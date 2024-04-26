26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Этот день по праву считается одним из самых печальных в истории человечества. Он служит напоминанием о возможных последствиях неконтролируемого использования атомной энергии.

© Shutterstock / Fotodom

Дата утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 2016 года. В резолюции отметили "ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий".

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. В ходе этого инцидента атомный реактор был полностью уничтожен и радиоактивные элементы были выброшены в окружающую среду. Образовавшееся облако распространило их по большим участкам территории бывшего Советского Союза, которые теперь принадлежат Белоруссии, Украине и России. Территория общей площадью 207,5 тыс. квадратных километров подверглась радиоактивному заражению.

Почти 8,4 миллиона человек в трех странах пострадали от радиации. Сотни тысяч из них были вынуждены покинуть свои дома и переехать на другие территории. Эта авария навсегда изменила судьбы миллионов людей и оказала значительное влияние на экологическую ситуацию в мире. Чернобыльская АЭС по-прежнему остается возможным источником опасности, несмотря на масштабные мероприятия по ликвидации последствий аварии.

ООН активно занимается оценкой последствий чернобыльской аварии и поддерживает работу по повышению общественной и экологической безопасности. Одним из важных достижений стало завершение установки нового саркофага над старым объектом "Убежище". На реализацию этого проекта 45 стран выделили €2,2 млрд.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе – это не просто еще одна дата в календаре. Это день памяти жертв аварии, дань уважения мужеству тех, кто боролся с последствиями катастрофы.

В этот день также отмечаются:

День снайпера. Это неофициальный праздник. Нет точного ответа, почему была выбрана именно эта дата. Однако в этот день проходят многие снайперские соревнования по всей России. Этот праздник призван напомнить о военнослужащих, которые в совершенстве владеют искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения.

Международный день варки картофеля. Впервые этот праздник отметили в 1861 году, когда отменили крепостное право. С тех пор 26 апреля принято навещать друзей и близких, принося с собой отварной картофель.

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской. 26 апреля верующие вспоминают о мученице Фомаиде Египетской, отдавшей жизнь за веру в 476 году. Фомаида родилась в Александрии (Египет) в V веке. В возрасте 15 лет она вышла замуж за рыбака. Своими добрыми делами она завоевала любовь родителей супруга. В одну из ночей муж Фомаиды отправился на рыболовный промысел. В этот момент его отец предложил Фомаиде совершить прелюбодеяние. Она напомнила ему о грехе и страшных последствиях по Страшному Суду. Она заявила, что останется верна своему мужу, даже если ее убьют. За отказ свекр убил её мечом и в тот же момент потерял зрение. Когда их сын возвратился и узнал о случившемся, убийца попросил казнить его за совершенное злодеяние. Однако к тому времени уже было поздно. Фомаиду похоронили в монастыре. Однако затем ее мощи перенесли в Константинопольский женский монастырь. С тех пор любой монах мог помолиться ей об избавлении от мыслей о блудной страсти.