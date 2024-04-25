Как появился обычай дарить нечетное количество цветов

Есть приметы, которые мы соблюдаем с детства, даже не задумываясь об их происхождении. Одна из них — обычай дарить нечетное количество цветов. Мы твердо знаем, что с букетом, в котором четное число цветов, можно приходить только на похороны. Во всех остальных случаях — это неприемлемо. Как появилось такое правило и почему все его строго соблюдают?

Неприязнь к четным числам сохранилась со времен языческой Руси. Тогда четные числа ассоциировались с завершением жизненного цикла, смертью. Нечетные, наоборот, символизировали бесконечную жизнь, процветание и защиту от злых сил. Они были нестабильными, живыми, в противовес четным, сулящим покой.

Есть еще одна версия. Согласно ей, истоки нелюбви к четному числу цветов связано с торговлей. На Руси всегда измеряли штучные товары, в том числе цветы, дюжинами. Сколько бы дюжин ни было, всегда число будет четным. При дарении старались избавиться от этого казенного, унылого числа, убирая один цветок.

Интересно, что обычай дарить нечетное количество цветов существует только у нас. На Западе никто не видит ничего плохого в том, чтобы подарить четыре или восемь роз. В Японии принято дарить четный букет девушкам, которые еще не нашли свою вторую половину. Жители Страны восходящего солнца верят, что все существа в этом мире имеют пару и четное количество цветов — это пожелание обрести личное счастье.

В Грузии девушкам тоже дарят четное количество цветов. А к покойнику приходят с одним, тремя или пятью цветками. В Германии не просто дарят любимой четное количество роз, но именно восемь. Для немцев это сакральное, счастливое число, символизирующее бесконечность. Они считают, что букет из восьми цветов — это пожелание нескончаемого счастья и радости.