Как советские и американские солдаты повстречались на Эльбе

Этот снимок сделан американским военным корреспондентом 25 апреля 1945 года на Эльбе под городом Торгау. Справа - лейтенант Красной армии, командир взвода батальонной разведки Александр Сильвашко. Слева - лейтенант американской армии, командир пешей разведки Уильям (Билл) Робертсон.

© Александр Сильвашко и Билл Робертсон

Им обоим по 20 с хвостиком. Небритые, страшно уставшие. Сжигаемые радостью и почти детским любопытством друг к другу. Американец не знал русского точно так же, как русский не знал английского. Но это был тот случай, когда друг друга понимают без слов: изъяснялись мимикой и жестами - "на мигах", как говорил Сильвашко...

В тот день на Эльбе произошло как минимум три встречи советских солдат с американцами, и историки долго гадали, кто же был первым? Сильвашко с Робертсоном под Торгау или, скажем, лейтенант Голобородько с лейтенантом Коцебу под Локвицем...

Возможно, Сильвашко и Робертсон и не были первыми. Но то, что они первыми выпили трофейного коньяку за победу, дружбу, мир, а потом и за женщин, у них по крайней мере сомнений не возникало. И хотя история по этому поводу умалчивает, это их правда, их собственная солдатская история. А по сути - их жизнь.

Американский лейтенант и почтенный нейрохирург, профессор медицины Билл Робертсон умер в 1999 году в Лос-Анджелесе, оставив после себя трех сыновей, кучу внуков и добрую память: говорят, методики, разработанные профессором, известны и в наших клиниках.

Александра Сильвашко не стало в 2010-м, он жил в деревне Морочь Минской области. До конца своих дней хранил воспоминания "друга Билла", как называл он своего американского товарища. На основе сохранившихся очерков и живого рассказа ветерана, записанного в деревне Морочь, мы восстановили картину тех событий.

...В те дни взводу батальонной разведки лейтенанта Александра Сильвашко, окопавшегося на берегу Эльбы, была поставлена задача: наблюдать за противоположной стороной и в случае обнаружения американских солдат доложить по инстанции. Когда стрельба в Торгау вдруг вспыхнула с особой силой, советские солдаты ответили тем же. Потом стихло. Тогда-то разведчики и увидели "какую-то размалеванную белую тряпку", которая поднялась над городской кирхой. Этой тряпкой оказался американский флаг...

Командир пешей разведки Уильям Робертсон и трое его солдат - Джеймс Макдональд, Пол Стауб и Фрэнк Хаффав - получили приказ произвести разведку трех дорог. Та, которая вела на Торгау, внезапно заполнилась толпами беженцев. Было ясно: с востока давят русские. На джипе разведчики понеслись в Торгау. В городе патруль попал под сильный огонь недобитых эсэсовцев, на который дружно ответили из-за реки.

Сорвав с веревки первую попавшуюся простыню, американский лейтенант выбил ногой дверь в аптеку и какими-то попавшимися под руку порошками разрисовал ее под американский флаг. "Надо же было дать понять русским, что в городе не только немцы, но и американцы", - вспоминал Билл. Этот флаг, тотчас замеченный русскими, и появился над башней.

© Фотохроника ТАСС // Встреча на Эльбе советских и американских войск

Они карабкались навстречу друг другу по фермам разрушенного отступающими немцами, опрокинутого в воду моста. По ним стреляли эсэсовские снайперы, которых тут же накрывал плотный огонь с "русского берега". Здесь они и встретились: лейтенант американской армии Уильям Робертсон, русский лейтенант Александр Сильвашко и сержант Николай Андреев. Эта встреча на Эльбе и вошла в историю как символ победы союзных войск над немецким фашизмом.

Чуть позже на джипе Робертсона четверо советских офицеров - лейтенант Сильвашко, майор Анфим Ларионов, капитан Василий Недо и сержант Николай Андреев - мчались в расположение американских частей. И это, безусловно, был первый визит, который нанесли советские солдаты американцам. Он был самым неформальным и самым теплым.

"Мы праздновали всю ночь, ужин незаметно перерос в завтрак, - рассказывал Сильвашко. - Американцы страшно хотели заполучить в качестве сувениров "русские звезды" - это были ордена Красной Звезды. Мы им объясняли, что это невозможно, и дарили им звездочки с пилоток".

Cудьбы наших героев сложились по-разному. Когда Билл Робертсон доложил командованию о том, что привез русских, он был тотчас арестован. Формальные причины на то были: по приказу он не должен был находиться в Торгау. Однако неприятности у него длились недолго. Через час Билл вернулся в часть. И не лейтенантом, а старшим лейтенантом. В его судьбу вмешался сам командующий союзными войсками генерал Эйзенхауэр.

"Знаете, ребята, всякое у меня бывало, а вот такого, как у вас, не было. Завидую я вам", - говорил генерал четверым американским героям. В ответ Робертсон подарил ему американский флаг - тот самый, размалеванный...

Не обошли американских разведчиков и советские награды. Старший лейтенант Билл Робертсон был награжден орденом Александра Невского. Вручал орден командир 58-й гвардейской стрелковой дивизии генерал Русаков. Героями они вернулись в Америку и после войны.

А вот наших участников встречи никто не награждал. Их имена в военных хрониках того времени вообще не упоминались, существовал запрет на публикации. Несколько строк в "Красной звезде", "Известиях": встретились, потом приводили в порядок оружие, мылись в банях, брились...

Снимок, ставший символом встречи на Эльбе и уже через несколько дней после нее облетевший весь мир, в Советском Союзе был впервые опубликован лишь в 1975-м.

После войны Александр Сильвашко до пенсии работал сельским учителем. Преподавал историю, и профессия у него, как и у нейрохирурга Билла Робертсона, была вполне мирной.