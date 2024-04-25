Матильда Кшесинская: как балерина стала самой богатой женщиной России

Любовница трех-четырех великих князей ведала всеми заказами пушек в России

© Global Look Press // Матильда Кшесинская

А действительно, кто она такая? Гениальная балерина и великая любовь цесаревича Николая? Так талантливых балерин в России были десятки. Это в Петрограде Матильда была вне конкуренции, а в эмиграции танцевать её почти не приглашали. В Париже и Лондоне она была интересна публике не как балерина, а как любовница трёх, а по другой версии, четырёх великих князей из семейства Романовых.

Императорский балет с определённой натяжкой можно считать коллективным гаремом семейства Романовых. Практически все великие князья традиционной ориентации имели любовниц-актрис. Иногда романы затягивались, и у великих князей создавались вторые семьи. Так, Константин Николаевич прижил от балерины Анны Кузнецовой пятерых детей, которые получили фамилию Князевы. У Николая Николаевича (старшего) от балерины Екатерины Числовой было четверо детей, получивших фамилию Николаевы. А его законный сын Николай Николаевич (младший) завёл примадонну Александровского театра Марию Александровну Потоцкую.

Метресс для великих князей готовили в Императорском театральном училище. Девочки с самого начала мечтали соблазнить кого-либо из Романовых. В Бахрушинском музее сохранился дневник Кшесинской, который она вела с 14 лет. Там Матильда, не стесняясь, пишет, что при подъезде к театру карет с великими князьями ученицы буквально дрались за места у окон, ближайших к подъезду. Матильда хвалилась, что она почти всегда занимала лучшие места и всячески старалась обратить на себя внимание.

Сцена в кинофильме «Золушка», где мачеха и её дочки подсчитывали знаки внимания королевских особ, мне всегда казалась перебором. А вот в театральном училище 14−16-летние девицы производили подобный подсчёт после каждого посещения спектаклей великими князьями. Естественно, после спектакля Романовы шли за кулисы, а затем следовал торжественный ужин.

В своих воспоминаниях 85-летняя Кшесинская утверждала, что на ужине после спектакля Александр III посадил её за стол рядом с собой и с наследником и сказал: «Только не слишком флиртуйте». Так вроде бы император благословил её роман с цесаревичем Николаем.

Согласно же дневнику, Матильда сама затащила императора к своему столу, а её подруга Женя тоже сделала с наследником.

Кстати, у Николая до Матильды была ещё одна ученица театрального училища, и тоже полька — Мария Лабунская. Она была на два класса старше Матильды и училась вместе с её братом Иосифом Кшесинским. От брата Матильда знала о романе Лабунской и периодически напоминала о нём Николаю. Так, 5 декабря 1892 года Матильда писала Николаю: «В Париже я видела твою прежнюю симпатию М.Л.».

Дело в том, что в 1892 году из-за каких-то дворцовых интриг Лабунской выдали крупную сумму денег и велели убираться из России.

В начале 1890-х годов юные гвардейские плейбои великий князь Сергей Михайлович и его сослуживцы по полку Воронцов и Шереметев организовали «картофельный клуб». Как-то я прочел опус учёной дамы, в котором с чувством рассказывалось, как они ходили в турпоходы и в золе жарили картошку. Увы, во Франции такой «картофель» называли «клубничкой». Вскоре в «картофельный клуб» вступает и наследник престола, будущий император Николай II. В его дневнике появляются частые упоминания о походах за «картофелем».

Став императором и вступив в брак с Алисой Гессенской, Николай II передал свою сладкую «картофелину» троюродному дяде Сергею Михайловичу.

© Матильда Кшесинская (урожд. полька Матильда Кржесинская), также известная как Ее Светлейшее Высочество княгиня Романова-Красинская с 1921 года

Сергей был глуповат и плешив, и Матильда никогда всерьёз не любила его. Зато главный инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович безумно влюбился в балерину.

Ну, и что теперь светило Матильде? Великие князья, оставляя своих метресс, давали им состояние, позволявшего жить на уровне купчих 2-й гильдии, не более. Кстати, цесаревич Николай, попрощавшись с Кшесинской, подарил ей дом на Английской набережной, который в 1876 году великий князь Константин Николаевич подарил своей метрессе актрисе Анне Кузнецовой. Позже обедневшая метресса продала дом.

Кроме того, Николай подарил Матильде несколько драгоценностей. И всё! И если бы не новый блестящий роман, о Кшесинской мы бы знали не больше, чем о Числовой, Кузнецовой, Лабунской и т. д.

Блестящий роман с Сергеем Михайловичем? Да с ним скучно. И Матильда быстро в параллель нашла ещё одного великого князя — Андрея Владимировича. Он них двоих она даже родила сына Владимира. В России он числился Сергеевичем, а в эмиграции — Андреевичем. Но это всё мелочи. Главный роман Матильды — ни с Николаем, ни с Сергеем, ни с Андреем, а с Военным ведомством.

Николай II не разбирался в артиллерии и полностью отдал её на откуп Сергею.

История утаила от нас, кто и когда сделал интересное предложение Матильде от имени фирмы «Шнейдер». Матильда согласилась и, используя своё влияние на Сергея, создала ОПГ с фирмой «Шнейдер» составе фирмы «Шнейдера», подконтрольного ей правления Путиловского завода и самого Сергея.

© Николай II (в центре) во время доклада артиллерийского офицера и осмотра 3-х дюймового (76,2 мм) орудия

Сергей принимал на вооружение исключительно орудия фирмы «Шнейдер», даже если они существенно уступали орудиям Обуховского, Крупповского и других заводов. Все орудия фирмы «Шнейдер» изготавливались или во Франции, или на подконтрольном Шнейдеру Путиловском заводе. Ну, а главному поставщику артиллерии для русской армии — Пермскому заводу — с 1906 по 1914 год не заказали ни одной пушки.

Мало того, по указанию французского правительства фирма «Шнейдер» и Сергей полностью выполнили заказы на полевую артиллерию и сорвали все без исключения заказы на тяжёлую артиллерию. Русская армия должна была только наступать.

Деятельность ОПГ обошлась русской армии в сотни тысяч убитых, зато принесла Матильде миллионы.

Кшесинская стала самой богатой женщиной России. Она купила и перестроила роскошный дворец в Стрельне. Матильда хвалилась, что её дворец был электрифицирован раньше всех великокняжеских. Действительно, мощная электростанция иллюминировала по вечерам всё имение Матильды.

На её День Рождения в Стрельну собиралось не менее двух тысяч гостей. Для этого даже менялось расписание на железной дороге.

В Петербурге Матильда строит ещё больший дворец на Кронверкской набережной. Сейчас мало кто знает, почему Ленин в 1917 году оказался во дворце Кшесинской. Матильда имела около дюжины автомобилей и конных экипажей. Соответственно, в её дворцовом комплексе был большой гараж. В марте 1917 года он приглянулся солдатам самокатного батальона, которые разместили там несколько автомобилей. Солдаты занимали первый этаж, а второй этаж сдали в аренду Петроградскому комитету РСДРП. Там работал Ленин и выступал со знаменитого балкона.

Кроме того, Матильда строит два дворца во Франции на Лазурном Берегу.

Кшесинская с 1906 года больше тратит денег на театральную деятельность, нежели получает от этого дохода. К примеру, она брала отпуск в театре, и сама себе устраивала гастроли в Париже, покупая фантастически дорогие декорации и нанимая актёров.

Матильда турнула трёх директоров Императорских театров и не менее тридцати неугодных ей балерин.

В 1918 году Кшесинская уехала во Францию. Она потеряла в России большую часть своего состояния, но зато революция позволила ей вступить в брак с великим князем Андреем Владимировичем. Ну, а родной брат мужа, самозваный император Всея Руси Кирилл («царь Кирюха», как его называл великий князь Николай Николаевич), произвёл Матильду в светлейшую княгиню Красинскую.

Матильда привыкла к роскошной жизни, между тем танцевать её не приглашали, а главное, кончился роман с Военным ведомством. Наступила нищета. Единственным доходом стала частная школа балета, где преподавала Кшесинская.

В конце 1950-х годов Матильда пытается поправить своё материальное положение выпуском мемуаров. Особого дохода издательская деятельность ей не принесла, но зато привела к последнему в её жизни роману. Да ещё с кем! С Комитетом государственной безопасности.

В мае 1957 года Матильде написал письмо директор клинского музея Чайковского В.К. Журавлёв. Причём получила она его с хитрой оказией кружным путём через Лондон. У Журавлёва-де не хватало материалов о жизни Кшесинской, и он просил помочь ему с документами.

Представьте себе, в 1957 году даже люди, имевшие родственников среди эмигрантов, боялись написать им письмо. Последнюю весточку от брата Иосифа Матильда получила в 1940 году и больше не имели никаких связей с СССР. И вдруг директор провинциального музея затевает переписку со скандальной эмигранткой без ведома КГБ?

«Контора» хотела заполучить Матильду в СССР, и Журавлёв обещал ей деньги и безбедную старость. Понятно, что КГБ планировало использовать возвращение Матильды для пропагандистских целей, что, кстати, и было проделано с рядом деятелей искусств.

Но Матильду на мякине не проведёшь. Ехать в Дом ветеранов сцены ей не хотелось, и она потихоньку тянула денежки с товарища Журавлёва.

© Прима-балерина Матильда Кшесинская с ученицами на уроках танцев в Лондоне

Не сумев заполучить живую Матильду, «контора» пожелала купить у неё подлинник «Воспоминаний». Зачем это понадобилось КГБ? Да, чтобы какой-нибудь дядя не посоветовал Матильде вставить в них какую-нибудь гадость про СССР или компромат на вождя мирового пролетариата.

27 июня 1961 года Матильда передала в советское посольство в Париже оригинал «Воспоминаний». Они были доставлены в Москву и… бесследно исчезли. Лишь через 12 лет, когда Кшесинской уже не было в живых, состоялось чудесное обретение «Воспоминаний» в одном из отделов Библиотеки им. Ленина.