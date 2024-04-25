«Бомба на колесах»: чем закончился советский проект «Волга-атом»

Вплоть до Чернобыльской аварии развитие советской ядерной энергетики шло уверенными темпами. Тем не менее, многие амбициозные проекты советским атомщикам пришлось в итоге отвергнуть. По одной из версий, такая судьба в 1960-х годах постигла модель шестиколёсного автомобиля ГАЗ с атомным двигателем.

Заграничные концепты

На заре ядерной энергетики учёные и конструкторы всего мира были вдохновлены безграничными, как им казалось, перспективами использования атомных реакторов, об опасности которых тогда мало кто задумывался. Если можно размещать реакторы на ледоколах и подводных лодках, то почему бы не сделать это с другими транспортными средствами? Примерно так рассуждали конструкторы, выдвигавшие идеи атомовозов (мегапоездов), атомолётов и даже атомных танков. Но самой невероятной казалась концепция атомного автомобиля, впервые выдвинутая в США.

В 1958 году компания Ford, известная изобретением конвейера, представила макет атомного автомобиля Ford Nucleon. Обычной американской семье предлагалась машина, колёса которой должны были приводиться в движение посредством уранового реактора, парогенератора и двух паровых турбин. Однако способа решить главную задачу – уменьшить до бытовых размеров стандартный реактор подводных лодок S2W – никто так и не придумал. Ford Nucleon остался лишь музейным экспонатом.

«Волга-атом»

Советская изобретательская мысль отставала от американской, пока в 1958 году второй секретарь посольства СССР в Вашингтоне не увидел Ford Nucleon на промышленной выставке. По утверждению ряда источников, с лёгкой руки Никиты Хрущёва начались разработки советского аналога атомной машины. Этим занималось секретное Автомобильное конструкторское бюро, которое возглавлял физик Александр Камнев. Именно он проектировал основной элемент автомобиля – работоспособную силовую ядерную установку. Сначала Камнев решил пойти по тому же пути, что и американцы – взять действующий ядерный реактор (такой же, как на атомоходе «Ленин») и уменьшить его до приемлемых размеров. Когда это сделать не удалось, Камнев предложил принципиально новую конструкцию двигателя. Построенный в 1965 году опытный образец «Волга-атом» имел мощность двигателя в 320 л.с. Испытания в Североморске показали, что машина сильно перегревалась и плохо тормозила. Поскольку Брежнев не выказал заинтересованности в дальнейшей работе, проект свернули.

Впрочем, всё вышеизложенное не имеет достаточных документальных подтверждений. Описанный некоторыми авторами «четырехцилиндровый двигатель с использованием шайб из обогащенного изотопа урана 235» откровенно фантастичен, так что, скорее всего, речь идёт об очередном мифе. Автомобильная промышленность СССР никогда не принадлежала к числу передовых отраслей, занимаясь преимущественно копированием западных (и не самых передовых) моделей. Кроме того, не секрет, что многие разработки ядерщиков (например, ракеты с атомными двигателями), финансировались с ведома министерства обороны. У атомного же автомобиля не могло быть военного применения.

Впрочем, ядерный реактор на колёса в Советском Союзе всё-таки поставили. Учёные разработали и испытали гусеничные АЭС ТЭС-3 и «Памир-630Д »– мобильные установки, предназначенные для выработки электричества в труднодоступных районах, например, на Севере. Передвижные АЭС ждала разная судьба. От первой модели заказчики отказались в 1969 году из-за экономической неэффективности, вторая же модель оказалась «не к месту» после Чернобыля, и её ликвидировали.

Атомные автомобили – реальность будущего?

В настоящее время изобретатели возвращаются к идее атомного автомобиля. В 2009 году инженер Лоуренс Кулесус представил публике концепт-кар Cadillac World Thorium Fuel. Данная модель позиционируется как машина, способная работать 100 лет без заправки и ремонта. В ядерном реакторе нового типа используется торий – радиоактивный металл, 1 грамм которого даёт столько же энергии, сколько 30 тысяч литров бензина. К слову, в России насчитывается немало крупных месторождений тория, так что в XXI веке у нашей страны остаются шансы завоевать рынок атомных автомобилей, используя в т.ч. и советские наработки. Если, конечно, рядовые водители преодолеют страх перед «атомной бомбой на колёсах».