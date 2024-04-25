Как появилось культовое «Советское шампанское»

В СССР Новый год ассоциировался с двумя вещами — салатом «Оливье» и шампанским. Нужно сказать, что сейчас мало что изменилось, разве что выбор алкогольных напитков стал обширнее. Граждане Союза, в основном, довольствовались «Советским шампанским», которое в новогодний праздник было на каждом столе. Как появился этот напиток и чему он обязан своей популярностью?

Новое — забытое старое

История шампанских вин в СССР началась в 1924 году вместе с прекращением действия «сухого закона». Правительство поставило перед виноделами задачу — создать легкий алкогольный напиток, который впишется в жизнь нового советского человека. Выбор пал на игристом вине. Оно должно было иметь приятный вкус и доступную цену. Покупательная способность населения тогда была невысокой, поэтому второе условие было очень важным.

Задачу взял под личный контроль Алексей Иванович Рыков — председатель Совнаркома СССР. Виноделы принялись за работу и начали экспериментировать с разными сортами винограда и технологиями. Отцом «Советского шампанского» можно считать Антона Михайловича Флорова-Багреева, русского и советского винодела, эксперта по игристым винам.

Флоров-Багреев, занимавшийся виноделием еще в Российской империи, подошел к решению задачи очень серьезно. Он отправился в путешествие по миру, чтобы познакомиться с опытом специалистов из разных стран. Важную роль сыграл и личный опыт ученого, долгое время руководившего производством вин в совхозе «Абрау-Дюрсо». Это предприятие основали на базе бывшего царского имения, славившегося до революции своими виноградниками.

Ученый некоторое время работал вместе с князем Львом Голицыным. Этот аристократ в конце 19 столетия производил шампанские вина в своем поместье в Крыму. Он первым в России создал игристые вина, по мнению экспертов превосходящие большинство европейских аналогов. Один из сортов голицинского шампанского подавали в 1896 году на торжественном ужине по случаю коронации Николая II. Ему даже присвоили особое название — «Коронационное».

Сталин и шампанское

Флоров-Багреев был достойным продолжателем голицинского дела. Изучив множество технологий, винодел не нашел идеального рецепта. Поэтому он создал свой. В его основу легло изобретенное им уникальное оборудование, получившее название «Акратофор системы Флорова-Багреева». Аппарат имел сложную конструкцию и производство игристого вина занимало немало времени. 28 суток сырье бродило, чтобы получить необходимый напитку вкус и аромат. Затем его охлаждали и разливали в стеклянные бутылки.

В 1928 году экспериментальная партия советского игристого вина из 36 тыс. бутылок была готова. Напиток лично продегустировал Иосиф Сталин и остался доволен. Вождь дал добро на массовое производство.

Журналисты так осветили это событие в прессе:

«Товарищ Сталин сказал, что стахановцы зарабатывают сейчас много денег, также много зарабатывают инженеры и трудящиеся. И если они захотят шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское ведь это признак материального благополучия и зажиточности».

Первое серийное шампанское, созданное по методу Флорова-Багреева появилось на прилавках мага Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru зинов только в 1937 году. Игристое вино несколько уступало по вкусовым качествам зарубежным продуктам, но зато было недорогим. Граждане СССР быстро распробовали новинку и начали ее активно покупать. Перед началом Великой отечественной войны алкогольный напиток производили в огромных количествах.

Напиток, признанный во всем мире

Но Флоров-Багреев не остановился на достигнутом и продолжил создавать новые технологии. В 1940 появился метод шампанизации вина в непрерывном потоке. Его долго совершенствовали и первое вино, полученное таким способом, появилось в продаже только в 1954 году. Пионером в его выпуске стал Московский завод шампанских вин. Эффективность производства возросла на 230 процентов, и игристое вино стало еще дешевле.

«Советское шампанское» признали во всем мире. На разных выставках оно получило более 200 медалей! Страны Запада даже приобретали лицензию на выпуск напитка по новой технологии. Первыми ее оценили ФРГ и Испания. А в 1975 году игристым вином из СССР заинтересовалась легендарная французская компания Moet. Вино газированное по такой технологии начали производить и на французских заводах.

© «Советское шампанское» среди населения активно продвигали благодаря кинематографу

Рос и экспорт отечественного продукта. В 1980 году СССР поставило за рубеж около 9 млн бутылок «Советского шампанского» разных сортов. Реклама игристого вина в стране была ненавязчивой, но очень активной. В советских фильмах счастливые граждане с удовольствием пили его за праздничным столом (и не только). Например, из фильма «Бриллиантовая рука» в народный фольклор попала фраза о том, что «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты!»

Горбачевская антиалкогольная кампания 1985-87 годов нанесла серьезный урон отечественному виноделию. В соответствии с решением правительства вырубили огромные площади виноградников. Сельскохозяйственные угодья винодельческих предприятий сократились более чем в 2 раза. Это сказалось как на количестве, так и на качестве продукта. Отрасль до сих пор не оправилась от тех потрясений и часть сырья для шампанского закупают за рубежом.

Борьба за название

После развала СССР заводы, выпускавшие «Советское шампанское», оказались в России, Украине и Беларуси. Эти предприятия получили равные права на использование легендарной торговой марки. Но популярный праздничный напиток мог утратить свое имя. В 1988 году межпрофессиональный комитет вин Шампани, созданный специально для защиты слова champagne, потребован отказаться от слова «шампанское» на этикетках бутылок.

Виноделы из Франции мотивировали это тем, что алкоголь может носить гордое имя «шампанское» лишь в том случае, когда он изготовлено из винограда, выращенного в Шампани. Начались суды и тяжбы, в результате которых в Евросоюзе, Южной Африке, Австралии, Чили и Канаде перестали использовать этот термин.

Но в странах бывшего Союза виноделы смогли найти компромисс с обладателями прав. Название на кириллице разрешили использовать, но только на внутренних рынках. Экспортировать игристое вино с надписями на этикетке «Советское шампанское» запрещено. За рубежом тот же продукт называется просто — «Советское игристое».