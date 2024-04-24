В Крыму с помощью снимков из космоса нашли неизвестное поселение бронзового века

Неизвестное поселение бронзового века обнаружили ученые на территории Караларского природного парка в керченском Приазовье. Найти его удалось с помощью анализа спутниковых снимков и магнитной съемки по локальным аномалиям. Об этом рассказали в пресс-службе Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ).

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Основываясь на современных методах научного поиска, ученые с высокой точностью определили место раскопок.

На территории парка, где проводились раскопки, находится большое количество античных памятников, открытых еще в 50-х годах прошлого века.

- Все античные поселения находились на берегу моря, а глубинная территория парка оставалась неизведанной. Именно на ней мы сейчас и работаем, - рассказала доктор исторических наук Татьяна Смекалова. - Вначале намечаем перспективные места для нахождения поселений, определяемые по пятнам более густой травянистой растительности, видимым на весенних космических снимках.

Затем с помощью магнитной съемки по положительным локальным аномалиям мы выявляем кластеры полуземлянок, что позволяет нам предположить нахождение поселений позднего бронзового века.

Основываясь на современных методах научного поиска, ученые составили магнитную карту местности, на одном из четырех открытых таким образом поселений уже с большой точностью заложили раскоп на площади два на два метра. За два дня раскопок специалистам удалось подтвердить гипотезу, основанную на результатах магнитной съемки. Ученые обнаружили поселение, состоящее из двух групп полуземлянок и загонов для скота.

- Мы попали в центр полуземляночного помещения, в котором были обнаружены камни, вероятно, относящиеся к облицовке полуземлянки, поскольку люди позднего бронзового века селились в углубленных в землю помещениях, стены которых облицовывали камнями, - пояснила Татьяна Смекалова.

На площадке также работают специалисты Института физико-химических и биологических проблем Российской академии наук, разрабатывающие концепцию биологической памяти почв, для чего ищут в образцах грунта следы земледелия, скотоводства и ремесел.

- Индикаторы древнего антропогенного воздействия сохраняются в почве 3,5-4 тысячи лет. Это возраст самих памятников. В культурных слоях почвы мы делаем массовые анализы микробиологических, химических, физических показателей и пытаемся таким образом раскрыть информационный потенциал почв, - сообщил подробности заведующий лабораторией археологического почвоведения Института физико-химических и биологических проблем РАН Александр Борисов.

Специалисты сопоставят данные открытых памятников с уже известными находками этого периода на территории Крыма.