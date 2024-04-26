Как в столице Руси Владимире построили Золотые ворота

Один из самых выдающихся памятников русской и мировой старины находится во Владимире – это Золотые ворота. Они одни из немногих архитектурных сооружений, которые уцелели после монгольского нашествия и являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. А возвели их именно русские мастера 860 лет назад, завершив строительство 26 апреля 1164 года.

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Древнерусское искусство было впечатляющим. В том числе и каменное зодчество. Никаких иностранных специалистов в то время на Руси не было – не требовалось. Они понадобятся в более поздний период, когда государство начнет обретать самостоятельность, а всех зодчих монголы либо истребили, либо целенаправленно увели в полон.

Но в XII веке Русь еще была ими богата. Поэтому, когда великий князь Андрей Боголюбский задумал построить парадный въезд своего стольного города, то искать на стороне никого не пришлось. Даже в соседних княжествах. Золотые Ворота возвели свои, местные мастера, которые работали еще при Юрии Долгоруком.

Андрей Боголюбский родился в Ростово-Суздальской земле и считал ее своей родиной, не собираясь никуда уезжать. Он первый стал обустраивать обширный, но тогда малонаселенный северо-восточный край. Это потом, после монгольского нашествия, сюда много людей переселятся с юга. А своей столицей решил сделать Владимир. С 1167 года он станет столицей всей Руси.

«Хощу бо сей град обновити митропольею, да будет сей град великое княжение и глава всем», — приводят летописи слова Андрея Боголюбского,

В те времена каждый удельный князь стремился стать князем Киевским. Кто сидел в Киеве, тот и становился великим князем. Так поступал еще отец Боголюбского и сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий. Он долго бился, чтобы завоевать древнюю столицу, в процессе подготовки одного из таких походов провел «совещание» в Москве. Так и появилось первое упоминание о ней в летописях.

© Святой Андрей Боголюбский, Архангельский собор, 1652—1666

А вот его сын уже не желал жить в Киеве. Когда он возьмет этот город и Андрея Боголюбского провозгласят великим князем, то не останется там, а уедет в родной ему Владимир. Киев в том, 1167 году, перестает быть центром Руси, а великие князья теперь именуются Владимирскими и таковыми могут быть только они.

Но в столицу Владимир князь начал превращать сразу, как только получил Ростово-Суздальскую землю в удел. И перестраивал его именно по характеристикам, которые были стольным градам свойственны. Одной из них являлись парадные ворота основной крепости – город окружало несколько стен. На Руси она называлась детинец. Такие ворота были и в Киеве, и в Константинополе.

Они выполняли как оборонительные функции, так и триумфальной арки. То есть традиция ведется еще от времен Древнего Рима. Что не удивительно – ведь Византию правильно называть Восточной Римской империей, а ее влияние на Русь неоспоримо.

Заложили ворота в 1157 году и строили именно княжеские мастера. Это видно по двум княжеским знакам, которые оставили на каменном блоке. Возводили врата из белого камня.

Сооружение представляло из себя высокий каменный квадрат с проездной аркой посредине высотой 14 метров. Наверху было установлено гульбище – площадка, на которую поднимались по внутренней лестнице.

На этом каменную часть планировалось и завершить. Но случилось одно происшествие, которое сильно дополнило планы князя и строителей.

По преданию, когда арку уже почти возвели, свод над ней рухнул. Под каменными завалами оказались 12 рабочих. Все были уверены, что их задавило насмерть. Но Андрей Боголюбский приказал принести икону Божией Матери и попросил ее сделать так, чтобы все они выжили.

Когда каменные завалы разобрали, то так и произошло. По всей видимости большие каменные блоки сложились так, что образовалось некоторое пустое пространство. И как раз над людьми.

В благодарность об этом Боголюбский велел построить на гульбище надвратную церковь Положения риз Богородицы. Ее строительство завершили в 1164 году и 26 апреля освятили. Вот этот момент и считается временем завершения работ над Золотыми воротами.

© Золотые ворота (на переднем плане) как главный въезд в Новый город Владимира

А свое название они тоже получили не просто так. На ворота были установлены массивные дубовые створы – это двери такие. Сами они были оббиты медными листами с очень толстым слоем позолоты.

Говорят, что князь не пожалел на это дело золота и они представляли из себя реальную ценность. И выглядели невероятно торжественно – современники находились под впечатлением. Через Золотые ворота въезжали в город с победой сам Андрей Боголюбский, великие князья Всеволод Большое Гнездо и Александр Невский.

Мечтал торжественно войти в столицу Руси и монгольский хан Батый. Город после осады был покорен в 1238 году, причем сами ворота взять так и не смогли – ворвались через пролом деревянной стены. Церемония вроде таким образом и планировалась, чтобы прекрасные золотые ворота раскрылись при приближении внука Чингисхана.

Но ворот на месте не оказалось. Точнее, каменная ее часть никуда не делась, но золотые створы исчезли. Батый получил колоссальное, скажем так, разочарование.

Кто-то из выживших владимирцев сумел их снять и спрятать. Да так удачно, что не могут найти и по сию пору, спустя восемь веков. А ведь это не какая-нибудь золотая безделушка, ворота в карман не положишь. Вот куда могли их деть?

Ну тут уже пора оговориться, что сами дубовые створы никуда не исчезли, были на месте и выдержали осаду. Но вот медно-золотые листы перед появлением орды сняли. И то ли опустили на дно Клязьмы, то ли более полноводной реки Лыбеди, то ли в тайник под самими воротами. Но найти не могут по сию пору.

А вот сами Золотые ворота хорошо сохранились. Они единственные дошедшие до наших времен из аналогичных в Константинополе, Киеве и Иерусалиме. Так что русские мастера были большими умельцами, раз мы можем любоваться их шедевром и сейчас.