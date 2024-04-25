1 Мая: история и традиции праздника, его значение в разные годы

Начало мая ассоциируется с длинными выходными, когда можно открыть дачный сезон или выбраться на природу на шашлыки. Идеологическая основа Праздника Весны и Труда — так сегодня в России официально называется 1 Мая — давно ушла на второй план. Однако изначально он был днем солидарности с рабочими, причем, американскими. Кто первым стал отмечать Первомай, как он вошел в число главных советских праздников и какие традиции с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

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Что отмечают 1 мая

В современной России 1 мая отмечают Праздник Весны и Труда. Его встречают и во многих других странах: названия немного отличаются, но смысл почти везде остается одинаковым.

В России 1 Мая — государственный праздник и выходной. В 2024 году жители страны будут отдыхать с 28 апреля (воскресенье) по 1 мая (среда).

Праздник начал зарождаться на волне подъема рабочего движения в конце XIX века. Сегодня в России он во многом утратил идеологическую окраску. Хоть шествия профсоюзов проводятся до сих пор, больше внимания привлекают фестивали, музыкальные концерты и ярмарки, которые организовывают в городах по всей стране.

Несмотря на обилие развлекательных мероприятий, многие россияне в этот день предпочитают уехать за город и открыть на длинных выходных дачный сезон. Одним из основных атрибутов 1 Мая стали шашлыки на природе.

Обычай жарить мясо на огне на майских праздниках зародился во времена Российской империи — в XVIII веке, рассказал в беседе с "Газета.Ru" историк Дмитрий Вятчин. Ее родоначальником был первый русский император Петр I, которому была близка европейская идея проводить пиршества в ночь с 30 апреля на 1 мая во время Вальпургиевой ночи.

"Особой пышностью отличался первомайский пикник в Немецкой слободе — любимом месте государя. Постепенно мода на подобные увеселения распространяется не только среди дворян, но и крестьян", - Дмитрий Вятчин, историк.

История праздника 1 Мая

События Чикаго в ХIХ веке

История праздника уходит корнями во времена борьбы за права рабочих в Соединенных Штатах в конце XIX века. 1 мая 1886 года в городах США начались митинги и демонстрации, а самым известным событием стала забастовка в Чикаго. Она переросла в открытую конфронтацию с полицией, известную как Хеймаркетская бойня (по названию площади, где она проходила).

На площадь города тогда вышли от 30 до 40 тысяч человек. Забастовщики требовали прекратить эксплуатацию детского труда, а 15-часовой рабочий день сократить до восьмичасового. Кроме того, они выступали за два полноценных выходных дня в неделю.

Полиция попыталась разогнать митингующих. Тогда в колонну стражей правопорядка кинули бомбу. В итоге не менее семи офицеров погибли. Полицейские открыли ответный огонь по толпе. По разным данным, жертвами беспорядков стали от четырех до шести человек. Порядка сотни забастовщиков были ранены, а еще более сотни — арестованы.

События на Хеймаркете привели к репрессиям против рабочих лидеров. Восьмерых заподозрили в причастности к взрыву и арестовали. Четверых из них казнили, несмотря на сомнительные доказательства их вины. Это только укрепило решимость рабочих продолжать борьбу за свои права, митинги продолжались.

Вскоре 1 мая окончательно закрепили как символ борьбы за права рабочих. В 1889 году в Париже, на учредительном конгрессе Второго Интернационала, решили праздновать 1 мая Международный день трудящихся в знак солидарности с американскими рабочими и их борьбой за восьмичасовой рабочий день.

1 Мая в России

В 1890 году в Российской империи на территории Варшавы 10 тысяч человек собрались на первую нелегальную стачку, которая получила название "маевка". Власти сразу объявили такие собрания нелегальными, и они формально оставались таковыми до 1917 года.

Еще через год, в 1891-м, произошел первый первомайский пикет: около 200 человек во главе с социал-демократом и революционером Михаилом Брусневыми собрались на маевку в Санкт-Петербурге. Демонстранты обозначали свою позицию достаточно категорично: в стране — на тот момент Россия была абсолютной монархией — должна измениться вся система власти.

В начале XX века маевки начали проводить все чаще. В 1901 году в Харькове, Гомеле и Тифлисе рабочие организовали демонстрации с требованиями улучшить условия труда. 1 мая 1912 года на митинги вышло уже около 400 тысяч человек по всей стране. Перед акциями среди рабочих распространялись листовки — "первомайские прокламации" — с лозунгами "Долой самодержавие!", "Да здравствует восьмичасовой рабочий день".

В 1914-м в ряды бастующих начали входить солдаты, матросы и крестьяне. Митинги стали частью революционных событий в России. После переворота 1917 года Первомай закрепился в роли государственного праздника под названием День Интернационала.

1 Мая в Советском

Союзе С 1918 года 1 мая стало в России официальным выходным днем. 30 июня в 1928 году ВЦИК Совнаркома РСФСР принял постановление, согласно которому нерабочими стали 1 и 2 мая. В честь праздника в стране проводились массовые шествия и парады физкультурников под лозунгами "Мир! Труд! Май!", "Да здравствует 1 Мая!". Первомай стал одним из главных советских идеологических праздников.

1 Мая было настолько важен в сознании советского гражданина, что некоторые родители называли своих детей в честь праздника: например, девочкам давали имя Даздраперма (от лозунга "Да здравствует 1 Мая!").

Праздник отмечали все масштабнее. В 1933 году на Красной площади состоялся первый воздушный парад — над ней пролетели самолеты "Максим Горький" и И-16. С тех пор показ техники на празднике стал регулярными. Прервалась традиция в годы Великой Отечественной войны, торжественные шествия и демонстрации не проводились.

В 1970 году 1 и 2 мая получили новые названия — Дни международной солидарности трудящихся. Но идеологический посыл почти не поменялся: звучали лозунги солидарности с пролетариатом капиталистических стран, а также в поддержку национально-освободительного движения в развивающихся странах.

Еще через 20 лет — 1 мая 1990 года — состоялась последняя в СССР первомайская демонстрация. Международный день солидарности трудящихся официально переименовали в Праздник Весны и Труда в 1992 году.

Что отмечали 1 мая до появления рабочего движения

В европейские странах

Торжества в начале мая люди устраивали задолго о начала индустриализации и появления рабочего движения. Праздники посвящали богам и просили о благосклонности силы природы.

Жители Древнего Рима 1 мая подносили щедрые дары богине плодородия, одной из семи сестер-плеяд, Майе (Майесте). От ее имени образовано название месяца май.

Кроме того, в Древнем Риме с конца апреля по начало мая проводили флоралии — праздник в честь богини цветов и весны Флоры. Событие сопровождалось играми, театральными представлениями и пышными гулянками. Люди украшали свои дома цветами и листьями, а также носили цветочные венки.

В европейской традиции, особенно в кельтских и германских культурах, 1 мая встречали два основных праздника — Белтейн или Вальпургиеву ночь. Белтейн, одно из четырех главных событий кельтского календаря, символизировал середину весны. С ним связаны магические ритуалы во имя плодородия и защиты от злых духов.

В германских традициях ночь перед 1 маем отмечали как Вальпургиеву ночь. Считалось, что в это время ведьмы собираются на шабаш, поэтому для защиты от них разводили костры. Чтобы обезопасить себя от нечисти, люди также ходили с факелами. Со временем эти традиции переплелись с христианскими праздниками и обычаями.

На Руси

Древние славяне чествовали в ночь с 30 апреля на 1 мая богиню Живу, которая была воплощением жизни, любви и лета. Ее также называли покровительницей женщин, поэтому юные девушки часто просили послать им мужей, а более зрелые — рождение детей. В честь праздника люди устраивали игры и гуляния, пели песни, прыгали через костры, танцевали, а также ныряли в водоемы, веря, что это очистит их душу.

Этот период совпадал с началом весенних полевых работ, поэтому проводились обряды, связанные с началом посевной.

В каких странах отмечают 1 Мая

США

Хотя День труда в США отмечают в первый понедельник сентября, 1 мая в стране также организуют митинги и демонстрации под лозунгами защиты прав работающих людей.

Германия

В Германии 1 Мая — официальный праздник, его называют Tag der Arbeit (День труда). В этот день проводятся демонстрации и мероприятия, которые организовывают профсоюзы и политические партии.

Франция

Во Франции День труда (Fête du Travail) — также официальный праздник и выходной день. Многие участвуют в организованных профсоюзами демонстрациях. Кроме того, 1 мая в стране отмечают День ландыша — люди дарят друг другу букетики этих цветов.

Китай

В Китае 1 мая начинается Золотая неделя труда. До 2008 года она вся была нерабочей, потом продолжительность праздников сократили, но в 2019-м трудящимся вернули недельные каникулы.

Куба

На Кубе 1 Мая — идеологический праздник и день массовых демонстраций в поддержку рабочего класса и социалистического правительства.

Финляндия

В Финляндии 1 мая несет совершенно другой смысл. Жители страны отмечают Ваппу (Vappu) — весенний карнавал студентов. В этот день принято наряжать статую нимфы Хавис Аманда, которая находится на Рыночной площади в Хельсинках, в белую фуражку — традиционный головной убор учащихся.

Народные приметы на 1 мая