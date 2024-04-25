Операция «Маскарад»: как маршал Жуков очистил Одессу от бандитов

В послевоенной Одессе уровень преступности зашкаливал, поэтому советская власть решилась на радикальные меры. Зачистка города от бандитов была показана в фильме «Ликвидация», а сама операция получила название «Маскарад». Но у историков возникли сомнения насчет того, проводилась ли эта операция на самом деле. Режиссер фильма «Ликвидация» признается, что почти все показанные события вымышлены. Правдой является только лишь эпизод про приезд в город маршала Жукова.

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Максим Файтельберг, режиссер-документалист, в фильме «Маршал Жуков против бандитов Одессы» признался, что горком партии действительно обратился за помощью к начальнику Одесского военного округа, чтобы тот помог в ликвидации преступности. Участковые просто физически не успевали раскрывать десятки уличных грабежей, которые ежедневно случались в Одессе.

Изученные архивные документы свидетельствуют, что криминальная ситуация в южном городе мало чем отличалась от других крупных населенных пунктов.

Исай Бондарев, ветеран одесской милиции, рассказал, что военнослужащие на самом деле помогали милиции в рейдах. Проверяли сотни граждан, изымали трофейное оружие, задерживали преступников. Но никаких массовых отстрелов бандитов в послевоенной Одессе не было. Бондарев считает, что это писательское воображение.

Если изучить мемуары Жукова, можно убедиться, что в них ни слова не сказано об операции «Маскарад», в которой якобы офицеры переодевались в гражданскую одежду, чтобы выйти на улицы ночного города и хладнокровно убить не ожидающих подвоха преступников.

Георгий Жуков в частных беседах действительно любил упоминать, что за ночь разобрался с преступностью в Одессе. Но Жуков никогда не говорил, что бандитов отстреливали на месте.

Прототип Гоцмана «Маскарад» не подтвердил

Давид Курлянд, один из самых вероятных прототипов Давида Гоцмана, главного героя «Ликвидации», также отрицал, что борьба с преступностью велась в том виде, в котором она описана в литературе. Курлянд служил в одесском угро в послевоенные годы, это было в те времена, когда Жуков был главой Одесского военного округа.