих набирали из бедных семей. Они пользовались большим уважением и даже заработали склепы возле пирамид. К рабам бы так не относились.

Раньше: нельзя сложить кусок бумаги вдвое более семи раз. Сейчас: американские студенты развенчали этот миф с помощью туалетной бумаги.

Учащиеся школы Святого Марка (St. Mark’s School) под руководством своего учителя математики Джеймса Тентона (James Stuart Tanton) обзавелись 16 километрами туалетной бумаги и адским терпением. За семь часов они сложили бумагу вдвое 13 раз.

Раньше: Великая Китайская стена — единственное творение человека, которое видно из космоса.

Сейчас: на самом деле таких объектов много.

Слухи о том, что Китайскую стену можно увидеть не только из космического корабля, но даже с Луны, относятся к 1938 году. В 2003 году первый китайский астронавт развенчал этот миф. Он сказал, что Великую стену видно из космоса только при определенных условиях, а кроме нее можно увидеть и крупные магистрали, мосты, аэропорты и многое другое. А вот с Луны не видно ровным счетом ничего: только бело-голубую сферу.