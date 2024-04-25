Как нужды народного хозяйства СССР обеспечивались ядерными взрывами

Великий русский дореволюционный философ Николай Федорович Федоров еще более ста лет назад предлагал направить совокупную боевую мощь человечества не на уничтожение друг друга, а на управление природой в совместных целях и интересах. Тогда подобное казалось утопией и вызывало у прожженных скептиков и прагматиков лишь ироничную усмешку. Однако жизнь доказала обратное. Спустя десятилетия в СССР нужды народного хозяйства обеспечивались в том числе... ядерными взрывами. Впрочем, не только в СССР.

Зачем вообще решились на такое

Несмотря на то, что автором идеи о мирном использовании вооружения стал наш мыслитель, эта практика была подсмотрена за рубежом, а конкретно – у американцев. В 1957 году в США стартовала так называемая «Операция Плаушер», которую в Советском Союзе прозвали «Операцией Лемех». В ходе нее произвели 27 ядерных взрывов – для «управления» природными процессами. А именно – с целью получения больших объемов земли или горных пород.

К 1973 году ранее намеченный и уже проведенный комплекс мероприятий признали бесперспективным – и решили свернуть программу. Тем не менее до ее сворачивания любопытной «бесперспективностью» успели заинтересоваться наши чиновники и физики-ядерщики. В марте 1962 года на стол министра среднего машиностроения Ефима Павловича Славского лег совместный доклад исследователей Юрия Николаевича Бабаева и Юрия Алексеевича Трутнева. Из доклада вытекало, что ядерную и термоядерную энергию можно использовать с толком для народного хозяйства, и начальство охотно в это поверило.

Решили, что бомбовые воронки можно приспособить под котлованы. Если произвести взрыв в нужном месте, то сразу же можно создать водохранилище, пригодное не только для орошения близлежащих территорий, но и для купания, получения питьевой воды и так далее. Все бы хорошо, только вот ученые умы отчего-то не придали должного значения проблемам радиации. Комплекс мероприятий получил название «Испытание 1004», или «Проект Чаган». «Пробу пера» решили отложить на три года, чтобы за это время как следует к ней подготовиться, а равно утрясти все бюрократические формальности.

Советские испытания

На момент выдвижения инициативы Бабаев и Трутнев успешно трудились в городе Саров, он же впоследствии «Арзамас-16», считались одними из лидеров в области советской ядерной физики. Поэтому создать ядерный заряд должной мощности для них не составило ни малейшего труда. Объектом испытаний была выбрана казахская река Чаган. Бомбу заложили в пойме реки, в скважине No 1004, и рано утром 15 января 1965 года произвели детонацию. Мощность взрыва составила порядка 170 килотонн, что восьмикратно превышало мощность Хиросимского взрыва в августе 1945 года.

Грохот был оглушительным. В небо на километр ввысь взлетело 10 миллионов тонн грунта, ударной волной тут же рассеянного в пыль. Образовался рукотворный водоем – воронка диаметром в 430 метров и глубиной в 100 метров. Река Чаган – под сопутствующим воздействием ядерной энергии – одним махом создала озеро.

«Такого красивого зрелища от ядерного взрыва я ранее не видел, хотя и повидал их немало», – так охарактеризовал произошедшее руководитель проекта Иван Федорович Турчин, один из опытнейших испытателей оружия массового поражения в СССР. Полученный результат понравился и заказчику: министр Славский стал одним из первых, кто искупался в новообразованном водоеме – и ему все очень понравилось. То купание в радиоактивном озере, кстати, не помешало Славскому дожить аж до 93 лет, притом долгое время сохраняя бодрость духа.

«Проект Чаган» носил экспериментальный характер, и в связи с этим первый взрыв провели на Семипалатинском полигоне. В силу закрытости территории вероятность утечки радиации сводилась к минимуму. Однако после оглушительного успеха, да к тому же после одобрения со стороны начальства, ареал «мирного» ядерного применения решено было расширить. Притом расширить существенно. Получение воды, добыча нефти, добыча земли, добыча полезных ископаемых – для чего только не детонировали атомные заряды в СССР в интересах народного хозяйства.

После знаменательных событий на Семипалатинском полигоне произвели еще 124 взрыва, из них 117 – вне специально отведенных для этого полигонов. Башкирия, Якутия, Коми, Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская, Кемеровская и Ивановская области, Красноярский край – все эти территории подвергались «мирным» бомбардировкам. В 10 километрах к северо-западу от озера Мелеуз, что в Башкирии, ядерными взрывами удалось удвоить объемы добываемой нефти. Через 15 лет после первого взрыва скважина вновь истощилась – и авантюрный эксперимент повторили.

Полученные результаты

К началу 1970-х годов постепенно начало приходить понимание, что трамбовать собственную территорию радиоактивными зарядами – не самая лучшая затея. «Проект Чаган» привел к тому, что радиоактивное облако накрыло 11 населенных пунктов, около 2 тысяч человек получили дозу облучения щитовидной железы, у некоторых было выявлено превышение предельно допустимой дозы радиации в 28 раз.

На сегодняшний день живописное озеро Чаган не пригодно для жизни рыб, животных и прочих организмов, да и купаться там категорически не рекомендуется. Ведь уровень радиации в водоеме превышает допустимые значения в сотни раз. Пострадали и все прочие территории, на которых проводились рискованные испытания. На них находили следы плутония-239, период полураспада которого составляет 240 тысяч лет.

В общем, человечество пока не вполне готово к амбициозным затеям мечтателей и философов. Ну или, по крайней мере, размах этих действий на данном этапе лучше ограничить – в силу чрезвычайной разрушительности уже изобретенного оружия.