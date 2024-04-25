Загадки Балтики: что скрывают затонувшие военные корабли

Начался четвертый сезон комплексной экспедиции Русского географического общества "Тайны Янтарного края" в Калининградской области. Акваторию моря изучат с помощью многолучевых эхолотов и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Специалисты планируют исследовать объекты военно-технической истории, в том числе затонувшие в период Великой Отечественной войны суда.

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Участникам экспедиции предстоит обследовать несколько точек в российских территориальных водах Балтийского моря. Цель - поиск ряда объектов историко-культурного наследия. Речь в том числе о судах, затонувших в годы Великой Отечественной войны суда.

Для изучения акватории моря в определенных координатах планируется использовать многолучевые эхолоты и телеуправляемые необитаемые подводные аппараты.

Уточняется, что современные инженерные технологии позволяют не только находить и осматривать затонувшие корабли и суда. Также есть возможность "искать предметы материальной культуры, которые находятся под слоем ила, строить трехмерные модели обнаруженных объектов", отметила исполнительный директор фонда "Люди моря" Анна Радькова.

"Несмотря на сравнительно небольшие глубины, воды Балтики даже в XXI веке продолжают хранить множество тайн и исторических данных", - подчеркнула она.

Отмечается, что в рамках проекта разведывательно-водолазная команда проведет идентификацию и обследование затонувших артефактов под водой.

Как объяснила директор Департамента экспедиционной деятельности и туризма РГО Наталия Белякова, в 2024 году "мы начинаем развивать информационную систему, направленную на сохранение морского наследия России".

В связи с чем запланировано несколько экспедиций. Первая уже стартовала в водах Балтики. Затем начнется "Морское наследие Каспия", в начале мая продолжится экспедиция "Голоса погибших кораблей" в Финском заливе. В мае же специалисты планируют исследовать затонувшие корабли и суда в проливе Лаперуза - работа организована в рамках комплексной научно-исторической экспедиции "Русские помнят".