«Ошибка резидента»: что в жизни стало с прототипом главного героя фильма

В 60-е годы XX в. ряды литераторов пополнились самородками из числа чекистов, имевших огромный опыт оперативной работы. Обстановка «холодной войны» и взаимного недоверия, расширение агентурной сети разведок разных стран – все это как нельзя лучше укладывалось в произведения ветеранов КГБ, знавших шпионскую тему «изнутри», не понаслышке. Фильм «Ошибка резидента», вышедший на экраны в 1968 году, стал бестселлером и, в то же время, учебной картиной для молодых кадров КГБ. Приурочен он был к очередному юбилею ЧК-КГБ, а тема противостояния с Западом оказалась на удивление благодатной…

© Кадр из фильма "Ошибка резидента"

Авторы сценария как прототипы героя

В статье М. Хоста и А. Верховского, «Шпионский роман. Попытка краткого обзора», рассказывается, что в основу большинства детективов, написанных выходцами из КГБ, положены реальные события и разработки послевоенных десятилетий. Они часто завуалированы, переложены на иные обстоятельства и изменены до неузнаваемости, но выдумки все равно меньше, чем фактов. Творческая связка Олега Шмелёва и Владимира Востокова, написавших трилогию «Ошибка резидента», оказалась удачной по сочетанию литературного таланта со знанием реалий агентурной жизни.

Основой для фильма стали факты биографии чекиста в отставке, Владимира Петроченкова. В органах государственной безопасности он служил с 1939 г., успев поработать в контрразведке Военно-Морского Флота. За годы службы Петроченков был удостоен боевых наград: медали «За боевые заслуги» и ордена Красной Звезды. В звании майора ушел в отставку и взял псевдоним «Владимир Востоков», используя свои знания и жизненные истории на литературном поприще. Книга воспоминаний о службе в госбезопасности стала основой будущего сценария.

Соавтором Востокова (Петроченкова) стал один из руководителей спецслужбы СССР, прошедший школу в контрразведке – генерал-лейтенант Олег Грибанов. Под псевдонимом Олег Шмёлев он стал соавтором серии книжных изданий и киносценариев про резидента Тульева.

Биография Шмелёва (Грибанова) куда больше напоминает шпионский роман. Список наград впечатляет. Он был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени (дважды), Знаком Почёта, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими. С 1943 года являлся заслуженным работником НКВД. Будучи шефом советской контрразведки, принимал участие в операциях по внедрению прослушки в посольствах США и Великобритании в Москве, вербовке Дежана, посла Франции в Советском Союзе, разоблачению агента ЦРУ Петра Попова, внедренного в советскую разведку, и полковника ГРУ, Олега Пеньковского, ставшего агентом английской спецслужбы.

Карьера в контрразведке закончилась в начале 1964 года, когда на Запад сбежал один из подчиненных Грибанова. Спустя несколько месяцев Грибанова сняли с должности со строгим выговором по партийной линии. Во всех книгах, которые публиковались в Советском Союзе, приводились альтернативные данные, не позволяющие опознать бывшего шефа контрразведки. Везде фигурировало лишь участие в Великой Отечественной войне, медаль «За отвагу», работа в должности… репортера и очеркиста в «Комсомольской правде» и «Огоньке». Подлинную историю Грибанова, чье имя входит в золотой фонд советской контрразведки, можно прочитать в книге Вадима Абрамова «Лубянка. Контрразведка».

Несколько слов об актере

Режиссера Вениамина Дормана увлек захватывающий сценарий о сыне белоэмигранта, графе Тульеве, заброшенном на свою историческую родину и перевербованном сотрудниками КГБ. В роли главного героя Тульева-Зарокова режиссер видел только актера Георгия Жжёнова. Актер прошел круги ада, оказавшись по ложному доносу в сталинских лагерях, и был реабилитирован только в конце 1955 г. Поводом для обвинения в предательстве Родины и шпионаже стало короткое общение в поезде с американским дипломатом. После оглушительного успеха первого фильма «Ошибка резидента», Георгий Жжёнов на протяжении двадцати лет бессменно воплощал на экране образ агента западной разведки. За роль графа Тульева Жжёнов удостоился премии КГБ СССР.

Покровительство КГБ

С учетом того, что сценарий фильма создавался профессионалами агентурного дела и прославлял родную землю и служение Отечеству, трилогия получила высочайшее одобрение органов госбезопасности. Вышедший на экраны фильм стал учебным пособием, используемым при подготовке будущих сотрудников КГБ.

Во время съемки офицеры госбезопасности выступали штатными консультантами, открывая доступ к закрытым объектам. Этот факт, а также режим секретности, в котором велись съемки, вызывали повышенный интерес иностранных разведок. Дошло до того, что фильм едва не оказался «на полке» потому, что в состав съемочной группы проник под видом водителя арендованной машины настоящий шпион британской разведки!

Сотрудники Лубянки, курировавшие создание фильма, предоставляли для съемок редкое оборудование, поддерживая высокий уровень используемого реквизита. Так, вместо муляжа детектора лжи был использован настоящий аппарат, «чтобы не засмеяли». Чекисты не терпели неточностей в фильмах о себе.