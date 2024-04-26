38 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, ставшая самой крупной в истории мирного атома. Сколько человек погибло в первые часы и сколько пострадало в первые месяцы после трагедии, в материале «Рамблера».

26 апреля в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проведения испытаний одной из систем обеспечения безопасности. Здание энергоблока частично обрушилось, в различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.

В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия-134 (период полураспада – 2 года), цезия – 137 (период полураспада – 30 лет), стронция – 90 (период полураспада – 28 лет), напоминает МЧС России.

Погибшие в первые часы

Эксперты по-прежнему не могут назвать точное количество пострадавших от взрыва реактора на ЧАЭС. Последствия чернобыльской катастрофы затронули миллионы человек на Украине, в Белоруссии, в других странах Европы. Однако достоверно известно, что первой жертвой аварии стал оператор насосов ГЦН (Главный Циркуляционный Насос) Валерий Ходемчук.

Перед тем, как случилась трагедия, он сообщал о неполадках в работе системы, насосы стали сильно трястись. После этого, всего несколько секунд спустя прогремел сильнейший взрыв. Валерий Ходемчук был завален обломками двух 130-тонных барабан-сепараторов.

Велись поиски его тела, но найти его так и не удалось, пишут «Аргументы и факты».

1:24 На пульт дежурного военизированной пожарной части № 2 по охране Чернобыльской АЭС поступил сигнал о возгорании на станции. Для его тушения выехала дежурная бригада пожарников под руководством лейтенанта внутренней службы Владимира Правика. А из Припяти на помощь выдвинулся караул 6-й городской пожарной части, который возглавлял лейтенант Виктор Кибенок. Руководство тушением пожара принял на себя майор Леонид Телятников.

У пожарных не было средств защиты от радиации и уже к 2.00 у них начали проявляться признаки сильного радиоактивного облучения — слабость, рвота, «ядерный загар». Команде пожарных удалось локализовать огонь и не дать ему перекинуться на третий энергоблок. 23-летние лейтенанты Владимир Правик и Виктор Кибенок умерли в Москве 11 мая 1986 года.

А к шести утра 26 апреля 1986 года стало известно о смерти сотрудника пуско-наладочного предприятия Владимира Шашенка. Причиной смерти стали перелом позвоночника и многочисленные ожоги.

У 134 человек, находившихся на станции в момент взрыва и сразу после него, в том числе у сотрудников пожарной охраны, была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося, пишет РИА Новости.

Еще 14 человек умерли в течение последующих десяти лет. К ним необходимо прибавить погибших в момент взрыва на четвертом энергоблоке. Их было трое. Один из них умер от сердечной недостаточности. Таким образом, получается цифра в 45 человек, которые погибли непосредственно в результате катастрофы. Такие данные приведены на сайте «Катастрофа 1986 г. Чернобыль и Припять».

Радиационная опасность

Наибольшему загрязнению в результате взрыва на Чернобыльской АЭС подверглись территории России, Украины и Беларуси, в меньшей степени – других европейских стран – Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Англии, Греции, Германии, Финляндии, Швеции и Югославии.

«На кровле 3-го блока было 10-12 тыс. рентген в час. Достаточно там было 10 минут постоять и потом уже не вернуться. Была очень серьезная радиационная опасность. В каждом районе были дозиметристы, которые проверяли каждое рабочее место, прежде чем допустить туда рабочего. Смены менялись через 4 часа. Люди, отработав, ждали в защищенных местах», - вспоминал руководитель строительства объекта «Укрытие» Илья Дудоров.

На разных этапах ликвидации последствий аварии были задействованы от 16 до 30 тыс. человек из разных ведомств для дезактивационных работ, более 210 воинских частей и подразделений общей численностью 340 тыс. военнослужащих, 18,5 тыс. работников органов внутренних дел, свыше 7 тыс. радиологических лабораторий и санэпидстанций, пишет ТАСС.

В ликвидации аварии принимали участие около 600 тысяч человек. При этом случались и трагедии. В частности, 2 октября 1986 года в ходе работ на ЧАЭС потерпел крушение вертолет Ми-8 Владимира Воробьева. Он выполнял обработку крыши станции и задел лопастями трос крана. В катастрофе погибли также члены экипажа Александр Юнгкинд, Леонид Христич, Николай Ганжук, пишет «Газета.ру».

Выбросы радиоактивных элементов прекратились после того, как в ноябре 1986 года был сооружен бетонный саркофаг высотой более 50 м и внешними размерами 200 на 200 м, накрывший 4-й энергоблок ЧАЭС.