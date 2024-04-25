Орбитальные войны: какое оружие может быть использовано в космосе

В последние годы значение космических систем в обеспечении боевых действий, и без того огромное, взлетело на во всех смыслах заоблачную высоту. Спутники обеспечивают уже не только стратегическую, но и тактическую разведку, а также полевую связь. В ближайшем будущем орбитальные компоненты станут столь незаменимы, что при столкновении крупных игроков боевые действия неизбежно перекинутся в космос.

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Такая ситуация не стала результатом какого-то революционного рывка, как может показаться далекому от темы наблюдателю. Стратегическая космическая разведка возникла еще в начале 1960-х. Первая успешная миссия спутника-шпиона, американского Discoverer-14, состоялась в августе 1960-го, через три с половиной месяца после того, как над Свердловском был сбит U-2 Пауэрса. Корабль, отправивший в космос Юрия Гагарина, изначально разрабатывался на одной базе с фоторазведчиком (первый частично успешный полет «Зенита» состоялся в апреле 1962-го), а в 1970-х у СССР успешно работали две военные пилотируемые орбитальные станции, созданные по программе «Алмаз» и известные под «штатскими» именами «Салют-3» и «Салют-5». Пояснения, что спутниковая связь существует также давно, и вовсе не требуется – «тарелки» спутникового телевидения служат сомнительным украшением домов по всему миру (то, что «домашние тарелки» являются устройствами только приема данных, сути не меняет). Спутниковые телефоны появились в коммерческой эксплуатации примерно одновременно с сотовыми. Спутниковая навигация также не нуждается в представлении, а создавалась она в свое время в интересах военных и верно служит им до сих пор.

© «Салют-3» – военная пилотируемая орбитальная станция СССР, успешно работавшая в 70-х

Впечатляющий прогресс последнего десятилетия – это результат эволюции, причем не столько чисто космических, сколько «общих» технологий, в первую очередь микроэлектроники. Создание компактных и производительных вычислительных мощностей, доступной и устойчивой к космическим условиям электроники, систем связи с высокой пропускной способностью (включая особо удобную в безвоздушном пространстве лазерную связь), совершенствование солнечных батарей – все это работало в синергии и дало накопительный эффект. Современный спутник – это зачастую не многотонный аппарат размером с автобус (хотя и такие остались в определенных нишах), а достаточно компактное устройство: большинство спутников Starlink в сложенном виде напоминают большой чемодан и весят около 300 кг (впрочем, второе поколение потяжелело до тонны). А выдающие ценную для военных развединформацию спутники дистанционного зондирования Земли сейчас весят не более центнера и размером напоминают мини-холодильник (например, SkySat компании Planet с разрешением до 50 см).

В двухтонном формате сейчас уже помещается то, что выдает снимки, по качеству не уступающие тому, для чего в годы холодной войны приходилось создавать пятнадцатитонного монстра, – речь о разрешении снимков порядка 30 см. По открытым источникам мы не можем уверенно судить о том, на что способны лучшие современные государственные спутники-шпионы. Но если говорить об оптической фотосъемке, то в районе разрешения 15–20 см, по оценкам физиков, находится предел четкости снимка из-за возмущений земной атмосферы. Что-то дополнительно может «вытянуть» цифровая обработка серий снимков, но прочитать газету или однозначно опознать человека в лицо спутники, вероятно, не смогут никогда.

Уменьшение размеров спутников позволяет за раз выводить их большое количество и создавать крупные группировки – «мегасозвездия» из сотен и даже тысяч аппаратов. Спутникам связи это позволяет перейти с высоких, зачастую геостационарных орбит (немногочисленным спутникам необходимо «забираться повыше», чтобы быть всегда видными и быть на геостационарной орбите, чтобы узконаправленная антенна могла поймать далекий сигнал) на низкие, благодаря чему сокращаются требования к абонентскому оборудованию, повышается пропускная способность и уменьшается задержка сигнала, достигающая у «геостационарного» интернета примерно 500 мс. Сервисам дистанционного зондирования Земли многочисленность «глаз» позволяет снимать заданную точку оперативно, многократно в течение дня и с разных ракурсов. Если раньше при испытаниях новой техники или особо чувствительных маневрах военные пользовались большими промежутками между появлением чужих спутников, то сейчас даже аппараты с высоким разрешением летают столь плотно, что от оптических уже нет смысла стараться скрываться днем (как правило, они летают на солнечно-синхронной орбите, чтобы пролетать только над освещенной стороной планеты). По ночам чуть свободнее, поскольку спутников радиолокационной разведки или с инфракрасными камерами поменьше, но и здесь ситуация меняется.

Большое внимание в связи с построением новых спутниковых группировок уделяют бурному прогрессу на рынке пусковых услуг, в первую очередь связывая его с частично-многоразовыми ракетами семейства Falcon, которые радикально удешевили для США и союзников вывод полезной нагрузки в космос. Однако первопричина здесь все же миниатюризация спутников. То, что из 600 спутников группировки OneWeb более 400 были выведены обычными «Союзами», доказывает, что экономически оправданным может быть развертывание на старых ракетах-носителях даже крупных группировок. Starlink с более чем 5800 аппаратами на орбите (свыше половины всех «живых» спутников на орбите Земли), конечно, случай особый. Дальнейший прогресс в средствах вывода обещает дать возможность использовать их для доставки грузов в любую точку мира – создаваемый той же SpaceX Starship активно продвигается американским военным в этом качестве. Кроме суборбитальных перелетов ведется работа над технологиями размещения грузов на орбите, «складированием» их там заранее, чтобы доставить по запросу в нужную точку. Отсюда уже недалеко до ударных космических систем, но публично эту тему стараются не поднимать.

Война в небесах

Господство на орбите еще не означает господства в воздухе – к счастью, появления в космосе средств поражения наземных целей в ближайшие годы не ожидается. Однако уже сейчас спутниковое превосходство серьезно влияет на боевые действия на Земле, и со временем это влияние будет только усиливаться. Так, в США начато развертывание уже чисто военного спутникового созвездия PWSA, которое будет сосредоточено на связи, целеуказании, разведке и противоракетной обороне (в разрезе обнаружения пусков и отслеживания боевых блоков). Ведется предварительная работа над созданием спутниковой группировки радиолокационной разведки GMTI, которая должна быть способна отслеживать в почти реальном времени и почти непрерывно все крупные движущиеся объекты на земле и на море (в более далекой перспективе – и самолеты). Разумеется, в случае прямого конфликта технологически развитый противник не станет безропотно терпеть работу против себя космического компонента вооруженных сил США, как и американцы вряд ли потерпят такое у своих противников.

© Единственный в истории реальный перехват спутника американским истребителем F-15A, 1985

Противоспутниковое оружие начали разрабатывать одновременно с созданием первых военных спутников, хотя эта задача оказалась непростой. Во второй половине 1960-х – начале 1970-х у США формально стояла на боевом дежурстве на атолле Джонстона пара противоракет, созданных по «Программе 437» на базе баллистических ракет средней дальности «Тор» (до этого были экспериментальные системы наземного и воздушного базирования).

Эти ракеты были способны поразить ядерным зарядом пролетающие неподалеку спутники на низкой околоземной орбите. В СССР в эти же годы создавался комплекс под незамысловатым названием «Истребитель спутников» (ИС), использовавший связку ракеты-носителя семейства «Циклон» и маневрирующего перехватчика-«камикадзе», который после сближения поражал цель направленным взрывом осколков. Во второй половине 1970-х ИС был поставлен на дежурство.

В дальнейшем СССР и США активно разрабатывали другие противоспутниковые системы, оставшиеся, впрочем, по большей части на экспериментальной стадии. Например, достаточно широко известна авиационная противоспутниковая ракета ASM-135, с помощью которой 13 сентября 1985-го спутник был сбит истребителем-перехватчиком F-15A. Ни до, ни после таких перехватов больше не было (по крайней мере, если иметь в виду только рассекреченные, задокументированные и полноценные, а не «условные» перехваты). В СССР разрабатывался и испытывался аналог – ракета «Контакт» для противоспутникового перехватчика МиГ-31Д.

Создание противоспутникового оружия – это очень чувствительный вопрос, поскольку занимающиеся этим государства рискуют получить обвинения в милитаризации космоса. Достоверно можно говорить об имевших место испытаниях и развернутых наземных противоспутниковых ракетах, которые благодаря точно рассчитанной баллистической траектории достаточно близко пересекаются со спутником-целью. Такой способностью обладают американские корабельные противоракеты SM-3, российский комплекс ПРО, известный под названием «Нудоль», китайские и индийские системы. Немногое известно о разработке новой отечественной противокосмической авиационной ракеты и о соответствующих идеях у американцев. Общий недостаток подобных средств, которые зачастую в первую очередь являются системами ПРО, – они могут поражать только спутники, пролетающие на низких орбитах и условно «над головой» самого комплекса.

© Эсминец USS Fitzgerald DDG 62 запускает ракету Standard-3 SM-3

Если хочется забраться повыше или поразить целевой спутник в нужное время, то для этого придется выводить собственный. Активно развиваются т. н. «спутники-инспекторы», используемые в первую очередь для сближения с аппаратами других стран и их изучения. Но никто не мешает дооснастить их дополнительными «средствами воздействия», благо броню на спутники не вешают. Кто знает, может, «инспекторы» уже давно небезоружны?

На страницах академических работ обсуждают не только такие очевидные вещи, как таран, классические пушки, лазеры, электромагнитное воздействие, но и такую экзотику, как обрызгивание агрессивными химикатами. Еще можно захватить «клешней» вражеский аппарат и развернуть его, повредить или вовсе постараться придать ему тормозной импульс, чтобы он сошел с орбиты, а самому потом снова разогнаться. В мире внезапно вспыхнул интерес к средствам борьбы с космическим мусором – вкладывать миллиарды в них начали даже такие «тихие» страны, как Япония. Хорошее средство борьбы с космическим мусором, скорее всего, будет способно выполнять свою задачу, даже если мусор уклоняется и отстреливается… Впрочем, не все кокетничают, и в США достаточно открыто идут работы, например, по программе «оперативного запуска в тактических целях», призванной сделать так, чтобы на дежурстве всегда была пара ракет с «инспекторами», которые после интересного иностранного запуска смогут в течение суток быть отправлены на перехват, сблизиться с целью, осмотреть, а потенциально и принять меры.

Для высокоорбитальных, в частности, геостационарных спутников главными врагами, вероятно, будут «собратья». Однако спутники-истребители вряд ли смогут бороться с мега-созвездиями из тысяч низкоорбитальных аппаратов. Глава американского Агентства космических разработок, ведающего созданием военного созвездия PWSA, в августе 2023 года хвастался, что его «не волнуют» любые физические средства перехвата спутников, поскольку их будут многие сотни, а выводить новые дешевле, чем перехватывать. К сожалению, приемы с прочно вошедшей в отечественный фольклор «горой щебенки» (альтернативные варианты – стальные шарики или шарикоподшипники), которую якобы можно вывести в космос, и она всех поразит, не соотносятся с реальной орбитальной механикой. Земная орбита – это не кольцевая ветка метро, как может показаться после просмотра неплохого, но не научного фильма «Гравитация» 2013 года с Сандрой Буллок. Во-первых, даже ближнее околоземное пространство невероятно огромно. Во-вторых, в маленький спутник еще надо попасть, а в-третьих, не факт, что ему удастся нанести вред, ведь при значительной разнице в скоростях «щебенка» просто уйдет на орбиту выше или ниже. В лучшем случае подобными мерами можно добиться того, чтобы орбиты облака мусора и целевого созвездия спутников регулярно пересекались, что время от времени будет приводить к незначительным потерям.

Средствами борьбы с крупными созвездиями в обозримой перспективе будут кибератаки, поражения главной наземной инфраструктуры и электромагнитные атаки. Опасения американских политиков по поводу создания Россией ядерного оружия для уничтожения спутниковых группировок не лишены смысла – при массированном применении ядерных зарядов, особенно оптимизированных на повышенный выход электромагнитного излучения и радиации, вероятно, можно добиться массовой деградации электроники на большинстве спутников, кроме самых защищенных. Однако подобное оружие будет совершенно неизбирательным – оно поразит как вражеские спутники, так и все остальные. Так что прибегнуть к нему можно будет только в крайнем случае и в условиях серьезного перекоса в космических возможностях.

Как бы то ни было, с угрозой, что небеса по всему миру могут расцвести рукотворным «северным сиянием», человечеству придется жить, пока не сделают, говоря языком фильма «Звездные войны», более элегантное оружие для более цивилизованной эпохи.

Например, высокоманевренные благодаря электрореактивному двигателю, регулярной дозаправке и ядерной энергетической установке орбитальные эсминцы с лазерными орудиями не выглядят уже чем-то фантастическим – по отдельности все эти компоненты активно разрабатываются.