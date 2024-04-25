Американская баскетболистка вспомнила ужасы российской тюрьмы

История американской баскетболистки Бриттни Грайнер хорошо знакома как российским, так и американским любителям спорта. Разумеется, у каждой стороны своя версия. Если вкратце, то обладательница всех мыслимых и немыслимых индивидуальных и командных наград в истории женского баскетбола, умудрявшаяся совмещать выступления в двух лигах, была задержана в Шереметьево с гашишным маслом и на 9 лет отправлена в российскую тюрьму за контрабанду наркотиков. Впрочем, пробыла она там недолго: приговор суда вступил в силу в октябре 2022 года, а уже в декабре Грайнер обменяли на Виктора Бута, томившегося в неволе в США.

Хотя пребывание звезды женской НБА и двукратной олимпийской чемпионки в российских местах не столь отдалённых и было непродолжительным, но оставило яркий след в её душе.

«На матрасе было огромное пятно крови. У меня не было ни мыла, ни туалетной бумаги. Это был момент, когда я почувствовала себя неполноценным человеком. И я подумала: «Итак, это будет веселая поездочка. Ты должна делать то, что должна, чтобы выжить», — так она описала свои впечатления Inside The Games.

Если верить различным источникам, то в колонии Грайнер была ответственной за уборку снега не территории, а также занималась шитьём. Кстати, из УГМК, за который она выступала в России, баскетболистка получила исключительно положительные отзывы, касающиеся дисциплины и поведения. Правда, врач команды заострял внимание на её проблемы со здоровьем, особенно подкосившимся после того, как баскетболистка перенесла коронавирус.

С одной стороны, в российском женском баскетболе Бриттни смотрелась инородным телом. Никто не умаляет её спортивных заслуг. Её приезд можно условно сравнить с подписанием контракта, например, мужского ЦСКА с Леброном. Но слишком уж много вопросов было к её гражданской позиции. Допустим, принимать участие в акциях типа BLM было занятием вполне вменяемым, тем более, что как раз в России никто её на расовой почве не оскорблял. Но вот наличие двух жён – бывшей и нынешней с точки зрения российских моральных ценностей и уголовного законодательства уже никуда не годится. Опять же, в пропаганде спортсменка замечена не была, а остальное вроде как не запрещено, но осадочек остался.

Грайнер – выдающаяся баскетболистка. Без преувеличения. Некоторые её достижения на родине – мекке баскетбола – будут побиты нескоро. И нельзя ведь сказать, что инцидент в России как-то повлиял на её карьеру. Во-первых, все события уместились в один календарный год. Во-вторых, по возвращении на родину Бриттни снова начала успешно продолжила защищать цвета «Финикса Меркури» — команды, с которой она выиграла чемпионат. Но в жизни так бывает – в дело вмешиваются внешние обстоятельства. Впрочем, и себя винить она тоже должна. Хотя, может, здесь прокололся и её представитель, который был обязан предупредить об особенностях законодательства страны, в которой она выступала. Между прочим, в Китае, где Грайнер также оставила свой след, подобных проблем не возникало.

Есть подозрение, что те впечатления от российской тюрьмы, которыми Бриттни поделилась с иностранной прессой, далеко не последние. Наверняка, мы ещё не раз услышим от неё много интересного. Но если она начнёт на этом откровенно хайповать, то уже возникнут вопросы – где правда, а где вымысел.