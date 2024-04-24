Как советские хирурги разминировали раненого солдата

Профессия военного хирурга требует от специалиста не только высокого мастерства, но и, нередко, принятия важных решений, от которых зависит жизнь человека. Мы хотим рассказать вам про реальный случай из практики советских хирургов, когда от умений и знаний медиков зависели судьба не только пациента, но и самих врачей.

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Операция, проведенная в военном госпитале Душанбе в сентябре 1986 года, абсолютно уникальна. За всю историю медицины подобное хирургическое вмешательство не производилось нигде в мире и советским врачам пришлось самостоятельно разрабатывать методику ее проведения и даже конструировать инструменты.

Солдат Виталий Грабовенко во время боя с афганскими моджахедами снаряжал ленту гранатомета и был ранен. Бойцу оказали первую помощь на месте и затем самолетом отправили в военный госпиталь в Душанбе. Там многочисленные осколочные раны Виталия обработали и сделали рентген, который не выявил никаких дополнительных проблем.

© Виталий Грабовенко в госпитале

Ранение Грабовенко считалось не тяжелым и он должен был быстро пойти на поправку. Но этого не произошло — рана в районе правого плеча заживать не хотела, а рука потеряла подвижность. Врачи предположили, что виной всему межмышечная гематома и решили провести повторную рентгенограмму.

Второй рентген показал, что в тканях находится предмет размерами 11 на 3 сантиметров, который медики узнать не смогли. Снимок показали военным, проходившим лечение в госпитале и двое из них — гранатометчик и сапер распознали объект как гранату, которая ко всему прочему еще и находится на боевом взводе.

© Подполковник медицинской службы Юрий Алексеевич Воробьев

Эксперты предупредили, что боеприпас может взорваться в любой момент от случайного движения. Для врачей эта новость была шоком — Виталий Грабовенко уже две недели находился в отделении, самостоятельно перемещался по госпиталю и даже однажды попытался сыграть в настольный теннис. То, что граната не сдетонировала, было настоящим чудом, но дальше полагаться на него было нельзя.

Необходимо было срочно провести операцию и извлечь опасный предмет из тела солдата. Собрался врачебный консилиум, на котором было принято решение, что уникальную и невероятно опасную операцию проведет заведующий госпиталем Воробьев Юрий Алексеевич, а ассистировать ему будет хирург Александр Дорохин. Анестезию поручили Владимиру Моисейкину, а медсестер, ввиду особой опасности операции, было решено не привлекать.

© Доктор Воробьев готовится к опасной операции

Все три врача отлично понимали, на какой риск идут и знали, что могут погибнуть. Воробьев был отцом двоих детей, а его жена ожидала в это время третьего ребенка, Моисейкин также был молодым отцом, а Дорохин всего месяц назад женился. Несмотря на это никто из медиков ни секунды не колебался, делая нелегкий выбор.

Подготовку к операции проводили в экстренном режиме, с учетом существующей опасности взрыва. Пациента поместили в отдельную палату, в которую медсестры входили только в бронежилетах. Для врачей привезли специальные защитные костюмы, в которых проводят разминирование саперы. Эта экипировка весила 40 кг и не отличалась комфортом, особенно учитывая 40-градусную жару, царившую тогда в Душанбе.

© Хирург перед операцией

Чтобы максимально обезопасить хирургов, на заводе срочно изготовили специальные инструменты — зажимы с гардой, как у эфеса шпаги. В случае взрыва стальная защита должна была хоть немного снизить поражающий эффект осколков. Операцию было решено проводить в процедурном кабинете, а соседнюю операционную держать наготове на случай, если взрыв все же произойдет и медикам самим понадобится помощь. Была также приготовлена кровь для переливания всем участникам операции.

© Инструменты, использованные при извлечении гранаты

Извлечь гранату можно было двумя способами. Проще всего ее было вырезать, но этот вариант доктор Воробьев сразу же исключил. В таком случае риск взрыва был бы меньше, но молодой парень навсегда остался бы инвалидом с неподвижной рукой. Было решено достать гранату через аккуратный разрез — это было невероятно опасно, но позволяло сохранить работоспособность конечности.

© У постели выздоравливающего пациента

Операция, за ходом которой следили даже в Москве, прошла успешно. Хирургам удалось бережно вынуть из мышц пациента смертельно опасное инородное тело, которое тут же передали саперам. Виталий Грабовенко был переведен в обычную палату, где он, придя в себя, увидел отца, прилетевшего в Душанбе с далекой Черниговщины.

© Граната, извлеченная из тела Грабовенко

Интересно, что операцию можно считать вторым рождением Виталия в буквальном смысле, так как в этот день ему исполнилось 20 лет. Отец и сын решили не сообщать жене Виталия о том, что произошло на самом деле и оповестили ее о том, что это было всего лишь удаление аппендицита.Через пару месяцев, когда раны зажили, Грабовенко уехал домой.

Во время боевых действий в Афганистане врачами было совершено немало подвигов, но этот был особенным. История о разминировавших живого человека была опубликована в десятках советских газет, о ней говорили по радио и в телевизионных новостях, ее рассказывали детям в школе. Но очень быстро об этом невероятном примере самоотверженности советских медиков забыли и сегодня о нем почти не говорят.