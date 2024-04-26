Восстановлено генеалогическое древо загадочного европейского народа

Крупнейшее на данный момент исследование, касающееся изучения древней ДНК в рамках одного или нескольких поселений, позволило ученым восстановить генеалогическое древо нескольких родов аваров — загадочного народа, который появился в Европе в VI веке нашей эры и быстро набрал силу. Материалы опубликованы в журнале Nature.

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История без письменности

О самом факте существования аваров ученые знают по документам других народов и археологическим находкам. Авары появились в центре Европы в разгар Великого переселения народов IV—VII веков, а значит, вероятно, пришли откуда-то с востока. В Европе они довольно быстро создали Аварский каганат, просуществовавший около 260 лет. Активно участвовали в войнах: иногда как союзники Византии, иногда — как противники. Также постоянно вступали в столкновения с другими народами, населяющими регион.

При этом сами авары летописей о себе не оставили. О них практически ничего неизвестно — даже на каком языке говорили.

Восполнить пробелы сейчас помогает генетика. Прошлые исследования ДНК показали, что генетически люди, похороненные на первых аварских кладбищах в Европе, то есть в VI веке, имели общее происхождение с людьми, похороненными в Монголии всего на несколько десятилетий ранее. Это доказывает гипотезу о происхождении авар — они действительно пришли из Средней Азии, преодолев около 7000 км.

Но как авары адаптировались на новой территории? Как скрепляли свое сообщество? Какие обычаи у них бытовали?

Кладбища вместо документов

Археологи могут проследить распространение культуры по тем или иным предметам. Антропологи — получить некоторые данные о конкретных людях и образе их жизни по фрагментам костей и зубов. А генетики, которых все чаще привлекают к историческим исследованиям, могут пойти еще дальше: проследить родственные связи и определить, кем приходились друг другу лежащие в соседних могилах люди.

Лля нового масштабного исследования команда специалистов из разных стран Европы выбрала четыре аварских кладбища из Среднедунайской низменности, бывшей центром каганата. При этом надо учитывать, что авары жили, в основном, как кочевники-скотоводы, поэтому тут стоит говорить даже не о стационарных поселениях, а об устоявшихся социальных группах.

На всех этих погостах людей хоронили с первых годов переселения и практически до падения аварского государства. В сумме проанализирован геном 424 человек.

«Мы стремились изучить структуру населения, родство и социальную организацию этого сообщества. Мы идентифицировали 298 биологически близких людей, что позволило нам реконструировать обширные родословные и построить сети дальнего родства по всей равнине. Поразительные закономерности позволили нам проследить родство и социальные практики, получить представление о мобильности мужчин и женщин и уточнить хронологию», — описывают работу авторы.

Куда пропали дочери?

За более чем 250 лет существования каганата в нем сменились девять поколений: от мужчин, умерших вскоре после прибытия в Европу, до мужчин, кто жил в последние годы каганата на границе VIII-IX веков. И в этом заключается одна из ярких особенностей сообщества — родословная по мужской линии прослеживается, но останков дочерей практически нет.

На примере одного из кладбищ это выглядит так. В целом количество людей обоих полов примерно равное — что логично для погоста в любом поселении или кочевой общине. Но если посмотреть на генетические линии, то 102 человека приходятся сыновьями кому-либо с этого же кладбища, причем меньше 25% — дети и подростки. Дочерями же кому-то из похороненных здесь людей приходятся 20, из них только пятеро, или 25%, — взрослые.

При этом на том же кладбище прослеживается всего две мужские генетические линии и около 50 женских. Однако, на взгляд исследователей все логично.

«Мы наблюдаем, что женщины, взятые замуж из-за пределов общины, играют центральную роль в соединении различных мужских линий как внутри этого сообщества, так и между разными общинами всего региона», — поясняется в статье.

То есть у аваров было принято отдавать дочерей замуж за пределы общины и, соответственно, жениться на девушках из других родов. Среди сотен человек встречен всего один случай сожительства между родственниками (если судить по общим детям), да и то родство было в шестом колене. Эта деталь, кстати, говорит и о другом обычае: очевидно, что авары отслеживали свою родословную на несколько поколений в прошлое — иначе избежать смешения родственной крови не удалось бы.

Ученые считают, что такой подход обеспечивал генетическое разнообразие и здоровье народа, и при этом позволял мужчинам оставаться в своем родном социуме. Это отразилось и на общественном строе: родство через пришлых женщин скрепляло разные группы аваров. Но совсем издалека жен привозили редко, в основном все невесты были родом из окрестных сообществ.

Поздние браки, многомужество и многоженство

Хотя анализ ДНК — не запись в ЗАГСе, по нему можно восстановить и то, как именно образовывались семьи. Например, проанализировав всю совокупность данных, ученые обнаружили, что практиковались левиратные союзы. То есть, если женщина становилась вдовой, ее брал замуж родственник скончавшегося мужа.

«Это часто встречается в скотоводческих обществах. Обычай левирата был распространен в Центральной Азии и на Кавказе до недавнего времени. Хотя это и не упоминается об аварах, левиратные партнерства засвидетельствованы в современных письменных источниках у некоторых степных народов, что позволяет предположить, что наши находки говорят об официальном левирате, а не внебрачных отношениях», — комментируют авторы исследования.

Они также допускают, что в некоторых случаях речь могла идти и о полиандрии, то есть сожительстве женщины с несколькими мужчинами.

Имеются и доказательства обратного — многоженства. Есть примеры, когда от одного мужчины детей рожали и три, и четыре женщины.

«Около 85% этих мужчин — [на момент смерти были] старшего возраста, 35–59 лет. Молодой возраст партнерш-женщин на момент смерти может указывать на последовательные браки. Но наличие более возрастных партнеров-женщин в нескольких случаях предполагает полигинию. Это означает, что многоженство могло не ограничиваться высшим слоем общества, для которого этот факт известен из исторических источников, но также имела место среди населения в целом», — отмечается в статье.

Любопытно, что данные об аварах опровергают стереотип о раннем замужестве в традиционных сообществах. Проследить это удалось благодаря традиции хоронить семью, то есть родителей и детей, вместе, отделяя при этом от других родственников. Около могил взрослых людей и совсем маленьких детей хоронили девушек 16–19 лет и юношей 18–22 лет. С другой стороны, в таких семейных группах на момент смерти самым молодым матерям было 18–22 года, самым молодым отцам — 24–29 лет.