Как в 1945-м союзники начали информационную войну против СССР

Мы побратались с союзниками на Эльбе в 1945-м, пожали друг другу руки в Берлине. Однако, как выясняется из рассекреченных недавно документов, уже тогда США и Великобритания начали против СССР психологическую операцию. Теми же, кстати, методами, которые используют и сегодня.

© РИА Новости // Советский солдат раздает хлеб жительницам Берлина. 7 мая 1945 года

Переодетые в форму красноармейцев бандиты, придуманные "эшелоны трофейных богатств" и, конечно, сочиненные и растиражированные фейки о "миллионах изнасилованных немок". Вот об этой информационной войне (от Эльбы до Бучи) беседуем с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН и автором новой книги "Мы вступаем в фашистское логово...". Красная Армия на территории противника в конце 1944-1945 гг." Еленой Сенявской. Все документы сборника имеют в оригинале гриф "секретно" или "совершенно секретно".

Елена Спартаковна, недавно рассекреченными документами вы развенчиваете самые отвратительные мифы о последних месяцах войны. Почему это так важно сегодня?

Елена Сенявская: Сборник задумывался и готовился задолго до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Но после 24 февраля 2022 года "отмена" коснулась не только памяти обо всем советском, включая в первую очередь роль СССР в Победе над нацизмом во Второй мировой войне, но и всего русского как такового. Подмена фактов, понятий и смыслов легла на благодатную, долго и тщательно возделываемую почву исторического беспамятства европейских народов. Вот лишь одно доказательство. Проведенный агентством ICV Researche к 70-летию окончания войны в Европе опрос жителей стран - участниц Второй мировой - Великобритании, Франции и Германии - показал, что в среднем около четверти опрошенных вообще не смогли ответить на вопрос о том, кто сыграл ключевую роль в освобождении Европы, большинство французов (61%) и немцев (52%) отдали ее американским войскам (с чем согласны лишь 16% жителей Великобритании, они отдали пальму первенства своей армии - 46%).

За что эти плохо знающие историю люди должны быть благодарны СССР?

Елена Сенявская: Больше года около семи миллионов советских воинов сражались за пределами Родины. Больше миллиона из них погибли. За освобождение Польши - 600 тысяч человек, Чехословакии - 140 тысяч, Венгрии - 140 тысяч, Румынии - 69 тысяч, Югославии - 8 тысяч, Болгарии - около 1 тысячи, Австрии - 26 тысяч, Норвегии - 3,5 тысячи. На территории Германии погибли 102 тысячи наших солдат. Санитарные потери Красной армии во всех этих странах составили около 2,8 миллиона человек.

Всего в 1944-1945 годах Красная Армия освободила почти 50 процентов территории современных европейских государств с населением, значительно превышавшим 120 миллионов человек. Но кто там сегодня вспоминает, например, о том, что уже к 11 мая 1945 года в поверженном Берлине была развернута широкая сеть продуктовых магазинов, с 15 мая налажена выдача продпайков, уже пущена первая линия метро, функционировало 25 кинотеатров, готовились к открытию драматический и камерный театры в районе Шарллотенбург, концертный зал радиоузла Аллее Мазурена? Говорить о какой-либо благодарности по отношению к нашей стране, потерявшей 27 миллионов граждан, понесшей невиданный в истории материальный ущерб, вообще не приходится.

Каким же образом произошло такое переформатирование памяти?

Елена Сенявская: Среди зарубежных историков не так уж и мало тех, кто целенаправленно лепит образ Красной Армии как "банды мародеров, насильников и убийц мирного населения", в отличие от "благородных западных союзников". Но беда еще и в том, что есть важные сюжеты войны, которые практически полностью выпали из поля наших научных исследований. Именно они сегодня оказались в центре информационно-психологической войны против России.

Ну давайте начнем с "классики" последних трех десятилетий - с мифа о "изнасилованных немках". Почему число их увеличивается из года в год?

Елена Сенявская: Не буду подробно останавливаться на геббельсовской пропаганде, откуда этот миф пошел. Но вот что любопытно. Наши союзники быстро его подхватили и по-своему переработали. Так, уже в 1946 году в США выходит брошюра Остина Эппа "Изнасилование женщин завоеванной Европы". В 1947-м Ральф Киллинг выпускает в Чикаго книгу "Ужасная жатва. Дорогостоящая попытка истребить народ Германии", в основу которой легли, в частности, материалы слушаний в американском парламенте. Расистская риторика налицо: "С Востока пришли большевизированные монгольские и славянские орды, немедленно насиловавшие женщин и девушек, заражая их венерическими заболеваниями, оплодотворяя их будущей расой русско-германских полукровок..." Кстати, англо-американские авторы стыдливо умалчивали о том, что происходило в западных зонах оккупации Германии. Далее, в 60-х годах (книги немца Эриха Кубе "Русские в Берлине, 1945" и американца Корнелиуса Райэна "Последняя битва: Штурм Берлина глазами очевидцев"), возрастной диапазон жертв увеличивается даже в сравнении с заявлениями Геббельса: "Каждой женщине от восьми до восьмидесяти лет грозит изнасилование".

Сразу после распада СССР тема "изнасилованной Германии" зазвучала на Западе с новой силой. Но настоящий "информационный бум" начался в середине 2000-х годов. Особенно "модной" тема стала после выхода книги "Падение Берлина. 1945" английского историка Энтони Бивора, который назвал "совершенно фантастические данные о численности женщин, ставших жертвами советских солдат". А в 2005 году последовала очередная "сенсация" также от британского военного историка Макса Гастингса "Армагеддон: Битва за Германию, 1944-1945", где он рисует буквально ритуальное возмездие, чинимое Красной армией проигрывавшим войну немцам, и даже называет его "первобытным изнасилованием" целой нации".

Немцы предполагали, что будет возмездие?

Елена Сенявская: Многие немцы более или менее определенно знали, что именно произошло в Советском Союзе, и с ужасом ждали заслуженного возмездия. Один немецкий отпускник, служивший в СС, говорил своей матери: "Если сюда придут русские, то они не будут обливать вас розовым маслом". Акты мести были неизбежны. И руководство нашей армии принимало суровые меры, чтобы не допустить бесчинств.

А что происходило в зоне ответственности союзников?

Елена Сенявская: Там отнюдь не было той идиллии, образ которой сегодня внушается немецкому, да и всему западному сознанию. Например, в докладе 7-го отделения Политотдела 61-й армии 1-го Белорусского фронта от 11 мая 1945 года сообщалось: "Американским солдатам и офицерам запрещено общаться с местным населением. Этот запрет, однако, нарушается. За последнее время было до 100 случаев изнасилования, хотя за изнасилование полагается расстрел". В конце апреля 1945 года немецкий коммунист Ганс Ендрецкий, освобожденный из тюрьмы западными союзниками, рассказывал, как в Бамберге перед зданием школы лежали три чернокожих американца, "которые несколько времени тому назад были расстреляны военно-полицейским патрулем за то, что напали на детей". Впрочем, по свидетельству австралийского военного корреспондента Осмара Уайта, в тех случаях, когда "многие женщины были изнасилованы белыми американцами, никаких акций против преступников предпринято не было". В армии США после вступления на территорию Германии за изнасилования и убийства были казнены 69 человек. "Райская жизнь" в западной зоне оккупации оказалась такова, что даже запуганные пропагандой о русских зверствах беженцы постепенно потянулись в районы, занятые советскими войсками. Судя по докладу от 4 июня 1945 года о проведенной работе за май месяц по обеспечению продовольствием населения Берлина, в течение месяца с момента занятия советскими войсками Берлина в город вернулись около 800 тысяч человек, бежавших с отступавшими германскими частями, в результате чего число его жителей увеличилось до 3 миллионов 100 тысяч, при этом отмечалось, что "снабжение населения хлебом проводится регулярно, по установленным нормам, и никаких перебоев за это время не было".

Вы утверждаете, что информационные войны "союзников" против СССР начались буквально в первые дни мира. А есть ли тому свидетельства?

Елена Сенявская: В Госархиве РФ хранится очень интересный документ, который недавно рассекретили. Это донесение заместителя начальника Главного политуправления РККА генерал-лейтенанта Иосифа Шикина Георгию Маленкову от 2 ноября 1945 года. В нем говорится о деятельности англо-американской разведки в советской зоне оккупации сразу после передачи западной части Берлина под управление союзников в июле 1945 года. Так вот расследование преступлений показало, что их организовывали именно наши союзники: "Отдельные английские и американские офицеры в провокационных целях помогают бандитам доставать красноармейское обмундирование. Из этой среды англо-американские агенты пытаются вербовать шпионов для работы в органах разведки союзников...", в процессе вербовки требуют согласия "организовать на территории Советской зоны оккупации в Берлине банду из русских граждан, по возможности военнослужащих Красной Армии, и заниматься убийствами и ограблениями местного немецкого населения". Например, 27 сентября задержанная органами "СМЕРШ" некая Шиманская А.М., подлежащая репатриации в Советский Союз, показала, что один американский офицер, назвавший себя "Чарли", пытался завербовать ее на службу к американцам. Обещая материальное вознаграждение, он предложил "достать ему документы одного русского генерала или Героя Советского Союза".

© РИА Новости // Второй день без войны. Наши бойцы на улицах столицы Германии. 10 мая 1945 года

Из документов видно, кому был выгоден миф о "бесчинствах" советских военнослужащих и кто стоял за его распространением с целью дискредитации Красной Армии, в том числе выступая с громкими обвинениями в печати и по радио. А главное, какой знакомый "почерк" прослеживается, если сравнить события 1945 года с современной ситуацией...

Помните Александра Твардовского? "По дороге на Берлин / Вьется серый пух перин"... Еще одна острая тема Второй мировой - это трофеи. На западе это называют "разнузданным мародерством".

Елена Сенявская: 26 декабря 1944 года был издан приказ НКО СССР об организации приема и доставки посылок от красноармейцев, офицеров и генералов действующих фронтов в тыл страны. Следуя этому документу, полагалась только одна посылка в месяц, солдату - весом 5 кг, офицеру - 10 кг, генералу - 16 кг. При этом право отправить посылку семье предоставлялось не всем подряд, а лишь военнослужащим передовых частей, "хорошо исполняющим службу", в качестве поощрения, с письменного разрешения командования воинской части. Также командование от своего имени высылало посылки семьям раненых и погибших солдат и офицеров. И вся процедура отправки, и содержание посылки были четко регламентированы. Те вещи, которыми она укомплектовывалась, солдат не выискивал среди брошенного на дорогах барахла, не подбирал в оставленных домах и тем более не отнимал у мирного населения, как утверждают некоторые западные историки. Командование предоставляло к его услугам специальный склад, куда свозилось бесхозное имущество, признанное трофейным и выделенное в специальный "посылочный фонд", откуда и выдавались по строго установленной квоте "товары широкого потребления", а если быть точнее, первой необходимости. Отрез ткани, кусок мыла или швейные иглы, высланные в посылке на родину, были реальной помощью семьям, оставшимся без кормильца в голодной, раздетой, разоренной немецкими оккупантами стране.

Но ведь были и роскошные кабриолеты Steyr 220 или легендарные "хорьхи"?

Елена Сенявская: Демобилизация и увольнение в запас проходили, по совету Иосифа Сталина, с подарками. Предполагалось "выдать всем генералам в собственность, безвозмездно, из числа трофейных по одной легковой машине" (офицерскому составу - мотоциклы и велосипеды), а также предоставить возможность приобрести за наличный расчет пианино, охотничьи ружья, сервизы, ковры, гобелены, меха, фотоаппараты, часы и другое. Вот эти подарки командования и вещи, приобретенные на выданное сразу за несколько месяцев (а то и лет!) денежное содержание военнослужащих, были привезены в СССР демобилизованными советскими солдатами и офицерами. Тех же, кто особо возмущается по поводу "генеральских машин", хочется спросить: а разве боевой генерал победившей армии не заслуживал персонального автомобиля?