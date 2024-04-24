День Владимирской иконы Божией Матери. Дата праздника, история и значение образа Богородицы

Согласно поверьям, Владимирская икона Богородицы защищает русские земли от врагов, голода и других напастей. Также она помогает верующим обрести покой и надежду в минуты трудностей и утрат. Праздник в честь иконы отмечают три раза в году: каждая дата посвящена определенным историческим событиям, в которых образ Божией Матери сыграл, как считает православная церковь, важную роль. «Лента.ру» выяснила, когда на Руси появился Владимирский образ Божией матери, кем икона написана и в каких случаях стоит прибегать к ее помощи.

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Даты праздника в 2024 году

В православном календаре сразу три даты посвящены этому образу Богородицы. Три дня памяти Владимирской иконы связаны с тремя важными историческими событиями, во многом определившими ход российской истории в эпоху татаро-монгольского нашествия и после него.

Какого числа День Владимирской иконы Божией матери:

3 июня — освобождение Москвы от войск крымского хана Мехмеда Герая;

6 июля — спасение Москвы от ига хана Ахмата;

8 сентября — избавление Москвы от отрядов хана Тамерлана.

История праздника

8 сентября — Избавление от нашествия Тамерлана

Согласно хронологии, именно праздник 8 сентября отсылает к первому чуду Владимирской иконы Божией матери.

В 1395 году вплотную к Москве подступил хан Тамерлан, известный свой жестокостью по отношению к врагам. Его войско во много раз превосходило по численности русские отряды, более того, татары были намного опытнее и изощреннее в бою. Так что москвичам оставалось надеяться на чудо и уповать на помощь свыше.

Для поддержания морального духа митрополит Киприан велел привезти в Москву Владимирскую икону Богородицы. Сретение (встреча) образа произошло на Кучковом поле — сегодня это район Лубянской площади.

После усердных молитв народа перед иконой произошло чудо — Тамерлан со своими отрядами отступил. Согласно преданию, жестокий завоеватель увидел во сне Деву в окружении ангелов. Она велела полководцу оставить город в покое. Знамение было таким грозным, что Тамерлан не рискнул ослушаться.

В 1397 году в память об этом событии на Кучковом поле был основан Сретенский мужской монастырь, а в православном календаре появился праздник — Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

6 июля — победа на реке Угре

Второе чудо Владимирской иконы связано с событием, которое в учебники истории вошло под названием «Стояние на Угре».

В 1480 году хан Ахмат со своими войсками подошел к реке Угре. Целый день отряды Золотой орды и Московского княжества стояли друг напротив друга, не переходя в наступление. По преданию, в это время жители Москвы усиленно молились Богородице о спасении — перед Владимирской иконой отслужили молебен. Христиане верят, что после этого хану Ахмату стали являться знамения, напугавшие его, из-за чего битва завершилась, не начавшись.

Стояние на Угре положило конец многолетней власти татаро-монгольского ига на Руси

При этом с исторической точки зрения, победа русских войск во многом связана с дипломатическими талантами московского княза Ивана III.

Как Иван III в освободил Русь от Золотой Орды

По примеру своего деда, князя Василия I, Иван III отказался платить дань Орде. Политические противоречия внутри татаро-монгольского государства оказались на руку московскому правителю — ордынцам было не до разборок со строптивыми москвичами. Однако в 1480 году хан Ахмат все же предпринял попытку восстановить данничество, также воспользовавшись конфликтом между Иваном III и его братьями. К тому же в это время было неспокойно на севере страны, так как Ливонской орден пытался захватить Псков и Новгород. Отправляясь в поход, Ахмат рассчитывал на помощь польско-литовского короля Казимира IV. Казалось бы, Москва атакована с трех сторон: Ордой, Поляками и чужеземными князьями, однако Иван III оказался готов к такому раскладу. Московский князь взял в союзники крымского хана Менгли-Герая и убедил его начать наступление в ливонских землях, чтобы отвлечь внимание Казимира IV. Так что когда Ахмат подошел к Оке и уже собирался переправляться на московскую сторону, его войска оказались без союзнической поддержки. Да и там его давно поджидали русские войска — пройти вдоль реки без потерь оказалось невозможно. На Угре расположились основные силы московского князя, который к тому моменту успел помириться с братьями — недавние враги поддержали Ивана III своими войсками. Так что все попытки ордынцев преодолеть Угру были успешно отбиты. В итоге Ахмат прекратил наступление, и тогда Иван III отправил к нему послов с предложением мирно разрешить конфликт. На самом деле, это был отвлекающий маневр — пока шли переговоры, русские войска успели перегруппироваться и отдохнуть. В то же время ордынцы не имели доступа к еде и фуражу, да и одеты были не по погоде. В общем, на генеральное сражение у хана Ахмата попросту не осталось сил. Тыл ордынцев притеснял небольшой отряд из русских и крымских татар, заранее предусмотренный Иваном III. Оценив обстановку, хан Ахмат начал отступать.

Углубляясь в подробности описанных событий, нельзя сказать, что победа на Угре была легкой и бескровной. При этом мудрость русского князя не умаляет чуда Владимирской иконы, верят православные: в 1480-м сложилось все — погода, сильные союзники, многочисленные ошибки Ахмата, разорявшего все на своем пути, тем самым оставляя солдат без пропитания. Кто-то назовет такое стечение обстоятельств везением, но для верующего человека это не что иное, как помощь свыше.

3 июня — освобождение Москвы от крымского хана Мехмеда Герая

После разгрома Золотой Орды Москва отправилась в поход на Казанское ханство и взяла его столицу. С тех пор отношения между государствами развивались мирно: Казань стала крупным перевалочным пунктом между Русью и восточными странами, а русские войска защищали казанцев от набегов со стороны Сибири.

Однако после смерти Ивана III Казань подняла восстание. Вскоре казанские войска объединились с Крымскими татарами под руководством хана Мехмеда Герая, и в 1521 году его отряды пошли в поход на Москву.

На подходе к столице полчища татар жгли и разоряли русские города и деревни, жестоко убивая местных жителей. Пока Великий князь Василий III собирал войска, митрополит московский Варлаам вместе с народом усердно молился о спасении города.

Согласно преданию, в это же время одной слепой инокине явилось видение: через главные ворота Кремля Москву покидали святители, держа в руках Владимирский образ Богородицы — к тому времени главную икону Москвы. По пути святителей встретили преподобный Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский. Святые со слезами на глазах умоляли не оставлять столицу. Тогда они все вместе вознесли Богу молитву о прощении грехов всех жителей города, а после вернулись в Кремль вместе с иконой.

Предание гласит, что примерно то же знамение было явлено Василию Блаженному, который предсказал, что Москва будет спасена заступничеством Богородицы и молитвами святых.

По легенде, видение было и хану Мехмеду Гераю — перед ним предстала Дева Мария вместе с грозным войском. После этого напуганный хан отступил. С тех пор 3 июня церковь вспоминает третье чудо Владимирской иконы.

Чем закончилось наступление Мехмеда Герая

Согласно историческим источникам, войска Мехмеда Герая осадили Кремль, однако почти сразу после этого татары и русские подписали мирный договор. Русский князь принял обязательство платить дань Крымскому хану. Однако на обратном пути, под Рязанью, татары потерпели сокрушительное поражение и потеряли грамоту, подтверждавшую зависимость Москвы.

Как Владимирская икона Богородицы появилась на Руси

Исходя из названия Владимирскую икону доставили в Москву из Владимира перед битвой с Тамерланом. Но откуда этот образ пришел на русскую землю и кем он был написан?

Легенда гласит, что свою историю Владимирская икона Божией Матери ведет от самого начала христианства. Считается, что ее написал евангелист Лука — основой стала доска от стола, за которым ели сам Иисус Христос, Дева Мария и Иосиф Обручник. Богородица, увидев икону, сказала:

Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с сим образом да будет Дева Мария из предания о Владимирской иконе

Фраза эта означает: «Теперь все роды прославят меня как Мать, давшую воплощение Богу на Земле. Благодать моя и Сына моего будет с этим образом».

До середины V века образ хранился в Иерусалиме, а затем его перенесли в Константинополь, откуда в 1131 году икону доставили русскому князю Юрию Долгорукому в качестве подарка от патриарха Константинопольского Луки Хризоверха.

Сначала ее поставили в храме Вышгородского монастыря, неподалеку от Киева. Уже там образ прославился в народе многочисленными чудесами.

В 1155 году сын Долгорукова, князь Андрей Боголюбский, перевез икону во Владимир, в построенный им Успенский собор

С тех пор образ стали называть Владимирским. Интересно, что предания о военных победах, совершенных благодаря иконе, появились задолго до сражения с Тамерланом. Например, в 1164 году Владимирская икона помогла великому князю Владимирскому Андрею Боголюбскому победить отряды волжских булгар. Кроме того, образ чудом пережил пожар 1185 года и нашествие Батыя на Владимир в 1237-м. Дальнейшая история иконы уже неразрывно связана с Москвой.

Где сегодня хранится Владимирская икона

Главным чудом Владимирской иконы можно назвать тот факт, что она уцелела после революции. В 1918 году образ отправили на реставрацию, а через восемь лет икона оказалась в коллекции Государственного исторического музея, откуда затем попала в Третьяковскую галерею.

Сегодня золотые оклады Владимирской иконы выставляются в Оружейной палате кремля, а сам образ находится в храме-музее Святителя Николая Чудотворца в Толмачах (храм Святителя Николая — это домовая церковь при Третьяковской галерее).

Там предусмотрены специальные датчики, которые отслеживают благоприятный для сохранности иконы микроклимат. От повреждений святыня надежно защищена прочным стеклом.

Копии Владимирской иконы в настоящее время есть практически во всех церквях России. Узнать образ можно по ряду отличительных признаков.

Особенности Владимирского образа Богородицы:

Икона относится к типу «Умиление» — маленький Иисус прислоняется щекой к лицу Девы Марии. Мать же нежно обнимает младенца, как бы предвидя его грядущие страдания; Конкретно на Владимирской иконе левая нога Христа сгибается так, что видна подошва его ступни; На оборотной стороне оригинальной иконы изображены орудия страстей Христовых: предметы, использовавшиеся при истязании и распятии Мессии, — а также Этимасия, или Престол уготованный — место, на котором воссядет Иисус во время второго пришествия.

В 2013 году было установлено, что под нынешним изображением на оборотной стороне иконы был образ какого-то святого. Предполагается, что на обороте Владимирской иконы был изображен Николай Чудотворец.

Чем помогает Владимирская икона

Православные христиане почитают Владимирскую икону как чудотворную. Для верующих это символ надежды и спасения, так что молиться перед ней можно в самых разных ситуациях — кто-то просит о помощи в быту, кто-то прибегает к молитве в моменты утраты и горя.

Особенно почитают Владимирскую икону женщины. Считается, что этот образ помогает решить проблемы бесплодия и оберегает во время родов. Также матери молятся перед иконой о здоровье новорожденного или просят Богородицу об утешении тревог за уже взрослого ребенка.

В целом считается, что Владимирская икона Божией Матери дает надежду на счастливый исход любого дела и помогает не пасть духом перед трудностями. Образу посвящены несколько молитв, в том числе следующие духовные тексты.

Молитвы перед Владимирской иконой Богородицы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской», глас 4;

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской», глас 8;

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской», глас 8;

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской».

Как верующие отмечают День Владимирской иконы

Традиции праздника

Конечно, главная традиция в День Владимирской иконы — посетить богослужение в храме. В этот день верующие могут помолиться и поставить свечи за здравие близких и за упокой умерших родственников. Если пойти в храм возможности нет, можно выделить время для домашней молитвы.

В этот день христиане просят Богородицу о прощении грехов и стараются отпустить обиды

Строгого поста в праздник нет, однако Церковь не поощряет чревоугодие. Так что, в День Владимирской иконы лучше отказаться от обилия жирной пищи и алкоголя.

Главная цель для верующего — провести праздник в любви и благодарности к Богородице, постараться уделить внимание своим близким и помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Чего нельзя делать

Как и в любой другой православный праздник, в День Владимирской иконы стоит отказаться от бытовых хлопот: уборку, работу на огороде, решение материальных вопросов и любые другие важные дела лучше отложить.

Также в этот день нельзя сквернословить, ругаться с родными и вообще обижать кого бы то ни было. Наоборот, в праздничный день стоит попросить прощения у тех, с кем раньше не складывались отношения и постараться пустить общение в мирное русло.