Как суповая миска помогла спасти миллионы жизней

Столетиями люди защищали свое тело доспехами. Особое внимание при этом уделялось голове. Шлемы средневековья были громоздкими и тяжелыми, зато могли защитить от ударов очень опасных орудий. Но с появлением огнестрельного оружия и особенно артиллерии латы и шлемы начали терять свое значение. К середине 19 века от защиты отказались почти все армии мира. Но в Первую мировую выяснилось, что решение это опрометчиво. Поэтому кое-что пришлось придумывать заново.

Спасительная миска

Первая мировая война стала ареной использования самых новейших вооружений и боеприпасов. Осколочные и шрапнельные снаряды наносили большой урон участникам боевых действий. Французская армия оказалась совсем не готова к такому повороту. Солдаты Республики носили на голове кепи, которые не могли защитить даже от удара кулаком.

© Французский солдат в кепи. 1914 год

Окопы и блиндажи не всегда защищали от мощных боеприпасов и самой уязвимой частью тела, как обычно, была голова. Каждый пытался защититься как мог и это не осталось незамеченным. Французский генерал-интендант Луи Адриан, при посещении госпиталя, пообщался с раненым солдатом и узнал важную вещь.

Тот выжил после попадания осколка снаряда в голову, но это было не просто везение. Воин признался, что спасла от смерти его вовсе не фортуна, а суповая миска, которую он надел на голову под кепи. Генерал удивился находчивости бойца и задумался. А что если все французские солдаты закроют головы мисками? Насколько это поможет снизить потери?

Каска генерала Адриана

Генерал Луи Адриан лично занялся этим вопросом и вскоре у французских военных на передовой появились подшлемники. Их надевали под кепи и они были достаточно эффективны. Но эта мера была временной и вскоре появилась знакомая многим по фильмам полноценная металлическая защитная каска. Она была с двумя козырьками, один из которых защищал лицо, а второй — шею.

© «Каска Адриана»

Посередине каски располагался гребень, имевший несколько функций. В первую очередь, выступ служил ребром жесткости и делал изделие более стойким к ударам. Во-вторых, под этим элементом скрывались вентиляционные отверстия. Ну и в третьих — каска с гребнем напоминала шлемы французов эпохи Наполеоновских войн. Этот фактор был немаловажным для поднятия боевого духа воинов.

«Каска Адриана» весом 700 граммов быстро доказала свою эффективность. Она не могла спасти от прямого попадания пули, как не может этого сделать ни одна современная каска. Но зато количество погибших и тяжело раненых от попадания осколков снизилось в разы. Каска обходилась военному ведомству совсем недорого. В 1915 году было начато ее массовое производство. Считается, что до конца войны было выпущено около 20 млн касок.

© Англичане в плоских касках Броди

Вскоре, глядя на французов, начали вводить каски и союзники. У британцев появился шлем конструкции Броди, а у россиян каска модели М17. Не отставали и немцы, срочно начавшие массово выпускать знаменитые «штальхельм». Так история боевых касок и шлемов снова была продолжена в начале 20 века и пишется по сей день. Современные тактические шлемы совсем непохожи на «каску Адриана», но у этих двух средств защиты есть общий предок — суповая миска.